MobiFone tăng vùng phủ sóng, ưu đãi đổi máy 4G

Sau hơn 2 năm triển khai 4G, MobiFone đã tiến đến phủ sóng 4G 95% toàn quốc. Dịp này, nhà mạng tung chương trình khuyến mại đổi máy 2G/3G sang 4G, tạo điều kiện để khách hàng thoải mái trải nghiệm công nghệ cao trên nền tảng 4G



Tăng vùng phủ sóng, ưu đãi đổi máy 4G

Mạng không dây thế hệ thứ 4 được Tổng công ty Viễn thông MobiFone ra mắt vào 1/7/2017. Đến nay, sau 2 năm triển khai, sóng 4G MobiFone đã được phủ khắp 64 tỉnh thành trên cả nước, có chất lượng vượt trội tại các vùng thị trường trọng điểm, đem đến trải nghiệm kết nối mạng với tốc độ nhanh từ 7-10 lần so với trước đây.

Nhờ việc tăng cường trạm phát sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ từ nhà mạng, các khách hàng đã và đang sử dụng sim 4G của MobiFone có thể trải nghiệm dịch vụ 4G với tốc độ nhanh và ổn định ở bất kỳ thời điểm hay vị trí nào.

Với những khách hàng chưa sử dụng dịch vụ 4G của MobiFone, nhà mạng cũng đang tạo điều kiện hết nấc để giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ. Bên cạnh việc miễn phí thay 1 triệu simcard 4G cho toàn bộ khách hàng hiện tại chưa sử dụng simcard 4G trên phạm vi toàn quốc, từ 20/11 đến hết năm 2019 MobiFone còn ưu đãi nâng cấp máy 2G/3G lên 4G cho khách hàng trên toàn quốc

Theo đó các khách hàng mang máy 2G/3G đến các cửa hàng MobiFone để nâng cấp lên điện thoại SamSung A10s, cam kết dùng kèm gói cước của nhà mạng sẽ được trợ giá tới hơn 1 triệu. SamSung A10s đang được bán trên thị trường với giá 3.690.000 đồng được MobiFone bán ra với giá rẻ hơn từ 22-30%.

Cụ thể, các khách hàng mới của MobiFone sẽ được mua SamSung A10s với giá 2.590.000 đồng kèm gói cước S50A 12 cam kết trả tiền trước trong vòng 12 tháng là 600.000 đồng (50.000 đồng/tháng).

Như vậy khách hàng chỉ phải thanh toán 3.190.000 đồng đã được sài máy mới, không phải lo thanh toán cước phí hàng tháng, còn nhận thêm ưu đãi 2GB tốc độ cao/tháng + 300 phút thoại nội mạng/tháng trong vòng 1 năm.

Các thuê bao hiện hữu của MobiFone được mua máy với giá 2.890.000, kèm gói cước S25A 12 cam kết trả tiền trước trong vòng 12 tháng là 300.000 đồng (25.000 đồng/tháng), được ưu đãi 2GB tốc độ cao/tháng trong vòng 1 năm

Ưu đãi được lòng người dùng

Ưu đãi này của MobiFone mang đến tin vui cho những khách hàng đang có nhu cầu sử dụng máy 4G tốt với chi phí tiết kiệm.

An Dương (sinh viên, Vĩnh Phúc) chia sẻ: "SamSung A10s có thiết kế tinh tế, trẻ trung, đem đến trải nghiệm sống động, chân thực với màn hình vô cực. Máy còn có hiệu năng mượt mà, camera kép xóa phông chuyên nghiệp, pin trâu, giao diện thân thiện... Đây là một lựa chọn hợp lý cho sinh viên chúng em!"

"Với tổng thanh toán 3.190.000 đồng, không chỉ được sở hữu máy điện thoại tốt, mà còn được tận hưởng gói cước, quan trọng là thoải mái lướt web, sử dụng mạng kết nối không dây với tốc độ siêu nhanh. MobiFone rất biết cách chiều lòng khách hàng”, một nhân viên văn phòng cho hay.

Được biết trong thời gian này, để giúp khách hàng tận hưởng và khám phá dịch vụ 4G của MobiFone, nhà mạng còn dành nhiều ưu đãi hấp dẫn khác cho các khách hàng như ưu đãi gói cước D5 chỉ 5.000 đồng/GB/ngày; ưu đãi giảm giá 15-20% khi mua máy Samsung online; tặng quà trị giá 50.000 đồng cho khách hàng tải App My MobiFone… Vừa nâng chất lượng mạng lại ưu đãi hấp dẫn, cách làm này của MobiFone được đánh giá là khéo léo và tinh tế trong việc quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng.

Theo kết quả đo kiểm dịch vụ truy cập Internet (3G và 4G) tại 6 tỉnh thành (Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Bình, Bến Tre và Tiền Giang) do Cục Viễn thông công bố tháng 6/2018, tất cả chỉ số về chất lượng mạng của MobiFone đều vượt so với quy chuẩn. Trước đó, theo kết quả đo kiểm 4G tại khu vực Hà Nội của Cục Viễn thông năm 2017, MobiFone cũng là nhà mạng có chất lượng dịch vụ 4G tiêu biểu theo kết quả khảo sát "Đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng về nhà mạng cung cấp dịch vụ 4G tại Việt Nam năm 2017" do IDG công bố.

Việc liên tục đầu tư và bổ sung hạ tầng để nâng cao chất lượng dịch vụ cùng sự chuyên nghiệp, tận tâm trong chăm sóc khách hàng của MobiFone hứa hẹn sẽ mang đến những kết quả ấn tượng cho nhà mạng này.