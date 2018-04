Năm 2018: Casumina đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 7%

2017 được xem là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất săm lốp nói chung và Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina) nói riêng do sự biến động tăng giá của cao su thiên nhiên.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm của Casumina vẫn đạt 3.517 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016 và vượt 7% kế hoạch. Trong đó riêng doanh thu bán hàng nội địa đạt 2.556 tỷ đồng, chiếm gần 73% tổng doanh thu.

Hai dự án mới của Công ty gồm, dự án lốp xe tải toàn thép đã tăng công suất sản xuất và xuất khẩu đi sang khắp các nước Asean và Mỹ và Nam Mỹ. Dự án lốp ôtô du lịch năm đầu tiên đi vào hoạt động đã hoạt động 80% công suất và xuất khẩu gần như 100% sang thị trường Mỹ, một thị trường nổi tiếng là khó tính và yêu cầu về độ an toàn rất cao.

Tuy nhiên, do chi phí giá vốn tăng cao cộng với chi phí khấu hao cho cả hai dự án khá lớn, nên cả năm lãi sau thuế hơn 55 tỷ đồng giảm khá lớn so với cùng kỳ.

Năm 2018 Casumina đặt mục tiêu doanh thu 3.779 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với năm 2017, trong đó doanh thu bán hàng nội địa đạt 2.376 tỷ đồng và doanh thu xuất khẩu ước đạt gần 1.403 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 105 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Về sản lượng, dự kiến năm 2018 sản lượng các mặt hàng săm, lốp xe máy, xe đạp đều tăng từ 4% đến 8% so với năm 2017. Đặc biệt mặt hàng lốp ôtô, máy kéo dự kiến đạt 1.795.000 chiếc, tăng 57% so với năm 2017. Các mặt hàng săm ôtô, yếm ôtô, găng tay cũng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh. Công ty dự kiến sẽ tăng cưởng xuất khẩu sang các thị trường mới đầy tiềm năng như Brasil và Ấn độ.

Sản phẩm lốp ôtô radial tải nhẹ của công ty đã được hầu hết các nhà lắp ráp ôtô trong nước lựa chọn như một ưu tiên hàng đầu trong chiến lược nội địa hóa của ngành ôtô Việt Nam.