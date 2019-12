Những yếu tố tạo nên thương hiệu Imperia của MIKGroup

Được trang bị những tiện ích cao cấp cùng sự chăm chút tỉ mỉ cho không gian xanh, chuỗi căn hộ cao cấp mang thương hiệu Imperia đã trở thành "dấu ấn" của MIKGroup trên thị trường bất động sản nhà ở tại Hà Nội.

Không gian sống giàu đam mê

Sau khi làm thủ tục nhận nhà, anh Huy - chủ một căn hộ tại tòa Sky D dự án Imperia Sky Garden (số 423 Minh Khai, Hà Nội) đã ngay lập tức cùng vợ con lên ngắm khu vườn đa sắc trên tầng mái. Chị Hằng, người vợ của anh cũng nhanh chóng có cho mình bộ ảnh "sống ảo" đẹp ngất ngây bên những khu vườn chủ đề ngập tràn sắc xuân.

Trong niềm vui nhận nhà đón tết, anh Huy nhớ lại, gần 1 năm trước, khi tìm mua nhà tại khu vực phố Minh Khai, anh chị đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi giá trị từ những không gian xanh quý giá Imperia Sky Garden mang lại.

Đã làm việc một thời gian dài cho một văn phòng thiết kế tại Singapore, anh Huy hiểu giá trị của tầng xentimet vuông vườn trong phố, anh chia sẻ thêm: "Những tiện ích như bể bơi vô cực hay vườn trên mái thường chỉ thấy ở những khách sạn cao cấp chứ hiếm khi thấy ở chung cư. Bởi hầu hết tầng mái chung cư sẽ được bố trí hệ thống kỹ thuật, điện nước, thông hơi… Đây là dự án hiếm hoi có những khu vườn quý giá ở độ cao như thế!"

Với MIKGroup, việc "đưa vườn vào phố" không đơn thuần là thêm một vài tiện ích mà đó còn là giá trị mà Tập đoàn MIKGroup đang theo đuổi, là sự tiếp nối của "mã gien" xanh đã hình thành từ các dự án mang thương hiệu "park" trước đó tại Tp.HCM.

Trước Imperia Sky Garden, MIKGroup cũng đã tạo dấu ấn với dự án chung cư Imperia Garden (203 Nguyễn Huy Tưởng) với những mảng xanh thiên nhiên quý giá gồm những khu vườn nội khu, vườn tầng 8…

Vốn là một biên tập viên một chương trình truyền hình chuyên về không gian sống, chị Hương – cư dân sinh sống tại Imperia Garden, quan niệm: Khu vườn nhỏ bên hiên nhà không chỉ là không gian sinh hoạt, nơi các con nhỏ nô đùa, nơi vợ chồng chị "tự thưởng" những ly café hay các buổi tiệc nhỏ ngoài trời với bạn bè đối tác mỗi dịp cuối tuần mà đây còn là nơi để gia đình chị tìm thấy sự cân bằng, nơi nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ.

Theo chị Hương: "Mỗi người sẽ có một đam mê, một thú vui riêng. Thú vui của vợ chồng tôi là được chăm sóc khu vườn nhỏ bên hiên nhà và được sống trong không gian ngập tràn ánh nắng và sắc xanh của cỏ cây hoa lá, là khikhách đến chơi không ai không khỏi trầm trồ với khu vườn nhỏ của chúng mình".

Yêu không gian xanh, cư dân tại Imperia Garden đã thành lập những hội nhóm trồng hoa ban công để cùng truyền đạt kinh nghiệm, chia sẻ niềm vui của mình. Với họ, đây thực sự là không gian sống đầy đam mê, một "ốc đảo" bình yên giữa ồn ào phố thị.

Không chỉ thỏa mãn nhu cầu sống xanh, các dự án của chuỗi thương hiệu Imperia do MIKGroup phát triển còn mang đến không gian sống tiện nghi, an toàn với hệ thống an ninh đa lớp 24/7, smart home, hầm đỗ xe thông minh, hệ thống nhạc nước, hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn mới cùng các tiện ích như gym, spa, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, vườn nướng BBQ, vườn thiền, sân tập yoga, hệ thống nhà hàng, quán bar, café…

Tại Imperia Sky Garden, những khu vườn xanh trên tầng mái là điểm nhấn quan trọng trong 68 tiện ích đỉnh cao. Chính cụm tiện ích này đã "chinh phục" ban giám khảo Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018.



Còn nhớ, hồi tháng 6/2018, những thành viên Ban giám khảo trong quá trình thị sát dự án đã không ít lần phải thốt lên "wow wow" khi được biết tầng mái dự án có những không gian thi vị đến thế. Và kết quả là, Imperia Sky Garden sau đó đã được vinh danh là Dự án có thiết kế cảnh quan xuất sắc nhất (Best Condo Landscape Architectural Design).

Giải pháp đầu tư thu về lãi kép

Điểm chung của các dự án Imperia là cùng sở hữu những vị trí đắc địa trong khu vực nội đô. Với nhà đầu tư, đó là những lợi thế lớn bởi khả năng mang về lãi kép từtiềm năng tăng giá và hiệu suất cho thuêtại thành phố với số lượng đông cư dân trẻ như Hà Nội

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, anh Quân - nhà đầu tư đang có căn hộ cho thuê tại Imperia Garden chia sẻ: "Với việc các dự án cao tầng khu vực nội đô gặp khó trong cấp phép xây mới, thì những dự án đã đi vào hoạt động chính là những cơ hội rất hữu hạn, thậm chí là cuối cùng cho những ai muốn sở hữu nhà sang.

Có một thực tế là giá nhà khu vực trung tâm đã không ngừng tăng trong suốt những năm qua, thậm chí những ngôi nhà tập thể cũ kỹ đã xuống cấp chỉ rộng 40 – 50 m2 trong khu vực nội đô còn có giá bằng hoặc tương đương một căn hộ vào loại khá tại các khu vực xa hơn, chứ chưa nói đến những căn hô cao cấp". Hiện anh Quân đang cho khách nước ngoài thuê căn hộ tại Imperia Garden và thu về lãi ròng gần 200 triệu đồng/năm.

Theo CBRE lợi nhuận cho thuê căn hộ tại Hà Nội là 5% cao hơn các nước trong khu vực. Còn theo báo cáo quý 2 của JLL, giá thuê trung bình trên thị trường vẫn đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng tốt, từ 1,6 - 2,1% theo năm. Những tòa nhà mới tại các khu vực đông đúc thường được chào thuê với mức giá cao, đẩy ngưỡng trung bình của thị trường đi lên. Đó cũng là lý do tại sao Imperia Sky Garden đang được các nhà đầu tư cho thuê săn đón. Đây cũng là dự án hiếm hoi gần khu vực Hồ Gươm đang trong qúa trình bàn giao.

Cũng nhờ sở hữu những vị trí đắc địa tại nội đô, những dự án cao cấp được ví là "đã quý lại hiếm" nên luôn có tiềm năng tăng giá cao. Nếu so với thời điểm đầu mở bán giá căn hộ tại Imperia Sky Garden đang giao dịch hiện nay đã tăng lên đáng kể.

Là chốn an cư hoàn hảo và là cơ hội tốt để đầu tư, thật dễ hiểu vì sao các dự án căn hộ cao cấp mang thương hiệu Imperia được thị trường đón đợi.