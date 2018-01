Novotel Villas Phú Quốc và chính sách bán hàng "ngược dòng"

Không cần cam kết lợi nhuận như thường thấy tại nhiều dự án bất động sản du lịch nhưng biệt thự nghỉ dưỡng Novotel Phú Quốc vẫn hút khách.

Chính sách bán hàng"chẳng giống ai"

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã và đang phát triển mạnh không đơn thuần là do nhu cầu du lịch tăng trưởng mạnh mà "ngòi nổ" chính là mức lợi nhuận chủ đầu tư cam kết với khách hàng.

Hầu hết các dự án bất động sản nghỉ dưỡng đều cam kết mức lợi nhuận bằng con số cụ thể từ 8-10%/năm trong thời gian từ 5-10 năm. Nếu so với lãi suất ngân hàng từ 6-8%/năm thì lợi nhuận từ đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng hấp dẫn hơn, khách hàng vẫn giữ được tài sản mà không phải lo quản lý và tìm kiếm khách thuê, vừa được ở miễn phí một khoảng thời gian nhất định mỗi năm.

Nhờ có cam kết lợi nhuận mà khách hàng yên tâm hơn khi xuống tiền, nhờ đó bất động sản nghỉ dưỡng hút nhà đầu tư.

Tuy nhiên, khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng phát triển về quy mô và tính chuyên nghiệp thì xuất hiện thêm những phương thức bán hàng mới hấp dẫn không thua kém gì so với cam kết lợi nhuận.



Trên thực tế, đã có một số dự án bỏ hình thức cam kết lợi nhuận, mà thay vào đó là chia sẻ doanh thu hoặc chia sẻ lợi nhuận dựa trên kinh doanh thực tế. Đây được coi là những diệu kế mới khiến khách hàng không ngần ngại xuống tiền.

Chẳng hạn, tổ hợp Sonasea Villas & Resort ở Phú Quốc do CEO Group làm chủ đầu tư cũng áp dụng những phương thức kinh doanh linh hoạt. Nếu khách hàng muốn an nhàn hưởng lợi nhuận cố định thì có thể chọn mua căn hộ nghỉ dưỡng Best Western Premier (BWP) với mức lợi tức chủ đầu tư cam kết là 10%/năm trong vòng 10 năm.



Nhưng thực tế, có nhiều khách hàng lại chọn mua biệt thự nghỉ dưỡng Novotel Villas trong cùng tổ hợp này mà không cần cam kết lợi nhuận từ chủ đầu tư. Tất nhiên, khách hàng vẫn được hưởng lợi nhuận vì khi đưa vào kinh doanh sẽ được chia tới 85% lợi nhuận, phần còn lại thuộc về chủ đầu tư. Điểm khác là không có con số lợi nhuận cam kết cố định 8% hay 10% như nhiều dự án thông thường.

Phù hợp với thông lệ quốc tế

Mặc dù phương thức kinh doanh mà Novotel Villas Phú Quốc đang áp dụng được coi là táo bạo trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam nhưng lại phù hợp với thông lệ quốc tế. Trên thực tế, hình thức cam kết lợi nhuận chỉ xuất hiện ở những thị trường du lịch mới bắt đầu phát triển, chẳng hạn như ở Indonesia hay Thái Lan cách đây hơn một thập kỷ nhằm mang lại sự yên tâm cho nhà đầu tư đối với một phương thức kinh doanh mới.

Còn hiện nay, khi du lịch đã phát triển, nhà đầu tư hoàn toàn nắm rõ được tình hình kinh doanh du lịch thì việc cam kết lợi nhuận hầu như không còn tồn tại ở những thị trường này.



Du lịch đã tăng trưởng vượt bậc, thu hút gần 12 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2017 và tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước, cộng với hơn 63 triệu lượt khách nội địa mỗi năm, thì nhà đầu tư càng thấy rõ ràng hơn lợi ích từ kinh doanh khách sạn không phải là con số lợi nhuận cố định như cam kết.

Riêng tại Sonasea Phú Quốc, đơn vị vận hành cho biết công suất vận hành chung của toàn khu đạt hơn 70% và nhiều thời điểm "cháy phòng". Thêm vào đó, phương thức quản lý của tập đoàn Accor cho phép việc chia lợi nhuận trực tiếp và gửi báo cáo thẳng tới từng khách hàng mà không cần thông qua chủ đầu tư CEO.

Các chuyên gia tư vấn cho rằng, trong một thị trường du lịch đang tăng trưởng, nhà đầu tư khôn ngoan sẽ không nhìn và con số lợi nhuận cam kết cố định một thời gian dài, mà phải phải hướng đến con số lợi nhuận tịnh tiến. Quan trọng hơn, khi kinh doanh tốt, lợi nhuận cao thì giá trị bất động sản sẽ tăng và đây mới là điểm mấu chốt mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư.

Trên thực tế, mặc dù không cam kết lợi nhuận nhưng rất nhiều hợp phần trong tổ hợp Sonasea Villas & Resort như khu nhà phố thương mại, biệt thự, khách sạn boutique… vẫn bán chạy, theo thông tin từ chủ đầu tư dự án.



Thêm một điểm đáng lưu ý nữa là, do không phải chịu những chi phí để duy trì cam kết lợi nhuận nên khách hàng được lợi hơn, thanh toán đúng giá trị thật của bất động sản. Hiện tại, biệt thự Novotel Villas được chào bán với giá từ 13 tỷ đồng/căn, thấp hơn nhiều so với những dự án cùng phân khúc có cam kết lợi nhuận.

Với tình hình du lịch Phú Quốc đang bùng nổ, nhất là triển vọng Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính - kinh tế với những ưu đãi đặc biệt, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng giá trị bất động sản của Phú Quốc sẽ gia tăng trong tương lai.