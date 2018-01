Phát hiện 700 website giả mạo lừa đảo khách hàng

Cục An toàn thông tin vừ phát đi thông cáo cho biết hiện đang có nhiều chiến dịch tấn công lừa đảo nhắm vào người sử dụng mạng Internet tại Việt Nam, đặc biệt là những người dùng mạng xã hội Facebook.



Theo Cục An toàn thông tin, qua công tác giám sát và theo dõi tình hình, các chiến dịch lừa đảo này tạo ra hàng loạt trang web giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ lớn, các chương trình trúng thưởng để thu thập thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng… của người sử dụng.

Đối tượng tấn công lợi dụng thời điểm cuối năm, thời gian cận tết Âm lịch có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà tri ân cho khách hàng; đồng thời tâm lý và thói quen mua sắm vội vàng cuối năm làm cho nhiều người dùng mất cảnh giác.

Cục An toàn thông tin cho biết đã phát hiện có ít nhất 700 tên miền được sử dụng để phục vụ cho các chiến dịch tấn công lừa đảo nói trên. Do vậy, nhằm bảo đảm an toàn thông tin và phòng tránh nguy cơ bị tấn công lừa đảo, Cục An toàn thông tin đưa ra khuyến nghị.

Cụ thể, đối với người dùng, cần cảnh giác với những tin nhắn với các thông tin khuyến mãi, trúng thưởng, nhận thưởng. Không click vào bất cứ liên kết lạ nào được nhận từ tin nhắn trên facebook, kể cả từ các tài khoản bạn bè và người thân và các kênh tương tự như Zalo, Viber.

Cảnh giác với những địa chỉ web lạ, gợi mở về việc nhận thưởng, trao giải. Trong trường hợp cần thiết cần liên hệ với chủ quản của nhãn hiệu đó để xác minh; cập nhật mật khẩu tài khoản facebook, sử dụng các mật khẩu mạnh, chưa từng được sử dụng trước đó, bật tính năng xác thực 2 bước do facebook cung cấp.

Đặc biệt không cung cấp tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân hay các thông tin riêng khác trên bất kỳ trang mạng không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp cần thiết, cần liên hệ Cục An toàn thông tin, số điện thoại: 024.3943.6684, thư điện tử ais@mic.gov.vn hoặc fanpage Trung tâm xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam theo đường dẫn https://www.facebook.com/govSOC/ để được hỗ trợ kịp thời.