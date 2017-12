Samsung Pay: “Ví đựng thẻ" với nhiều lớp bảo mật

Ra đời từ năm 2015 ở Hàn Quốc, Samsung Pay ban đầu chỉ dành cho những smartphone cao cấp, sau đó nhanh chóng có mặt tại nhiều thị trường lớn và phổ biến trên nhiều smartphone trung cấp của Samsung.

Tại Việt Nam, sau khi ký kết với Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), Samsung chính thức công bố giải pháp thanh toán của hãng đã có thể sử dụng rộng rãi trên khắp đất nước từ ngày 13/9.

Kể từ thời điểm ra mắt chính thức, các chủ thẻ ATM nội địa thuộc 6 ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Sacombank, Shinhan Vietnam Bank, ABBank có thể thực hiện giao dịch thanh toán thẻ bằng Samsung Pay tại bất cứ đơn vị chấp nhận thẻ nào tại Việt Nam chỉ bằng thao tác một chạm đơn giản vào máy quẹt thẻ (POS) với điện thoại Samsung đã có cài đặt ứng dụng Samsung Pay.

Để thực hiện thanh toán trên Samsung Pay, người dùng chỉ cần vuốt lên từ cạnh dưới màn hình điện thoại, chọn phương pháp xác thực (quét dấu vân tay, mống mắt hoặc nhập mã PIN) và đưa điện thoại vào gần khe kết nối của các máy quẹt thẻ (máy POS) để thanh toán.

Samsung Pay hoạt động dựa trên công nghệ "truyền dữ liệu an toàn qua từ tính" (Magnetic Secure Transmission - MST) và "giao tiếp không dây tầm gần" (Near Field Communication - NFC). Do đó, Samsung Pay hoạt động với hầu hết các máy quẹt thẻ (POS) thuộc NAPAS.

NAPAS đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối liên thông hơn 17.300 máy ATM, 270.600 máy POS, phục vụ hơn 100 triệu chủ thẻ của 46 ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Điều đáng lưu ý, Samsung Pay giống như "ví đựng thẻ" với nhiều lớp bảo mật khắt khe. Hãng không giữ tiền của người dùng, do đó Samsung Pay không phải là ví điện tử.

Theo Samsung, hãng sẽ đảm nhận việc giới thiệu hình thức thanh toán mới đến các cửa hàng ở Việt Nam để các nhân viên bán hàng không bị bỡ ngỡ với Samsung Pay.