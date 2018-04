Sao Đỏ đột phá từ sức mạnh thương hiệu

Từ một doanh nghiệp nhỏ có số vốn điều lệ vẻn vẹn 6,8 tỷ đồng vào năm 2002, đến nay Sao Đỏ đã trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành và lọt vào danh sách doanh nghiệp "nghìn tỷ" tại Việt Nam. Điểm khiến không ít người quan tâm là Sao Đỏ đã làm những gì để có được màn bứt tốc ngoạn mục trong 16 năm hình thành và phát triển?

Chớp thời cơ, xoay thách thức

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ, TS. Trần Văn Thắng, chia sẻ rằng một trong những điều căn bản nhất giúp Sao Đỏ có được tốc độ phát triển mạnh mẽ chính là chiến lược kinh doanh đúng đắn và khả năng nắm bắt cơ hội. Đối với một doanh nghiệp tư nhân như Sao Đỏ, những khó khăn sau khi thành lập và trong giai đoạn đầu phát triển là không hề nhỏ. Vì vậy, nếu không nhanh nhạy với thời cuộc, vừa giải quyết khó khăn, vừa tìm ra con đường phát triển phù hợp nhất thì khả năng thất bại cũng là rất rõ ràng.

Mặc dù xác định mục tiêu kinh doanh đa ngành, song ngay trong giai đoạn đầu, Sao Đỏ gần như chỉ tập trung vào lĩnh vực chính là bất động sản. Từ đó, làm cơ sở phát triển các lĩnh vực kinh doanh tiếp theo. Cách làm này cũng góp phần hạn chế việc phân tán vốn đầu tư vì trong cơ cấu quy hoạch dự án của Công ty đều có phần thương mại, dịch vụ đi kèm.

Vì thế, ngay sau khi thành lập, Sao Đỏ bắt tay vào đầu tư và xây dựng 2 dự án khu đô thị gồm Sao Đỏ 1 và Anh Dũng 2. Cả 2 dự án đều nhanh chóng được hoàn thành và trở thành các dự án kiểu mẫu tại thành phố Hải Phòng với đầy đủ những hạng mục quan trọng, như: nhà ở, biệt thự đến các công trình công cộng, cây xanh, khu thể thao, trung tâm thương mại...



Đặc biệt, toàn dự án được lắp đặt 70 camera an ninh, có đội ngũ an ninh và vệ sinh đô thị riêng. Điều ấy có nghĩa, cư dân trong khu đô thị của Sao Đỏ đã thực sự được sử dụng không gian đô thị rộng, đẹp, an ninh hàng đầu tại Hải Phòng.

Vậy là, không phải ngẫu nhiên mà sau khi hoàn thành, các dự án của Sao Đỏ đã giành Huy chương Vàng về quy hoạch, Huy chương Vàng về kiến trúc nhà đẹp tại Hội chợ triển lãm quốc tế về lĩnh vực bất động sản tổ chức tại Hải Phòng năm 2004.

Những thành công ban đầu và đầy chuẩn mực của một doanh nghiệp còn non trẻ đã tạo tiền đề để Sao Đỏ tạo nên sức bật trên con đường phát triển của mình. Tạo được niềm tin từ khách hàng và đối tác, Sao Đỏ đã vào cuộc tham gia hàng loạt các công trình dự án lớn nhỏ. Phạm vi hoạt động, quy mô sản xuất và các loại hình kinh doanh của công ty được mở rộng.

Đến nay, Sao Đỏ đã trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành với 4 công ty thành viên gồm Công ty Cổ phần Petrol Sao Đỏ (Sao Do Petrol); Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Đỏ (Sao Do construction), Công ty TNHH MTV Kinh doanh kỹ thuật vật liệu xây dựng Sao Đỏ (Sao Do Materials) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Phòng; Sao Đỏ cũng tham gia vào các công ty liên kết khác, như: Công ty Cảng Nam Đình Vũ, Công ty Kinh doanh điện Nam Đình Vũ và Công ty Xử lý môi trường Nam Việt.

Trong năm 2017, Tập đoàn Sao Đỏ đã đạt tổng giá trị sản lượng hơn 1.321 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu đạt trên 724 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 70 tỷ đồng và nộp ngân sách trên 75 tỷ đồng.

Lấy thương hiệu làm nền tảng

Để có được kết quả trên không dễ dàng, bởi theo ông Nguyễn Thành Phương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ, trong một nền kinh tế thị trường và đặc biệt là khi Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng, những khó khăn mà các doanh nghiệp trong nước phải đối mặt cũng ngày càng lớn.

Điểm thú vị, cũng là mấu chốt thành công của công ty chính là thương hiệu. Ngay từ khi thành lập, Sao Đỏ đã xác định chiến lược phát triển thương hiệu, lấy thương hiệu làm nòng cốt, làm nền tảng để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Vị thuyền trưởng của Sao Đỏ cho rằng, thương hiệu không phải là một tài sản hữu hình, cũng không phải là điều gì cụ thể mà thương hiệu đến từ uy tín, chất lượng sản phẩm và công trình, từ hiệu quả đầu tư kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng. Để làm được điều đó, mỗi công việc đều phải được từng thành viên công ty hoàn thành tốt.

Trong những năm qua, Sao Đỏ đã nỗ lực trong từng công việc cụ thể, như nghiên cứu đánh giá dự án có tính khoa học, đầu tư thiết kế mẫu mã phù hợp với từng dự án, khảo sát và đưa ra giá cả phù hợp với thị trường, trau dồi và nâng cao kỹ năng bán hàng để tư vấn và thu hút khách hàng.

"Không phải ngẫu nhiên mà khi bắt tay vào xây dựng hay tham gia những dự án lớn như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (cung cấp vật liệu), khu công nghiệp và cảng Nam Đình Vũ…, các nhà cung cấp hay khách hàng đều hỗ trợ tối đa. Thậm chí ngay trong giai đoạn thi công khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Sao Đỏ cũng đã thu hút được các doanh nghiệp thuê hơn 33ha mặt bằng. Tôi cho rằng, những thành công mà Sao Đỏ đang và sẽ tiếp tục gặt hái được phần lớn đến từ chiến lược phát triển đúng đắn của công ty, đến từ những giá trị thương hiệu mà tập thể cán bộ công nhân viên Sao Đỏ gây dựng", ông Phương chia sẻ.