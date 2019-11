Sếp VinFast: "Chúng tôi đang phải bù lỗ rất nhiều cho mỗi chiếc xe bán ra"

Bài toán giá xe của VinFast thời gian qua gây nhiều dư luận trái chiều vì đi ngược lại quy luật chung của thị trường đa phần các hãng ôtô giảm giá để chiếm hữu thị phần, tăng số lượng thì VinFast lại lần lượt tăng giá bán các loại xe. Giá cả leo thang, nhiều khách hàng thắc mắc về chiến lược đi ngược này của VinFast.

Cụ thể, VinFast đã tiến hành tăng giá bán của Lux A2.0 và Lux SA2.0 bắt đầu từ 1/11, con số dao động từ 59 đến 66 triệu tùy phiên bản. Giá mới của Lux A2.0 là 1,099-1,337 tỷ. Lux SA2.0 có giá mới 1,530-1,803 tỷ. Trong khi đó, giá bán của Fadil đã công bố tăng giá tháng 9 tuy nhiên lại hoãn lại.

Trả lời báo chí ngày 27/11, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty VinFast xác nhận đúng là VinFast đang đi ngược thông lệ thị trường, khi công bố tăng giá bán xe Lux trong tháng 10 và tháng 11.

"Chúng tôi chỉ đang kiên định thực hiện kế hoạch của mình, khi từng bước đưa giá xe về mức "3 không" như đã công bố. Với giá bán hiện tại, chúng tôi vẫn đang phải bù lỗ rất nhiều cho mỗi chiếc xe bán ra", bà Vân Anh nói.



Bà Vân Anh công bố công khai bảng tính chi tiết giá thành sản xuất và các khoản thuế phí của 3 mẫu xe ôtô VinFast. Theo đó, chiếc Lux A2.0 bản tiêu chuẩn ở thời điểm hiện tại có giá vốn là 980,6 triệu đồng, trong đó, 783,7 triệu đồng là giá thành sản xuất, bao gồm các chi phí: nguyên vật liệu, vận chuyển, thuế nhập khẩu, sản xuất, bảo hành, lưu kho, bán hàng, quản lý…

Tuy nhiên, xe phải gánh thêm 40% thuế tiêu thụ đặc biệt (tương đương 285,5 triệu đồng) và 10% thuế VAT (126,6 triệu đồng).

"Với tổng cộng 412,1 triệu tiền thuế, giá xe thực tế chính là giá "3 không" ở thời điểm hiện tại bị đội lên mức 1,392 tỷ đồng. Với giá bán trên thị trường đang là 1,099 tỷ đồng, chúng tôi đang chịu lỗ gần 300 triệu đồng cho mỗi chiếc Lux A2.0 bán ra, đồng thời vẫn đang hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế với nhà nước giống như các hãng xe khác trên thị trường", bà Vân Anh nói.

Sở dĩ mức giá "3 không" của xe Lux A2.0 ở thời điểm hiện tại thấp hơn so với mức c công bố khi ra mắt xe vào tháng 11/2018 (1,5 tỷ đồng, bao gồm VAT) được bà Vân Anh lý giải là do VinFast đã nội địa hóa được nhiều linh kiện, đồng thời tối ưu hóa các quy trình sản xuất, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất và chi phí quản lý sản xuất.

"Trong thời gian tới, dựa trên tình hình thực tế chúng tôi sẽ có những điều chỉnh phù hợp để đảm bảo cân bằng quyền lợi của người tiêu dùng và nhà sản xuất", Phó tổng VinFast chia sẻ.

Về mặt doanh số, VinFast không chính thức tiết lộ lượng xe đã bán ra.