Sức hút từ biệt thự nghỉ dưỡng ven sông tại Đà Nẵng

Cùng với sự trầm lắng chung của thị trường, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Hội An cũng đã và đang có những khó khăn nhất định do sự kén chọn của khách hàng ngày càng khắt khe hơn trước sự bão hoà của các sản phẩm nghỉ dưỡng ven biển tương đồng nhau.

Theo nhiều chuyên gia bất động sản, so với những bất lợi thì tiềm năng phát triển không giới hạn của Hội An vẫn mang đến sức hút đối với nhiều nhà đầu tư thượng lưu.

Sức hút từ Hội An

Thị trường du lịch Việt Nam có sự tăng trưởng ấn tượng trong 7 năm (2010 - 2016), lượng du khách quốc tế đã tăng trưởng gấp hai lần từ 5 triệu lên đến 10 triệu, lượt du khách nội địa cũng tăng từ 28 triệu đến 62 triệu lượt khách.

Việt Nam giữ vị trí thứ 5 trong danh sách các quốc gia có những thiên đường du lịch nhất định phải đến thăm trong năm 2017. Và phố cổ Hội An luôn là địa danh không thể thiếu khi nhắc đến những địa điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu Việt Nam.

Theo thống kê ghi nhận từ UBND Tp.Hội An, trong 6 tháng đầu năm 2018 tổng lượt khách mua vé tham quan khu di sản phố cổ Hội An ước đạt hơn 1,19 triệu lượt, tăng 22,67% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 2.010 tỷ đồng.

Du lịch tăng trưởng kéo theo nhu cầu cung cấp nơi lưu trú và nâng cấp các cơ sở hạ tầng du lịch phát triển mạnh mẽ. Hệ thống giao thông thành phố được đẩy mạnh: mở ra nhiều đường bay quốc tế mới, xây dựng và nâng cấp nhiều tuyến đường nội đô.

Những yếu tố trên góp phần thúc đẩy các chủ đầu tư tiếp tục phát triển phân khúc sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố du lịch này. Thực tế cho thấy, 3 năm vừa qua bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố ven biển đang phát triển mạnh mẽ với tốc độ chóng mặt, dẫn đến sự bão hoà cung ứng.

Điều này đòi hỏi các chủ thầu cần dịch chuyển hướng phát triển dự án sang giá trị khác biệt: sở hữu vị trí độc bản, phù hợp với xu hướng khách hàng, tạo ra điểm nhấn hoàn toàn mới cho Hội An.

Khu nghỉ dưỡng ven sông khuấy động thị trường Hội An

Với tầm nhìn bao quát tiềm năng phát triển của thành phố Hội An cũng như yêu cầu khắt khe của giới thượng lưu, thương hiệu uy tín hàng đầu Đông Nam Á - X2 mới đây đã tung ra một dự án lớn được coi như bước nhảy nâng tầm phong cách sống tại Hội An.

X2 Hội An Resort & Residence là dự án nghỉ dưỡng hạng sang ven sông, đi tiên phong trong mở ra một hướng phát triển mới cho các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố du lịch này.

Dự án toạ lạc vị trí đắc địa trải dọc bên bờ sông Cổ Cò trù phú, nối Vịnh Đà Nẵng với biển An Bàng, ngay sát quần thể Di sản thế giới - phố cổ Hội An. Công trình được triển khai xây dựng với quy mô 68 căn biệt thự biệt lập tầm nhìn trực diện hướng sông, khách sạn 5 sao với 31 phòng thông tầng và 56 phòng đẳng cấp, khu liền kề tiện ích nội khu hiện đại chuẩn quốc tế: nhà hàng, quầy bar, phòng gym, hồ bơi vô cực, khu vườn hữu cơ và vườn thủy canh rộng 4.100m2 cung cấp nông sản sạch cho nhà hàng và phục vụ khách lưu trú.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên thiên hoang sơ cùng những di sản và truyền thống văn hoá bản địa của X2 Hội An Resort & Residence đã kiến tạo nên nơi thu nhỏ gói trọn những nét cuốn hút của đời sống thượng lưu ngay cạnh phố cổ cho mỗi chủ nhân tương lai.

X2 Hội An cũng là công trình nghỉ dưỡng nhận được một trong những "Chứng nhận Hoa Sen" (Lotus) đầu tiên từ Hội đồng công trình xanh Việt Nam. Theo chủ đầu tư, dự án triển khai chương trình quản lý, cho thuê khách sạn tiêu chuẩn 5 sao kèm theo gói ưu đãi hấp dẫn.

Chủ sở hữu X2 Resort & Residence tham gia chương trình sẽ được chuyển quyền trở thành thành viên X2 và hưởng nhiều lợi ích, được quy đổi lên đến 7 ngày lưu trú hàng năm tại bất kỳ căn hộ X2 Residence trong khu vực Đông Nam Á.

Dự án đang được mở bán và sẵn sàng chuyển nhượng quyền sở hữu cho công dân Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện thông qua 3 đơn vị phân phối độc quyền: Thủ Thiêm Real (khu vực phía Nam), Savills Việt Nam (khu vực phía Bắc), Cát Việt Rồng (tại Đà Nẵng).

Theo chủ đầu tư, 24/11 sẽ diễn ra lễ ký kết với đơn vị phân phối độc quyền miền Nam - Thủ Thiêm Real tại Gem Center, khách hàng tham gia sự kiện sẽ có cơ hội bốc thăm may mắn trúng 2 voucher nghỉ dưỡng tại hệ thống Resort X2 Thái Lan.

Khách hàng giao dịch thành công sẽ nhận ngay vé khứ hồi hạng thương gia dành cho 2 người và phiếu nghỉ dưỡng tại X2 Thái Lan, không áp dụng cho Villa C. Tại Hà Nội, lễ khai trương nhà mẫu dự án X2 Hội An do Savills Việt Nam tổ chức vào 25/11 tại khách sạn Metroplole.