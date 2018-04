SUV 7 chỗ Trailblazer sắp về Việt Nam

Dự kiến trong tháng 5/2018, hãng xe Mỹ sẽ chính thức đưa về thị trường Việt Nam mẫu SUV 7 chỗ ngồi hoàn toàn mới Chevrolet Trailblazer.

Điểm thú vị là GM đã nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình và thói quen sử dụng các dòng SUV và bán tải của nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Từ đó, đội ngũ kỹ sư của GM tại Thái Lan, Brazil, Australia và Mỹ đã trang bị cho Trailblazer (và Colorado) bộ khung gầm nâng cấp, đồng thời áp dụng những bài kiểm tra độ bền trong suốt 18 tháng phát triển và kiểm chứng sản phẩm.

"Sự đa dạng về địa hình tại Việt Nam cũng như mục đích sử dụng xe của người Việt cho biết rằng Trailblazer và Colorado cần phải đủ linh hoạt để xử lý được mọi tình huống. Vì vậy, chúng tôi đã nâng cao sự tinh tế và cảm giác lái của những mẫu xe này bằng một loạt các thay đổi ở hệ thống khung gầm như tay lái trợ lực điện, chống rung, cũng như giảm tiếng ồn từ hộp số và động cơ", ông Chatchawan Chantaket, Giám đốc Kỹ thuật của GM Đông Nam Á, cho biết.

GM cho biết đã tiến hành thử nghiệm Trailblazer trên các cung đường rải rác ổ gà từ cỡ hơi gập ghềnh khó chịu đến độ làm rung vặn khung gầm.



"Mọi chiếc xe Chevrolet được lắp rắp trên toàn cầu đều phải qua khâu kiểm tra này, và chúng tôi thiết kế những mẫu xe của mình để tiếp nhận chấn động mỗi khi đâm vào ổ gà. Dữ liệu thu thập trong quá trình thử nghiệm giúp chúng tôi tích hợp được các chấn động của những bộ phận liên kết với nhau, nắm bắt và xử lý những nguy cơ tiềm ẩn ngay trong quá trình thiết kế", ông Chantaket chia sẻ.

Trailblazer trải qua những thử nghiệm thực tế trước khi được "cấp phép" để sản xuất hàng loạt.

Ở phần thử nghiệm trên đường, đội kiểm tra sẽ lái mẫu xe thí nghiệm nhiều lần qua những điều kiện đường khắc nghiệt mô phỏng đời sống của chiếc xe có cường độ sử dụng cao.

Bên cạnh đó, hệ thống đường hầm gió nhân tạo có thể tạo ra những điều kiện thiên nhiên từ gió bão to đến bão tuyết. Nhiệt độ có thể dễ dàng tăng lên đến 60 độ C nhờ có ánh nắng mặt trời nhân tạo cường độ 1,155W/m2 và tụt xuống -40 độ C với tốc độ gió lên tới 241 km/h...

"Bằng cách đưa các mẫu xe vào những bài thử nghiệm khắc nghiệt, chúng tôi có thể đảm bảo sự bền bỉ và đáng tin cậy cho người tiêu dùng Việt Nam cũng như trên toàn cầu," ông Chantaket nhấn mạnh.