Tăng 1 triệu đồng/lượng trong 24 tiếng, vàng miếng hướng mốc 40 triệu đồng

Tiếp tục nhận được lực đẩy mạnh từ thị trường vàng thế giới, giá vàng miếng trong nước chiều nay (25/6) hướng tới mốc 40 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 16h theo giờ Việt Nam, giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội theo niêm yết của Tập đoàn DOJI là 39,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Trước đó, vào buổi trưa, có lúc giá vàng SJC bán ra tại doanh nghiệp này đạt mốc 39,9 triệu đồng/lượng, thiết lập một mức đỉnh mới của 6 năm.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 39,1 triệu đồng/lượng và 39,4 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp hiện đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng hiện nay khiến nhiều người nhớ lại đợt "sốt" vàng cách đây 3 năm. Ở thời điểm tháng 6/2016, giá vàng nhảy từ 36 triệu đồng/lượng qua mức 39 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng vài ngày.

Trong đợt tăng giá hiện nay, chỉ từ đầu tháng, giá vàng cũng đã lần lượt nhảy qua các mốc từ 37-39 triệu đồng/lượng và đang "nhăm nhe" mốc 40 triệu đồng/lượng.

Tương tự hiện nay, hồi tháng 6/2016, nhân tố thúc giá vàng trong nước tăng mạnh cũng là đà leo thang của giá vàng thế giới.

Khi đó, giới đầu tư toàn cầu gom vàng do nỗi lo về ảnh hưởng tiêu cực của việc cử tri Anh bỏ phiếu chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), tức Brexit. Hiện nay, vàng được mua mạnh do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất và căng thẳng ở Trung Đông gia tăng mạnh.

Thị trường vàng trong nước đã từng ít nhất hai lần chứng kiến sự xuất hiện của mốc giá 40 triệu đồng/lượng, vào tháng 6/2013 và tháng 7/2011.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc gần 16h chiều nay tăng 10,3 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại New York, đứng ở 1.430,5 USD/oz. Mức giá này tương đương gần 40,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Trước đó, có lúc giá vàng giao ngay đạt 1.439,4 USD/oz, lập đỉnh mới kể từ tháng 6/2013.

Giá vàng thế giới hiện đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, gồm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất, đồng USD giảm giá, và căng thẳng Mỹ-Iran.

Từ đầu tháng tới nay, giá vàng quốc tế đã tăng khoảng 10%. Giá kim loại quý này đang tiến tới hoàn tất phiên tăng thứ 6 liên tiếp.

Không chỉ giá vàng SJC mà giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng đang hướng về mốc 40 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu lúc hơn 16h chiều có giá 39,19 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,79 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý có giá tương ứng là 39 triệu đồng/lượng và 39,5 triệu đồng/lượng.