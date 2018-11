Tập đoàn Nam Cường và những bước đi chiến lược năm 2018

Trong khi thị trường bất động sản năm 2018 có dấu hiệu chững lại và thanh khoản thu hẹp thì các sản phẩm của Tập đoàn Nam Cường lại tạo được sức hút từ khách hàng và đạt được mức độ tiêu thụ lớn. Nguyên nhân có lẽ bởi những sản phẩm của Tập đoàn này đang được phát triển đáp ứng đúng mong muốn của người mua nhà.

Năm 2018, dự án Anland Complex Tập đoàn Nam Cường đi vào hoạt động đạt tỷ lệ lấp đầy đến 95% với thời gian chưa tới 2 năm bao gồm cả xây dựng. Đây là một kết quả mà bất kỳ dự án hay chủ đầu tư nào cũng mong muốn bởi thị trường bất động sản đang trong bối cảnh thừa cung và có dấu hiệu chững lại.

Lý giải nguyên nhân thành công của dự án, nhà đầu tư bất động sản cho rằng, bên cạnh khả năng sinh lời bền vững nhờ vị trí, Anland Complex đảm bảo cuộc sống bình yên, gần gũi với thiên nhiên cho cư dân bởi được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn chứng chỉ EDGE (Chứng chỉ tiêu chuẩn xanh được cấp bởi IFC - tổ chức thuộc Ngân hàng Thế giới).

Tiếp nối thành công của Anland Complex, tòa nhà hỗn hợp cao tầng Anland Premium được "tung" ra thị trường trong quý 3/2018 và đã nhận chứng chỉ xanh EDGE. Dự án này là minh chứng cho thấy định hướng phát triển sản phẩm mới của Tập đoàn Nam Cường là hướng tới những công trình xanh, an toàn và thân thiện môi trường.

Ngoài hai tiểu dự án cao tầng thuộc Khu đô thị Dương Nội kể trên, các tiểu khu thấp tầng thuộc dự án này cũng nhận được chứng chỉ quốc tế về công trình xanh, tiết kiệm năng lượng.

Trong quý 4/2018, tại loại hình thấp tầng, Tập đoàn Nam Cường tiếp tục tung ra thị trường quỹ căn lớn của tiểu khu An Vượng Villa, An Khang Villa, An Phú Shop-villa. Điều này đã tạo nên sức ép lớn cho nguồn cung thị trường đất nền khu vực phía Tây bởi các sản phẩm này có những ưu thế như đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như hồ sơ pháp lý so với các sản phẩm thấp tầng khác cùng khu vực.

Từ những điều trên cho thấy, Tập đoàn Nam Cường đang âm thầm cải tiến, nâng cấp chất lượng sản phẩm của mình để bước vào giai đoạn phát triển mới của thị trường bất động sản.

Cụ thể hơn, Tập đoàn này đang phát triển Khu đô thị Dương Nội với định hướng trở thành Zero - Energy Township - Khu đô thị cân bằng năng lượng đầu tiên tại Việt Nam, một dự án có công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á rộng hơn 12ha với tâm là hồ Bách Hợp Thủy được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho cư dân tại khu đô thị nói riêng cũng như người dân Hà Nội nói chung.

Không dừng lại ở đó, ngay trong quý 4/2018, Tập đoàn này đã tổ chức trao giải cuộc thi ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc khu khách sạn 5 sao và cao tầng HH1 - Khu đô thị mới Phùng Khoang với sự tham gia của nhiều đơn vị thiết kế quốc tế uy tín.

Song song các hoạt động về việc phát triển và đầu tư nhà ở, vào ngày 27/10 vừa qua, Tập đoàn Nam Cường cũng đã tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Hệ thống khách Nam Cường, khởi đầu là Khác sạn Tray Hải Phòng từ năm 1998 với nhiều hoạt động chính cũng như hoạt động bên lề diễn ra tại hai địa điểm là Hải Phòng và Hải Dương.

Từ những bước đi trong năm 2018 có thể thấy Tập đoàn Nam Cường đã chuẩn bị sẵn sàng cho một kế hoạch bước vào năm 2019 - dấu mốc quan trọng bắt đầu chu kỳ 10 năm của thị trường bất động sản.