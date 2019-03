Tesla: Các dấu mốc quan trọng và sự "bốc đồng" của CEO Elon Musk

Sau khi ra mắt Model S, cổ phiếu Tesla lao dốc, đẩy công ty vào cuộc khủng hoảng sống còn, theo Ashlee Vance, người viết tiểu sử của Musk. Trong cuốn sách "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future", Vance cho biết Elon Musk đã có một thỏa thuận bán Tesla cho Google với giá 6 tỷ USD. Tuy nhiên, thỏa thuận này được kéo dài tới tháng 5/2013 và Musk đã có thể hủy bỏ. Tháng 5 năm đó, Tesla báo lãi quý đầu tiên. Chỉ khoảng 1 tuần sau đó, công ty huy động được 1,02 tỷ USD để trả các khoản nợ cho Bộ Năng lượng Mỹ.