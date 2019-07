Thaco chính thức giới thiệu Mazda CX-5 thế hệ mới

Cùng với mẫu SUV 7 chỗ Mazda CX-8, mẫu xe SUV 5 chỗ cao cấp Mazda CX-5 mới vừa được Tập đoàn Thaco ra mắt, trở thành bộ đôi SUV đầu tiên thế hệ 6.5 "Khẳng định đẳng cấp" của Mazda tại thị trường Việt Nam.

Ngày 28/7, tại Quảng Nam, Tập đoàn Thaco (Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải) chính thức giới thiệu Mazda CX-5 mới, hứa hẹn mang lại cho khách hàng sự trải nghiệm một mẫu SUV 5 chỗ với cảm giác phấn khích, xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy trên mọi cung đường.

Đây là sản phẩm thế hệ 6.5 với ngôn ngữ thiết kế KODO được nâng tầm, công nghệ SkyActiv được nâng cấp mạnh mẽ hơn, hệ thống treo được tinh chỉnh, tính năng GVC Plus mới, cùng hệ thống an toàn chủ động cao cấp i-Activsense được bổ sung thêm các tính năng thông minh.

Sản phẩm thế hệ 6.5 của Mazda

Mazda CX5 là mẫu xe SUV hoàn toàn mới của Mazda và là sản phẩm đầu tiên thuộc thế hệ 6.0 được đổi mới toàn diện so với các thế hệ xe trước đó của Mazda. Tại lễ giới thiệu mẫu xe SUV 5 chỗ Mazda CX5 mới - sản phẩm thế hệ 6.5 của Mazda, đại diện Tập đoàn Thaco cho biết hai điểm then chốt trong sản xuất ôtô được thay đổi cơ bản là thiết kế theo ngôn ngữ Kodo - Linh hồn của sự chuyển động và công nghệ SkyActiv hiệu năng hàng đầu.

Nhờ đó, Mazda CX-5 đạt được những thành công, thể hiện qua doanh số hơn 2 triệu xe trên thế giới. Mazda CX-5 đã tạo nên một hiện tượng có tính toàn cầu và được vinh danh bởi giải thưởng "Xe tốt nhất thế giới trong năm 2018"(World Car of The Year 2018).

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 được Thaco giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2012. Với khả năng vận hành mạnh mẽ, thiết kế ngoại thất tinh tế cùng trang bị tiện nghi và an toàn hàng đầu phân khúc, Mazda CX-5 đạt doanh số 50.000 xe, đồng thời, luôn có mặt trong 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công của thế hệ sản phẩm 6.0, Mazda tiếp tục mang đến cho khách hàng các sản phẩm mới của thế hệ 6.5 với những nâng cấp đồng bộ về thiết kế theo hướng tối giản nhưng sang trọng, khả năng vận hành tốt hơn, cùng trang bị tiện nghi và tính năng an toàn cao cấp.

Về thiết kế, trên các sản phẩm thế hệ 6.5, Mazda tiếp tục nâng cấp và phát triển ngôn ngữ thiết kế Kodo hướng đến sự sang trọng hơn trong cách thể hiện thiết kế Kodo theo từng mẫu xe. Trong đó, đặc biệt chú trọng tích hợp vẻ đẹp của ngôn ngữ thiết kế Kodo với phong cách mạnh mẽ, thể thao của các mẫu xe SUV. Thông qua chủ đề "Car as Art và Less is More", mỗi chiếc xe là tác phẩm nghệ thuật được khởi tạo từ đam mê của những nghệ nhân.

Điểm nhấn đầu tiên về ngoại hình Mazda CX-5 mới chính là bộ mâm xe Goshintai lấy cảm hứng từ những đường nét cơ bắp đang chuyển động của loài báo khi săn mồi. Mâm xe mới đi cùng với thiết kế Kodo tạo nên sự hòa hợp giữa thiết kế tổng thể và thiết kế từng chi tiết.

Về vận hành, trái tim của chiếc xe là động cơ SkyActiv-G mới, được nâng cấp mạnh mẽ hơn, hệ thống treo được tinh chỉnh, tính năng GVC Plus mới, cùng hệ thống an toàn chủ động cao cấp i-Activsense được bổ sung thêm các tính năng thông minh. Động cơ SkyActiv sử dụng công nghệ phun xăng trực tiếp và hút khí tự nhiên, tạo ra được công suất và momen lớn hơn so với các loại động cơ phun xăng khác, giúp cải thiện 15% hiệu suất đốt nhiên liệu để sinh công. Đồng thời cũng cải thiện khoảng 15% momen xoắn từ dải tốc độ động cơ từ thấp đến trung bình, nhất là khi di chuyển với tốc độ chậm trong thành phố.

Về trang bị và tiện nghi, các sản phẩm thế hệ 6.5 được nâng cấp về thiết kế ghế ngồi, chất liệu nội thất cao cấp cùng chế tác tinh xảo, đồng thời Mazda cũng mang lại cho khách hàng những lựa chọn trang bị cao cấp nhất.

Bộ đôi SUV Mazda CX-8 và Mazda CX-5 khẳng định đẳng cấp sản phẩm thế hệ 6.5 của Mazda. Trong đó, Mazda CX-8 được định vị là mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ lớn cao cấp đích thực và Mazda CX-5 mới được định vị là mẫu xe SUV 5 chỗ cao cấp, thể thao hơn, cá tính hơn.

Mazda CX-5 mới: Khẳng định đẳng cấp

Mazda CX-5 mới được Thaco giới thiệu ra thị trường Việt Nam được trang bị 2 loại động cơ SkyActiv 2.0L và SkyActiv 2.5L. Với động cơ 2.0L, Thaco giới thiệu 3 phiên bản thay vì một phiên bản như mẫu xe hiện hữu, bao gồm 2.0L Deluxe, 2.0L Luxury, 2.0L Premium. Trong đó, phiên bản Luxury có thêm những trang bị tiện nghi và giải trí cao cấp; phiên bản Premium được trang bị hệ thống an toàn chủ động cao cấp i-Activsense.

Dù phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt lên đến 50%, Thaco vẫn trang bị động cơ 2.5L cho mẫu xe Mazda CX-5 mới để phục vụ những khách hàng yêu thích khả năng vận hành mạnh mẽ. Phiên bản 2.5L Signature Premium còn có thêm tính năng mới như camera 360 độ, hệ thống làm mát ghế ngồi, đây là các trang bị các cao cấp nhất của Mazda CX-5 tại thời điểm hiện nay.

Ngoài ra, Mazda cũng sẽ cho phép lựa chọn các trang bị cao cấp khác trong thời gian tới. Đúng như tên gọi của phiên bản, mẫu xe này chắc sẽ cùng với chủ nhân tạo nên dấu ấn phong cách riêng không hòa lẫn.

Với những trang bị tiêu chuẩn trên, Mazda CX-5 mới là sự lựa chọn cho khách hàng so với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc. Giá bán ưu đãi trong dịp giới thiệu sản phẩm Mazda CX-5 mới động cơ 2.0L cụ thể theo từng phiên bản: 2.0L Deluxe có giá 899 triệu, 2.0L Luxury có giá 949 triệu, 2.0L Premium 989 triệu đồng; Mazda CX-5 động cơ 2.5 Signature Premium có giá bán từ 1 tỷ 0 trăm 19 triệu đến 1 tỷ 149 triệu đồng.