Tháng 5/2019: Thêm 4 cửa hàng thegioididong.com bị "xóa xổ"

Số lượng cửa hàng kinh doanh sản phẩm điện thoại di động (thegioididong.com) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) chỉ còn 1.017, giảm 4 cửa hàng so với thời điểm cuối tháng 4/2019.



Theo báo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2019 vừa được Thế giới Di động công bố, số cửa hàng thegioididong.com bị "xóa xổ" trên không mất đi mà được chuyển đổi thành cửa hàng Điện Máy Xanh để phù hợp cho nhu cầu phát triển mới. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa số cửa hàng kinh doanh sản phẩm điện thoại của Thế Giới Di Động bị đóng cửa tính từ đầu năm đến nay tiếp tục tăng lên. Trước đó, đến cuối tháng 4/2019, Thế Giới Di Động đã đóng 11 cửa hàng.

Nếu tính từ đầu năm 2018 với 1.072 cửa hàng thì đến cuối tháng 5/2019 thì Thế Giới Di Động đã đóng 55 cửa hàng thegioididong.com.

Thế Giới Di Động cho biết, tới ngày 31/5/2019, MWG có 2.371 cửa hàng, tăng thêm 47 cửa hàng so với cuối tháng 4. Chuỗi thegioididong.com tiếp tục giảm số lượng điểm bán do một số cửa hàng có doanh thu cao được chuyển đổi thành cửa hàng điện máy. Chuỗi Điện Máy Xanh có 18 cửa hàng tăng thêm do cả mở mới và chuyển đổi. Chuỗi Bách Hóa Xanh phát triển thêm 33 điểm bán, nâng tổng số cửa hàng lên 545.

Công ty này cho biết, chỉ trong 2 tháng gần đây, MWG đã hoàn tất thay đổi trưng bày cho 177 cửa hàng Điện Máy Xanh mini, doanh thu các cửa hàng sau khi nâng cấp ghi nhận mức tăng trưởng vượt 30% so với kết quả kinh doanh trước đó.

Cũng theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2019, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 42.784 tỷ đồng (tăng trưởng 15% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.792 tỷ đồng (tăng trưởng 39% so với cùng kỳ). Luỹ kế 5 tháng, MWG đã hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Mảng online đóng góp 16% trong tổng doanh thu của MWG, tăng trưởng 52%. Riêng tháng 5, doanh thu MWG tăng 17% và lợi nhuận sau thuế tăng 50%. Công ty tiếp tục duy trì thành công biên lợi nhuận ròng 5 tháng đầu năm ở mức 4,2%, so với 3,5% cùng kỳ năm 2018.

Dưới góc độ ngành hàng, tất cả các nhóm sản phẩm chính bao gồm điện thoại, điện tử, điện lạnh và gia dụng đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Nhóm điện lạnh tiếp tục là động lực quan trọng, tăng hơn 2,300 tỷ về doanh thu, chiếm 40% trong tổng giá trị doanh thu tăng thêm của MWG 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.

Với sản phẩm điện thoại, theo số liệu ước tính của GFK, MWG đã gia tăng thị phần lên 47% so với mức 45% cuối năm trước, và duy trì mức tăng trưởng dương trong bối cảnh toàn thị trường giảm.

Một tín hiệu khác là kết quả thử nghiệm việc bán đồng hồ theo mô hình shop-in-shop tại 18 cửa hàng thegioididong.com và Điện Máy Xanh tới thời điểm hiện tại khá khả quan. Trung bình mỗi tháng, một cửa hàng bán ra trên 500 đồng hồ, tương ứng với mức doanh thu từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng. Thế Giới Di Động cho biết sẽ tiếp tục nhân rộng số cửa hàng kinh doanh mặt hàng đồng hồ trong thời gian tới.