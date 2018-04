The Blue Village - điểm nhấn tạo nên sức hút của án FLC Quảng Bình

Dựa theo nguyên mẫu từ những công trình kiến trúc độc đáo của hòn đảo Santorini xinh đẹp ven bờ Địa Trung Hải, tổ hợp biệt thự, nhà phố FLC Lux City - The Blue Village thuộc quần thể FLC Quảng Bình đang tạo nên sức hút đặc biệt tại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.



The Blue Village - điểm nhấn của dự án 2000 ha

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại miền Trung bỗng trở nên sôi động với sự xuất hiện của siêu dự án FLC Quang Binh Beach & Golf Resort. Với quy mô gần 2.000 ha, nằm trải dài trên 5km đường bờ biển của tỉnh Quảng Bình, FLC Quảng Bình là dự án lớn nhất mà Tập đoàn FLC đầu tư tính đến thời điểm hiện tại.

Một trong những điểm nhấn tạo nên hút của FLC Quảng Bình là tổ hợp biệt thự nhà phố FLC Lux City - The Blue Village.

Được biết, chỉ trong một thời gian ngắn ra mắt thị trường, toàn bộ các sản phẩm biệt thự, nhà phố tại FLC Lux City - The Blue Village đã được các đại lý phân phối bất động sản đăng ký hết.

Cùng với những sản phẩm tại các phân khu khác thuộc quần thể FLC Quảng Bình, FLC Lux City - The Blue Village được xem là hiện tượng tại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng trong vài năm trở lại đây.

Được biết, Lux City Quang Binh - The Blue Village nằm trọn trong phân khu Seahorse thuộc quần thể FLC Quảng Bình. Đây là phân khu tổng hòa những sắc màu cuộc sống với sự giao thoa đầy ngẫu hứng của hai tổ hợp biệt thự, nhà phố The Ocean Village và The Blue Village cùng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế FLC Grand Hotel Quang Binh

Nét độc đáo tạo nên sức hút

Một trong những yếu tố mang đến sức hút cho đại dự án FLC Quảng Bình là nét riêng mà rất ít dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam có được.

"Với The Blue Village, chúng tôi muốn tạo nên những dấu ấn riêng biệt bằng cách kết hợp nhiều phong cách kiến trúc với đa dạng các loại hình sản phẩm từ biệt thự, nhà phố, mini hotel, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng. Từ phong cách kiến trúc Địa Trung Hải với lối thiết kế đơn giản mà sang trọng, đến gam màu xanh - trắng đặc trưng của những ngôi nhà ven biển của hòn đảo Santorini", đại diện chủ đầu tư Tập đoàn FLC, ông Trương Xuân Quý - Giám đốc dự án FLC Quảng Bình cho biết.

Khối biệt thự được phân loại với những ưu điểm nổi bật riêng biệt của từng sản phẩm.

Biệt thự Villa Azul diện tích 300 m2 có tầm nhìn ôm trọn đại dương mang đậm phong cách thượng lưu với bể bơi riêng, sân vườn rộng cùng nội thất sang trọng và hành lang chạy dài bao bọc lấy hàng hiên.

Biệt thự Villa Blanco với diện tích 150 m2 là sự kết hợp giữa thiết kế đơn giản mà sang trọng, giữa các gam màu tối giản mà hiện đại, hướng phong cách sống của chủ sở hữu lên tầm cao mới…

Biệt thự Villa Rojo bao gồm 15 căn hướng hồ điều hòa xanh và 18 căn nằm trải dài bên tổ hợp sân Golf liên hoàn tiêu chuẩn quốc tế với diện tích từ 300 đến 340 m2, mang đến gia chủ không gian sống an nhiên, thanh bình.

Tại khu Shophouse, nếu như Blanco Shophouse là sự pha trộn của hai gam màu trắng kem và xanh nước biển thì Shophouse Kolor nằm trên trục đường chính hướng ra biển vừa đặc biệt về kiến trúc sang trọng vừa mang đến gia chủ cơ hội đầu tư cùng giá trị sinh lời bền vững.

Do nằm tại vị trí trung tâm của FLC Quang Binh Beach & Gofl Resort, The Blue Village còn được ví như "trái tim" kết nối những dịch vụ, tiện ích có một không hai của quần thể. Có thể kể đến tổ hợp sân Golf liên hoàn 18 hố dạng link tiêu chuẩn quốc tế, cầu cảng và bến du thuyền, những quán bar ven biển sôi động, quảng trường, hồ cảnh quan rộng lớn hay vườn thú đêm đầu tiên tại Việt Nam…

Đặc biệt, ngoài những tiện ích được thừa hưởng từ quần thể FLC Quảng Bình, FLC Lux City - The Blue Village còn sở hữu riêng những công trình khác.

Quảng trưởng biển Morado dựa trên nguyên mẫu của những quảng trường thành Rome là điểm hẹn cho những hoạt động vui chơi, giải trí của cư dân.

Được quy hoạch thành tiểu khu với không gian thoáng, rộng, hồ cảnh quan Cupido như "lá phổi" xanh khổng lồ mang tới bầu không khí trong lành cho toàn khu.

Ngoài ra, The Blue Village còn sở hữu nhiều công trình cảnh quan đặc biệt khác như: Đài phun nước, Club house, công viên cây xanh… mang đến lợi thế lớn về cả nghỉ dưỡng lẫn đầu tư.

Chính sách linh hoạt, nhiêu ưu đãi

Đặc biệt, tất cả shophouse và biệt thự thuộc khu đô thị Lux City - Ocean Village đều được hưởng ưu đãi từ chủ đầu tư phát triển dự án. Chỉ với 100 triệu đồng, khách đã có cơ hội đặt cọc giữ chỗ chắc chắn một sản phẩm.

Sau đó, khách hàng có tới 6 - 9 tháng để hoàn thiện 3 đợt đầu tư tiếp theo, tương ứng 40% giá trị hợp đồng. Nếu có nhu cầu vay ngân hàng, khách sẽ được hỗ trợ 60% giá trị hợp đồng còn lại thông qua 3 đợt giải ngân sau, với lãi suất 0% trong vòng 12 tháng.

Ngoài ra, khách còn được tặng ngay 1 thẻ chương trình chia sẻ kỳ nghỉ FLC Holiday trị giá 62 triệu đồng trên toàn bộ hệ thống thuộc quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC.

Trong thời gian sở hữu, khách sẽ được sử dụng miễn phí toàn bộ các tiện ích của quần thể như bể bơi, gym, spa, vườn thú đêm, công viên chủ đề... theo chính sách của sản phẩm.

