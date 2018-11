Thủ Thiêm Real phân phối độc quyền dự án X2 Hội An Resort & Residence tại Tp.HCM

Thủ Thiêm Real vừa chính thức trở thành đơn vị độc quyền phân phối dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng X2 Hội An Resort & Residence tại thị trường phía Nam. Đây là sản phẩm nghỉ dưỡng hạng sang ven sông đầu tiên đang thu hút thị trường bất động sản cao cấp trong thời gian gần đây.

Ngày 24/11, khu Khách sạn và Biệt thự nghỉ dưỡng ven sông X2 Hội An chính thức mở bán tại thị trường Tp.HCM ngay khi đại diện Thủ Thiêm Real và X2 Hội An ký kết chính thức hợp tác.

Nhiều nhà đầu tư đã quyết định đặt mua ngay trong sự kiện bởi sức hút từ vị trí ấn tượng sẽ gây sốt trong tương lai của của dự án, cùng ưu đãi chỉ dành cho khách hàng phía Nam: nhận vé khứ hồi hạng thương gia dành cho hai người và phiếu nghỉ dưỡng tại X2 Thái Lan cho hợp đồng giao dịch thành công.

X2 Hội An Resort & Residence sở hữu vị trí đắc địa nổi bật tại Hội An, điểm nhấn giữa lòng thành phố du lịch và ngay sát Phố cổ. Thuộc khu vực trọng tâm quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hội An giàu tiềm năng, dễ dàng kết nối đến sân bay quốc tế Đà Nẵng và các vùng kinh tế trọng điểm lân cận.

Hội An cũng là điểm đến du lịch có tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng, được xem là sự bảo chứng cho sức hút bất động sản nghỉ dưỡng.

David Chang, nhà phát triển X2 Hội An Resort & Residence, phát biểu: "Hội An từ lâu đã trở thành một điểm đến quen thuộc trên hành trình du lịch của du khách quốc tế. Tôi không muốn dự án X2 Hội An được phát triển theo hướng "nhân bản", tương tự như các dự án nghỉ dưỡng lân cận, tôi muốn mang đến một thiết kế duy nhất, chỉ có ở nơi này, nơi mang đến cho du khách và cư dân cuộc sống, những kỳ nghỉ dưỡng trong một môi trường lành mạnh và an nhiên. Một vị trí độc bản "tách biệt khỏi phố đông" nhưng cũng đồng thời thuận tiện".

Số lượng sản phẩm nghỉ dưỡng được X2 Hội An cung cấp giới hạn, chỉ 68 biệt thự biệt lập tầm nhìn trực diện hướng sông, từ 2 - 4 phòng ngủ, khách sạn 5 sao với 31 phòng thông tầng và 56 phòng đẳng cấp.

Được thiết kế sân vườn và hồ bơi biệt lập, mặt tiền thu gọn tầm nhìn hướng sông, mang hơi thở của miền nhiệt đới trong lành, xứng đáng là nơi để thư giãn.

Tổng diện tích 7 héc-ta, X2 Hội An Resort & Residence sở hữu cơ sở hạ tầng đồng bộ, hệ thống tiện ích nội khu chuẩn quốc tế: hồ bơi vô cực, thư viện, spa, nhà hàng, quán bar, khu vui chơi, vườn thủy canh và rau quả sạch hữu cơ.

Là sản phẩm thứ 2 của thương hiệu bất động sản uy tín hàng đầu Đông Nam Á tại thị trường Việt Nam, X2 Hội An được đánh giá là sản phẩm khẳng định vị thế và uy tín của X2 trong phân khúc bất động sản cao cấp.

Bên cạnh việc phát triển dự án, X2 còn lựa chọn đơn vị đồng hành phân phối, trong đó có sự góp mặt của Thủ Thiêm Real - nhà phân phối uy tín tại Tp.HCM gắn liền với các dự án bất động sản cao cấp trong nhiều năm qua.

Ngoài sở hữu căn hộ, chủ sở hữu còn có thể tham gia chương trình cho thuê và quản lý khách sạn, được vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế BHMA. Chương trình đảm bảo lợi nhuận sinh lời ổn định và tài sản được duy trì việc bảo dưỡng, dịch vụ quản lý bất động sản theo tiêu chuẩn năm sao quốc tế.

* Thông tin chi tiết:

Website: www.x2hoian.com.

Hotline: 0909626926

Email: sales@ttreal.vn