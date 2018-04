Thủ tướng yêu cầu khởi tố vụ nhuộm cà phê bằng bột pin

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về xử lý vụ việc nhuộm phế phẩm cà phê bằng bột pin xảy ra tại tỉnh Đắc Nông.

Theo Văn phòng Chính phủ, vừa qua, dư luận báo chí có nhiều phản ánh về vi phạm pháp luật trong vụ việc nhuộm phế phẩm cà phê bằng bột pin xảy ra tại tỉnh Đắc Nông.

Cụ thể, từ ngày 15 đến 17/4/2018, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) - Công an tỉnh Đắc Nông đã phát hiện cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan (ở thôn 13, xã Đắc Wer) đã có hành vi dùng dung dịch màu đen (hỗn hợp nước với pin) để ngâm, tẩm, nhuộm đen phế phẩm cà phê.

PC49 Công an tỉnh Đắc Nông đã phối hợp với các ban ngành chức năng lập biên bản, niêm phong hơn 21 tấn phế phẩm cà phê (cà phê nhân nát vụn, vỏ cà phê, đá sỏi) đã được ngâm tẩm, nhuộm đen và đóng bao bì. Tại hiện trường còn có 40 lít dung dịch màu đen, 35 kg pin đập dẹp, 129 kg lõi, nắp và vỏ pin.

Về vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khởi tố, điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, trong chiều nay Công an tỉnh Đắc Nông đã tạm giữ khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Thị Thanh Loan cùng, ông Nguyễn Xuân Bảo (chồng bà Loan), Ngô Ngọc Sơn (người trực tiếp thực hiện hành vi nhuộm tẩm than pin) và 3 người khác để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.