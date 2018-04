Thức thời mô hình nhà phố kiểu mới

Biệt thự thương mại Shop-villa - bước tiến mới từ mô hình nhà phố thương mại Shop-house đang trở thành loại hình sản phẩm bất động sản hút khách bởi lợi ích đầu tư lớn khi cùng lúc đáp ứng được 2 tiêu chí: An cư và kinh doanh sinh lời với thiết kế hợp lý và tiện ích đồng bộ.

Mô hình Shop-house kiểu mới

Nâng tầm từ mô hình nhà phố (shop-house), một kiến trúc tiêu biểu của người dân Singapore kết hợp giữa mục đích giao thương và sinh sống, Tập đoàn Nam Cường cho ra đời sản phẩm An Phú Shop-villa, mô hình mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những nhà đầu tư đi tắt đón đầu với nhiều đặc điểm nổi bật. Đây được xem là một loại hình đầu tư bất động sản hấp dẫn khi cùng lúc đáp ứng được hai tiêu chí: An cư và kinh doanh sinh lời với thiết kế hợp lý và tiện ích đồng bộ, hướng đến đối tượng khách hàng ở phân khúc cao cấp.

An Phú Shop-villa được các kiến trúc sư hàng đầu của CPG Consultants Singapore kiến tạo, trở thành không gian hài hòa hai chức năng: kinh doanh và sinh hoạt gia đình. Mỗi căn shop-villa được thiết kế hiện đại với 3 tầng thoáng mát, đón nắng, đón gió tự nhiên cùng diện tích đất từ 161m2 - 202m2, trong đó toàn bộ tầng trệt được thiết kế linh hoạt, tối ưu hóa cho nhu cầu kinh doanh.

Không chỉ vậy, phong cách sống đậm chất "villa" với những khoảng sân vườn rộng thoáng rợp bóng mát với lối đi dạo đặc trưng được kết hợp hài hòa trong thiết kế của An Phú Shop-villa. Khoảng xanh sau nhà là không gian cho những sinh hoạt của gia đình.

Đặc biệt, An Phú Shop–villa có lợi thế về cảnh quan và nhiều không gian xanh hơn so với những dự án cùng khu vực, có mật độ xây dựng thấp dưới 60%, diện tích cây xanh cao, tận hưởng lợi thế của toàn khu đô thị xanh Dương Nội với Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á rộng 12ha, hồ điều hòa lên tới 6ha… cũng như định hướng công trình xanh Zero Energy giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ tối đa so với các công trình thông thường khác.

Sinh lời với An Phú Shop-villa

Sở hữu nhà liền thổ vẫn luôn là mong muốn của nhiều người do lợi ích bền vững gắn với giá trị đất. Sản phẩm biệt thự An Phú Shop-villa được đánh giá có giá trị cao do giá đất có xu hướng tăng lên theo thời gian và ít chịu tác động của thị trường với mức thanh khoản tốt.

Các khách hàng tìm đến An Phú Shop-villa bởi tính pháp lý rõ ràng cũng như lợi thế mà dự án có được khi cam kết trao sổ đỏ vĩnh viễn cho gia chủ. Như vậy, các chủ nhân tương lai sẽ yên tâm khi được tận hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp, kinh doanh buôn bán cũng như sở hữu những giá trị sinh lời bền vững của loại hình bất động sản này.

Nằm trên trục đường chính 27m, mặt tiền ưu việt 9m, chủ sở hữu An Phú Shop-villa có thể dễ dàng mở rộng hoạt động kinh doanh sẵn có hoặc cũng có thể cho thuê lại mặt bằng để khai thác giá trị tài sản đầu tư, thu lợi nhuận đều đặn hàng tháng. Nơi đây sẽ quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng, hứa hẹn đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm thú vị, tiện ích…

An Phú Shop–villa được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi tọa lạc tại cửa ngõ chiến lược thuộc trục đô thị phía Bắc Hà Đông, nơi được dự đoán sẽ là khu vực có tốc độ phát triển nhanh và đồng bộ nhất của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh việc tận hưởng những tiện ích nội khu được đầu tư quy hoạch hiện đại, đồng bộ trong Khu đô thị sinh thái Dương Nội, chủ nhân An Phú Shop-villa được thừa hưởng những tiện ích ngoại khu mang lại.

Việc phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối khu vực Hà Đông với những khu vực trung tâm của thủ đô như tuyến đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), tuyến bus nhanh BRT, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông...; sự xuất hiện của trung tâm thương mại quốc tế hàng đầu Aeon Mall trong tương lai hay hạ tầng xã hội với hệ thống giáo dục, bệnh viện, khu thương mại, dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe được đầu tư đồng bộ… sẽ nâng cao chất lượng sống và mở ra cơ hội kết nối giao thương cho những chủ nhân xứng tầm.

An Phú Shop-villa - mô hình biệt thự cao cấp tích hợp nhiều lợi ích đã nâng tầm giá trị bất động sản và hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo sức hút đầu tư và chiếm lĩnh thị trường trong tương lai.

