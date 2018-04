Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Công ty mẹ - TKV.

Theo đó, năm 2017, TKV đã chi hơn 11,7 tỷ đồng trả cho 17 vị trí quản lý doanh nghiệp. Mức tiền lương bình quân mỗi quản lý nhận được là 58,1 triệu đồng một tháng, tương đương mỗi sếp TKV nhận về hơn 697 triệu đồng trong năm 2017.

TKV đặt kế hoạch sang năm 2018 chi gần 11,1 tỷ đồng trả lương cho 17 cán bộ quản lý. Như vậy, bình quân mức lương các vị trí quản lý của TKV nhận được năm 2018 dự kiến sẽ giảm còn 54,8 triệu đồng bình quân mỗi người một tháng.

Báo cáo cũng cho biết năm 2017, TKV đã chi hơn 7.025 tỷ đồng trả lương cho 52.791 lao động. Thu nhập bình quân mỗi lao động nhận được là 10,83 triệu đồng một tháng.. Sang năm 2018, TKV dự kiến chi 7.150 tỷ đồng trả lương cho 52.234 lao động, bình quân mỗi người sẽ nhận được 11,3 triệu đồng một tháng.

Như vậy, năm 2018, TKV sẽ giảm mức lương của lãnh đạo, trong khi đó mức lương người lao động sẽ tăng lên nhờ cắt giảm một lượng tương đối lớn nhân sự. Năm 2018 lượng lao động tại công ty mẹ - TKV sẽ giảm 467 người so với năm 2017.

Trước đó, báo cáo tổng kết công tác năm 2017 của TKV cho biết tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 109.200 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016.



Mặc dù lợi nhuận có tăng so với năm 2016 song TKV vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi lượng than tồn kho lớn. Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy giá than trên thị trường thế giới năm 2017 có nhiều biến động, nhiều thời điểm giá sản xuất trong nước cao hơn giá thế giới.

Năm 2018, TKV tiến hành triển khai cổ phần hoá các công ty con như Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải TKV. Thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin, Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản Vinacomin, Công ty Cổ phần Xây lắp môi trường TKV, Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai. Hoàn tất giải thể Công ty Liên doanh khoáng sản Steung Treng; và tiếp tục thực hiện phá sản Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Ninh - TKV.