VietinBank nhận ba giải thưởng do The Asian Banker trao tặng

Với định hướng đầu tư chiến lược và tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), những năm gần đây VietinBank liên tiếp đạt được thành công khi nguồn vốn, dư nợ và lượng khách hàng tăng trưởng mạnh.

Tối ngày 12/1/2018 tại Hà Nội, VietinBank đón nhận ba giải thưởng do The Asian Banker trao tặng trong đó có giải thưởng: SME Bank of the Year (Ngân hàng SME của năm).

Giải thưởng Ngân hàng SME của năm do The Asian Banker trao tặng là đã phản ánh sự am hiểu thị trường mục tiêu trong hoạt động kinh doanh mảng vừa và nhỏ của VietinBank.



The Asian Banker đánh giá: VietinBank là ngân hàng đã nghiên cứu cẩn thận và giải quyết các rào cản của doanh nghiệp SME như tài sản bảo đảm, thời gian để phê duyệt khoản tín dụng và giấy tờ thủ tục. Đặc biệt, VietinBank đã thiết kế chuỗi cung ứng sản phẩm tài chính của mình cho từng đối tượng khách hàng như bán lẻ, phân phối và ngành công nghiệp, ngành giải khát, ôtô, hàng không và viễn thông.

Bên cạnh đó, VietinBank cũng đổi mới trong kinh doanh và phục vụ khách hàng, liên tục cải thiện các sản phẩm sẵn có và tìm các giải pháp mới để bắt kịp các nhu cầu của khách hàng SME.



Thông qua việc thành lập SME Club và chương trình tín dụng trong năm 2017, VietinBank đã hỗ trợ khách hàng SME trên cả nước mở rộng kinh doanh, cung cấp cho doanh nghiệp công cụ và tiện ích để duy trì mối quan hệ lâu dài với doanh nghiệp.

Trong những năm qua, SME luôn được VietinBank coi là phân khúc khách hàng trọng tâm và chiến lược. Từ năm 2015 - 2017, nguồn vốn và dư nợ phân khúc KH SME duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững với tỷ lệ tăng trưởng 20 - 25%/năm. Tốc độ tăng trưởng này đã đưa VietinBank vươn lên chiếm vị trí top đầu về thị phần SME trên toàn quốc. Tỷ trọng khách hàng SME trong cơ cấu tài sản và thu nhập của VietinBank cũng tăng trưởng mạnh.

Trước đó vào tháng 10/2017, VietinBank vinh dự được Tạp chí tài chính - ngân hàng uy tín quốc tế Global Banking & Finance Review trao giải thưởng Ngân hàng SME phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2017.

Cũng tại lễ trao giải của The Asian Banker, VietinBank còn được trao 2 giải thưởng gồm: Best Data Analytics Project (Dự án phân tích dữ liệu tốt nhất) và Best Core Banking Project (Dự án ngân hàng lõi tốt nhất).