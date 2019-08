Xe hạng sang Lexus LS500 bị triệu hồi tại thị trường Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra thông báo về việc triệu hồi 10 xe Lexus LS500 tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế lốp.



Theo đó, số lượng xe bị ảnh hưởng có thời gian sản xuất từ ngày 17/3/2017 đến ngày 10/11/2017.

Các xe này được trang bị loại lốp run-flat, trong quá trình sử dụng có khả năng xuất hiện vết nứt ở lớp tăng cứng thành bên, theo thời gian các vết nứt này sẽ rộng ra, khiến các lớp hoa lốp có khả năng bị tách rời nhau, gây ra tiếng ồn lốp hoặc rung động bất thường, đồng thời giảm tính ổn định và an toàn của xe khi vận hành.

Do quá trình lắp lốp vào vành xe chưa được thực hiện đúng kỹ thuật, khiến trên lốp của các xe bị ảnh hưởng có khả năng xuất hiện vết nứt trên lớp tăng cứng.

Các vết nứt này có thể phát triển theo thời gian, dẫn đến tiếng ồn và rung động bất thường. Ngoài ra, sự biến dạng của lốp có thể lớn hơn bình thường, làm cho nhiệt độ của lốp tăng lên. Nếu lái xe dưới tình trạng áp suất lốp thấp ở tốc độ cao, có khả năng các lớp hoa lốp bị tách rời nhau, giảm tính ổn định chuyển động của xe, tăng nguy cơ gây ra va chạm.

Vì quyền lợi và an toàn của khách hàng, hãng xe Nhật khuyến cáo khách hàng cần nhanh chóng mang xe tới đại lý Lexus của TMV để được kiểm tra và xử lý.

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng phê duyệt chương trình triệu hồi đối với dòng xe Hino 300 Series để kiểm tra và thay thế cụm cầu sau. Sản phẩm bị ảnh hưởng do Công ty LD TNHH Hino Motors Việt Nam sản xuất và lắp ráp trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 7/2014.

Cụ thể, trên các xe bị ảnh hưởng, bề mặt vỏ cầu sau (phần moay-ơ) có thể bị nghiêng so với mặt bích bán trục, khi xe vận hành có thể làm hỏng bán trục hoặc bi moay-ơ, gây mất an toàn.

Nguyên nhân được xác định là do lỗi kỹ thuật trong quá trình gia công hàn vỏ cầu sau khiến cho bề mặt vỏ cầu sau (phần moay-ơ) bị nghiêng so với mặt bích bán trục. Vì vậy khi xe vận hành, ứng suất uốn tại vị trí này có thể vượt quá mức cho phép làm hỏng bán trục và bi moay-ơ, từ đó gây mất an toàn cho người và phương tiện.

Thời gian bắt đầu tiến hành chương trình triệu hồi từ ngày 5/8/2019 kéo dài đến ngày 5/8/2020. Mỗi xe bị ảnh hưởng sẽ mất khoảng 5,5 giờ/xe để thay thế bộ phận lỗi.