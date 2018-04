Xe tải Hyundai New Mighty giá 480 triệu đồng

Liên doanh Hyundai Thành Công Xe thương mại (HTCV) bắt đầu bán ra thị trường Việt Nam mẫu xe tải New Mighty N250.

Đây là sản phẩm đầu tiên của liên doanh HTCV sau khi tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc) và tập đoàn Thành Công ký hợp tác thành lập liên doanh vào tháng 9/2017. Mẫu xe tải nhẹ New Porter 150 ra mắt thị trường hồi tháng 3/2018 vẫn là sản phẩm của nhà sản xuất xe du lịch Hyundai Thành Công (HTC). Sau khi đi vào hoạt động, HTCV trở thành doanh nghiệp duy nhất sản xuất các dòng xe thương mại mang thương hiệu Hyundai tại thị trường Việt Nam.

New Mighty N250 thuộc phân khúc xe tải nhẹ phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Xe có chiều dài tổng thể 5.260 mm, rộng 1.760 mm, cao 2.200 mm và chiều dài cơ sở 2.810 mm; tự trọng của xe ở mức 1.780 kg và toàn tải là 4.720 kg.

New Mighty N250 sử dụng động cơ A2 dung tích 2.5 lít và hộp số sàn 6 cấp, công suất cực đại đạt 130 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 255 Nm.

Khả năng an toàn của xe được nâng cấp với hệ thống van điều hòa lực phanh theo tải trọng (LSPV) giúp điều chỉnh lực phanh phù hợp với từng mức tải trọng khi vận hành. Đây là một ưu thế của New Mighty N250 so với các mẫu xe cùng phân khúc.

HTCV bắt đầu phân phối New Mighty N250 ra thị trường từ cuối tháng 4/2018 với mức giá bán lẻ 480 triệu đồng. Xe có chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước.