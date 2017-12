Xu hướng CUV/SUV: Lời giải cho mẫu xe đa dụng

Trước đây, người tiêu dùng thường tìm đến sedan cao cấp cho nhu cầu về một chiếc xe sang trọng tiện nghi, thuận tiện di chuyển trong phố hoặc giao dịch kinh doanh. Trong khi đó, mẫu SUV an toàn, rộng rãi, phù hợp với những gia đình đông người trong những chuyến đi xa hay chinh phục mọi cung đường. Với xu thế hiện nay, để có thể đáp ứng đa dạng tiêu chí sử dụng khác nhau, CUV đang trở thành lựa chọn hàng đầu với doanh số tăng trưởng ngoạn mục.

Anh Bùi Quang Khánh - một người đã có kinh nghiệm sử dụng qua nhiều dòng xe từ sedan hạng C, D cho tới CUV/SUV đã quyết định chọn chiếc CUV 7 chỗ - Outlander làm bạn đồng hành với lý do: "Với đặc thù nghề làm trong ngành báo nên chiếc xe tôi cần không chỉ để đi làm hàng ngày mà còn để đi tỉnh thường xuyên và đi gia đình nữa. Outlander đáp ứng khá tốt yêu cầu vì xe đủ bền bỉ, ít hỏng hóc đồng thời cũng mạnh mẽ khi đi đường trường và thoải mái khi sử dụng trong điều kiện đường phố đông đúc".

Không chỉ có lợi thế đặc trưng gầm cao, tầm quan sát điều khiển tốt, độ an, Outlander còn sở hữu sự tiện nghi, rộng rãi và thoải mái của dòng sedan cao cấp.

Trường hợp của anh Thức lại cho thấy một góc nhìn khác: chọn xe không chỉ cho mình mà còn là chọn "ngôi nhà di động" cho cả gia đình. Chiếc CUV phải đủ rộng không chỉ cho gia đình đông người mà còn có chỗ để hành lý thật thoải mái mà không ai thấy phiền "Nhà mình đi đâu tất cả đồ đạc đều được nhét vào phần cốp rộng miên man của chiếc Outlander: từ bếp ga mini, bình nước giữ nhiệt cho tới những tấm lướt ván dài của cậu con trai. Rộng rãi không khác gì "kéo cả cái nhà đi cùng" luôn vậy".

Hệ thống 4WD linh hoạt với 3 chế độ vận hành 4WD Eco - 4WD Auto - 4WD Lock là chìa khóa cho khả năng vận hành mạnh mẽ của Outlander. Người cầm lái có thể tùy chỉnh các chế độ thích hợp để vượt địa hình xấu, quanh co hay đèo dốc đầy phấn khích hay chế độ 4WD Eco đặc biệt hữu ích giúp tiết kiệm nhiên liệu bởi phần lớn thời gian xe sử dụng dẫn động cầu trước, khi phát hiện bánh xe bị trượt thì hệ thống truyền động mới phân bổ lực kéo đến cầu sau để tăng hiệu quả dẫn động.

Cuối cùng, một tiêu chí ngày càng trở nên quan trọng chính là sự an toàn. Xét về khía cạnh này, CUV/SUV rõ ràng cũng có những lợi thế nổi trội so với sedan hay MPV truyền thống. Yếu tố an toàn trên các mẫu CUV phần nhiều quyết định bởi độ vững chắc của hệ thống khung gầm. Khung xe RISE của Outlander nổi tiếng với vật liệu thép gia cường chắc chắn hấp thu và phân tán lực tác động khi xảy ra va chạm.

Ngoài ra, xe cũng được trang bị đầy đủ nhiều tính năng an toàn như: hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống phanh an toàn ABS - EBD - BA; hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát; hỗ trợ khởi hành ngang dốc…

Sự lựa chọn của những người như anh Yên cho thấy, khách hàng giờ đây ngày càng có nhiều đòi hỏi khắt khe hơn trong việc lựa chọn xe. Điều đó cũng lý giải một phần vì sao những mẫu CUV/ SUV hiện nay đã cải tiến rất nhiều và vượt lên trong cuộc đua trong khi trước đó từng bị những mẫu sedan và MPV truyền thống bỏ xa.

Và khi CUV/ SUV lên ngôi, những mẫu xe tận dụng được nhiều lợi thế của dòng CUV/SUV đồng thời lại kết hợp được nhiều ưu điểm của sedan/ MPV như Mitsubishi Outlander đang là lời giải hợp lý cho bài toán 1 mẫu xe - "n" nhu cầu mà nhiều khách hàng đang tìm kiếm.