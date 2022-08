100.000 tài khoản ngân hàng của người Việt bị rao bán với giá 500 USD

Cụ thể, thành viên có tên ARES_BF_ACCOUNT đã đăng tải trên diễn đàn Br*.to rao bán cơ sở dữ liệu chứa thông tin cá nhân của 100.000 thông tin tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, mã số thẻ ngân hàng, số dư tài khoản… toàn bộ dữ liệu này có giá chỉ 500 USD.

Trong bài đăng của mình, thành viên ARES_BF_ACCOUNT đã chia sẻ hình ảnh minh họa về dữ liệu mà người này đang nắm giữ, cho thấy có chứa thông tin chi tiết của nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Hình ảnh này cho thấy thông tin được thu thập từ các tài khoản ngân hàng trên khắp cả nước, thay vì chỉ tập trung tại một địa phương nhất định.

Trao đổi với VnEconomy, một chuyên gia an ninh mạng cho hay, hành vi rao bán dữ liệu, đánh cắp thông tin này là phạm pháp luật và cần phải lên án. Những dữ liệu người dùng này có thể được tội phạm mạng thu thập từ các nguồn dữ liệu khác, không liên quan đến ngân hàng; không loại trừ khả năng, những thông tin này không phải do tin tặc tấn công vào hệ thống máy tính của ngân hàng để lấy cắp; hoặc có thể do chính nhân viên của các ngân hàng rao bán hoặc tuồn ra ngoài để nhờ người khác rao bán hộ…

Chuyên gia này cũng khuyến cáo cá nhân người dùng cần thận trọng cung cấp thông tin cho bên thứ 3 và các tổ chức phải có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Ngoài ra, rất có thể đây là một vụ lừa đảo của tội phạm mạng. Đặc biệt, người dùng cũng cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng thẻ ngân hàng mua sắm tại các trang web bán hàng online, tham gia mua bán tiền ảo…

Hiện, vẫn chưa rõ các tin tặc đã lấy thông tin này từ những ngân hàng nào tại Việt Nam, nhưng nhiều khả năng đây là thông tin của những khách hàng giao dịch tại ngân hàng, khách hàng vay tiền của các tổ chức tín dụng khi mua sắm tại các hệ thống bán lẻ, hay các trang thương mại điện tử…

Trước đó ngày 13/5, trên diễn đàn "R***forums", hacker đã rao bán thông tin cá nhân của gần 10.000 người Việt Nam, bao gồm ảnh chụp giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân (CCCD) ảnh/ video selfie, địa chỉ, số điện thoại và email…

Trước đó ngày 8/7, trên một diễn đàn hacker, một thành viên rao bán dữ liệu cá nhân của 30 triệu người Việt với giá 3.500 USD, kèm thông tin bao gồm tên đăng nhập, email, số điện thoại, họ tên đầy đủ, ngày sinh, trường học và địa chỉ… và dữ liệu mới được lấy trong tháng 7/2022 từ một website trường học phổ biến ở Việt Nam. Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra.