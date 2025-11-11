Agribank tài trợ Kiosk thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công Hà Nội

Chiều ngày 10/11/2025, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được long trọng tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội).

Agribank vinh dự là đơn vị tài trợ Kiosk, đồng hành cùng Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công tiện ích, nhanh chóng, minh bạch; góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cải cách hành chính theo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Đại biểu dự Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

Hệ thống Kiosk thông minh xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử là một trong những giải pháp tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính Thủ đô, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh để tự động hóa quy trình chứng thực.

Với mô hình mới, người dân chỉ cần thao tác trực tiếp tại Kiosk: quét giấy tờ bản gốc, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và cấp ngay bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút - nhanh chóng, chính xác, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi.

Mô hình Kiosk thông minh mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân, doanh nghiệp (sử dụng dịch vụ công) và cán bộ phục vụ hành chính công. Theo đó, với việc xử lý hồ sơ giảm từ 15 phút xuống còn 3-5 phút, kết quả được trả trực tuyến qua email, mã QR hoặc ứng dụng di động sẽ giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và công sức. Đối với cán bộ chứng thực, nhờ hệ thống AI tự động hỗ trợ đối chiếu và xác minh tài liệu, áp lực công việc giảm đáng kể, đồng thời hiệu quả được nâng cao và hạn chế được sai sót.

Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng công nghệ, kết quả xử lý hồ sơ đảm bảo minh bạch và an toàn tuyệt đối, bởi mỗi bản sao điện tử được ký số, đóng dấu điện tử và lưu trữ tập trung, có thể kiểm chứng qua mã xác thực duy nhất. Với việc giảm sử dụng giấy, mực in và chi phí lưu trữ, việc đưa các Kiosk thông minh và hoạt động sẽ thúc đẩy chuyển đổi số và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng một nền hành chính xanh, bền vững.

Trong giai đoạn đầu, Agribank tài trợ 10 Kiosk thông minh đầu tiên triển khai thí điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Sau giai đoạn thí điểm, Hà Nội, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Agribank dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng mô hình đến các chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công, điểm giao dịch của Agribank và một số địa điểm công cộng khác, tạo thuận tiện tối đa cho người dân khi thực hiện dịch vụ công.

Đánh giá cao mô hình thí điểm Kiosk thông minh và nỗ lực của các bên, ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND Hà Nội chia sẻ: “Tôi thấy rằng mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử thực sự thiết thực và hiệu quả. Tôi có niềm tin đặc biệt vào Agribank - đã hứa là làm, công việc triển khai rất trơn tru, nhanh chóng, bài bản. Với mục tiêu lớn nhất là phục vụ người dân một cách tốt hơn, Hà Nội cũng biểu dương Trung tâm Phục vụ hành chính công thời gian vừa qua đã triển khai nhiều mô hình, đóng góp tích cực vào kết quả chuyển đổi số và cải cách hành chính của Thành phố”.

Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

AGRIBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÍNH PHỦ VÀ ĐỊA PHƯƠNG, LẤY NHÂN DÂN LÀM TRUNG TÂM PHỤC VỤ

Phát biểu tại sự kiện, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh: Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm mô hình Kiosk thông minh, gắn với xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử - một sáng kiến thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và năng lực đổi mới sáng tạo của chính quyền Thủ đô. Agribank tự hào là ngân hàng thương mại Nhà nước đầu tiên hợp tác cùng Hà Nội trong triển khai mô hình này. Sự kiện hôm nay khẳng định vai trò tiên phong của Agribank trong việc hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính, chuyển đổi số và tài chính toàn diện quốc gia. Đây không chỉ là sự phối hợp về mặt kỹ thuật, mà còn là sự đồng hành về tư tưởng, về sứ mệnh - cùng nhau phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn, minh bạch hơn.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại buổi lễ.

Mô hình Kiosk thông minh thể hiện tư duy mới về phục vụ công, trong đó: “chính quyền là người phục vụ, ngân hàng là người đồng hành, và người dân là trung tâm của mọi chính sách”. Mô hình Kiosk thông minh được triển khai tại Hà Nội là sự cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 17 của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, và là hành động thiết thực hưởng ứng mục tiêu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Theo Chủ tịch HĐTV Agribank, việc triển khai mô hình Kiosk thông minh là bước hiện thực hóa sinh động tinh thần đưa dịch vụ công về gần dân hơn, tạo điều kiện để mỗi người dân có thể tiếp cận công nghệ số, ngân hàng số, dịch vụ công số mọi lúc, mọi nơi.

“Mỗi Kiosk thông minh không chỉ là thiết bị công nghệ, mà là cánh tay nối dài của chính quyền và ngân hàng, giúp người dân rút ngắn khoảng cách với thủ tục hành chính, giúp Nhà nước lan tỏa tinh thần cải cách và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Agribank cam kết đồng hành cùng chính quyền các cấp, không chỉ trong việc triển khai mô hình, mà còn trong việc đào tạo, hướng dẫn, truyền thông để mọi người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ công số. Một sáng kiến nhỏ – nhưng ý nghĩa lớn. Một mô hình mới – nhưng hướng tới giá trị lâu dài: Vì người dân, vì chính quyền phục vụ, vì tương lai số thông minh và nhân văn. Agribank sẽ luôn là ngân hàng của nhân dân, ngân hàng của niềm tin, và ngân hàng đồng hành cùng Chính phủ trên con đường phát triển đất nước”, ông Tô Huy Vũ khẳng định.

Mô hình Kiosk thông minh mang trong mình ba giá trị lớn:

- Thứ nhất, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Chính phủ về xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

- Thứ hai, thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển kinh tế số, phù hợp với Chiến lược chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2030.

- Thứ ba, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc – đưa dịch vụ công, dịch vụ tài chính đến gần người dân, nhất là người yếu thế, vùng sâu vùng xa.

Đó chính là giá trị cốt lõi mà Agribank luôn hướng tới: “Phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, với sứ mệnh vì con người, vì đất nước”.

THÁO GỠ “ĐIỂM NGHẼN” TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ HÀNH CHÍNH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội cho hay: Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hà Nội đã và đang đi đầu trong xây dựng nền hành chính phục vụ - lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy công nghệ làm động lực phát triển. Trong tổng thể đó, cải cách thủ tục hành chính chính là tuyến đầu của chuyển đổi số, nơi mỗi thay đổi dù nhỏ cũng tạo ra tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp.

Việc triển khai mô hình thí điểm Kiosk thông minh xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử thể hiện nỗ lực của Hà Nội trong việc “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành nền hành chính. Từ ngày 10/11/2025, người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm mô hình mới - nhanh chóng, tiện lợi, minh bạch và thân thiện, góp phần lan tỏa hình ảnh một nền hành chính công hiện đại, thông minh và gần gũi với mọi công dân Thủ đô.