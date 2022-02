Biểu tượng Spirit of Ecstasy trên xe Rolls-Royce sắp thay đổi

Nhân kỷ niệm 111 năm ngày biểu tượng Spirit of Ecstasy của Rolls-Royce được đăng ký sở hữu trí tuệ, công ty đã tiết lộ rằng linh vật này đang được thiết kế lại và phiên bản mới sẽ xuất hiện trên mẫu xe Spectre sắp tới, chiếc xe sản xuất hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Rolls-Royce. Đây không phải là lần đầu tiên linh vật Spirit of Ecstasy được cập nhật, nhưng lần này được thực hiện đặc biệt để có tính khí động học tốt hơn.

Spirit of Ecstasy mới cao 3,25 inch (hơn 8,2 cm), khiến ngắn hơn 0,68 inch (1,7 cm) so với bức tượng hiện tại. Trước đó, biểu tượng đứng bằng cả hai chân và hai chân duỗi thẳng, uốn cong ở thắt lưng, Spirit of Ecstasy mới sẽ có tư thế năng động với một chân về phía trước và đầu gối uốn cong. Áo choàng cũng được thiết kế lại để trông thực tế hơn và khí động học hơn, cánh tay mở rộng ra sau.

Rolls-Royce cho biết linh vật trang trí mui xe mới góp phần tạo nên những nguyên mẫu ban đầu của Spectre có hệ số cản 0,26, biến nó trở thành chiếc xe khí động học nhất từ ​​trước đến nay của thương hiệu và phù hợp với những chiếc xe như BMW i8. Tuy nhiên, Spectre vẫn đang trong quá trình thử nghiệm quy mô lớn, Rolls-Royce cho biết thêm rằng hình dáng xe có khả năng sẽ cải thiện, thay đổi khi quá trình phát triển tiếp tục. Ngoài việc ra mắt trên Spectre, Spirit of Ecstasy mới sẽ được sử dụng trên tất cả các mẫu Rolls-Royce trong tương lai, trong khi thiết kế hiện tại sẽ tiếp tục trên các dòng xe hiện có.

Thay vì được vẽ lại hoặc chỉnh sửa bằng tay, hình dạng mới đã được điêu khắc bằng công nghệ kỹ thuật số bởi một nhà tạo mẫu máy tính trong nhóm thiết kế, Rolls-Royce cho biết công nghệ mới có thể điều chỉnh hoàn hảo những chi tiết nhỏ nhặt như đặc điểm trên khuôn mặt của biểu tượng. Nhóm cũng tham khảo ý kiến ​​của các nhà tạo mẫu về quần áo, đầu tóc và tư thế để đảm bảo diện mạo mới thật sự đương đại.

Tất cả các đồ trang trí của Spirit of Ecstasy đều được làm bằng cách đúc sáp và được hoàn thiện bằng tay

Tất cả các đồ trang trí của Spirit of Ecstasy đều được làm bằng cách đúc sáp và được hoàn thiện bằng tay, có nghĩa là không có hai hình nào giống nhau hoàn toàn. Spirit of Ecstasy được làm tiêu chuẩn từ thép không gỉ, nhưng cũng có sẵn tùy chọn bằng sợi carbon, bạc nguyên khối, vàng mạ và pha lê chiếu sáng, cũng như có một vòng sáng ở đế. Spectre là chiếc xe điện đầu tiên của Rolls và là một bước tiến vượt bậc về công nghệ của thương hiệu.