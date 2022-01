CES 2022: Các liên minh công nghệ "thắt chặt quan hệ" trong cuộc chiến xe tự lái toàn cầu

Ba công ty chip Mobileye, Qualcomm và Nvidia của Intel Corp đã xuất hiện trong một loạt các công bố tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng ở Las Vegas với tư cách là những cái tên đi đầu trong phát triển xe tự lái trong thập kỷ tới.

Trước đó, Reuters đã đưa tin Apple có kế hoạch sản xuất ô tô điện. Năm ngoái, Bloomberg cũng báo cáo rằng nhà sản xuất iPhone đang hướng tới khả năng tự lái hoàn toàn sớm nhất là vào năm 2025.

Đối với các nhà sản xuất ô tô đối đầu với Apple và Tesla, ngoài việc điện khí hóa các mẫu xe, các nhà sản xuất ô tô về cơ bản đang thiết kế máy tính với khả năng tự lái ngày càng tăng.

Điều đó có nghĩa là có một cơ hội lớn để các nhà sản xuất ô tô kiếm tiền từ phần mềm và dịch vụ trên ô tô ngay sau khi xe xuất xưởng được bán từ đại lý, nhưng chỉ khi họ có thể giữ mối quan hệ và dữ liệu khách hàng cho riêng mình, theo cách mà Tesla và Apple vẫn làm.

Danny Shapiro, Phó Chủ tịch phụ trách bộ phận ô tô của Nvidia, một nhà sản xuất chip công suất cao, cho biết: “Nvidia đã công bố các thỏa thuận cung cấp bộ não điện tử cho các mẫu xe tương lai từ một số công ty khởi nghiệp xe điện của Trung Quốc và đang làm việc với các nhà sản xuất ô tô khác bao gồm Mercedes, Hyundai Motor Co, Volvo và Audi. Kiểm soát công nghệ và dữ liệu là những lĩnh vực căng thẳng giữa các nhà sản xuất ô tô và công ty công nghệ”.

Một câu hỏi lớn được đặt ra đó là việc kiểm soát và tùy chỉnh, ai sở hữu dữ liệu? Câu trả lời rất phức tạp vì số lượng công nghệ đáng kinh ngạc cần thiết để khiến ô tô tự lái được.

Chúng bao gồm các thuật toán thị giác máy tính để giúp máy ảnh nhận ra người đi bộ, bản đồ độ nét cao của các con đường trên thế giới và phần mềm "chính sách lái xe" để đưa ra quyết định trong phần nghìn giây về cách chiếc xe sẽ hành xử khi đối mặt với điều bất ngờ.

Đối với các nhà sản xuất chip, điều này có nghĩa là họ cần phải sẵn sàng mọi khía cạnh của công nghệ, nhưng sẵn sàng để khách hàng lựa chọn.

Ví dụ, Qualcomm Inc đã chi 4,5 tỷ USD vào năm ngoái để mua Veoneer Inc nhằm hoàn thiện tất cả các phần mềm cần thiết để bổ sung cho các chip xe tự lái của mình. Nhưng sau khi giành được hợp đồng chip tự lái lớn đầu tiên với GM trong tuần này, những tài sản phần mềm đó sẽ không được đưa vào vì GM đã có sản phẩm của riêng mình.

Jason Ditman, kỹ sư trưởng cho sản phẩm lái rảnh tay "Ultra Cruise" sắp ra mắt của GM cho hay: "Phần mềm của chúng tôi đều được phát triển nội bộ. Vì vậy, chúng tôi sẽ không cần thêm”.

Nhưng đối với các nhà sản xuất ô tô khác, Qualcomm cần phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả các phần của hệ thống tự lái, Nakul Duggal, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc phụ trách ô tô của hãng chip này nói.

“Các nhà sản xuất ô tô khác nhau nhận thấy mình ở những điểm khác nhau về mức độ sẵn sàng. Điều quan trọng đối với nhà sản xuất ô tô là họ phải có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng mà họ đang cố gắng có được”, Nakul Duggal nhấn mạnh.

Mối quan hệ của Mobileye với Ford cũng diễn ra tương tự. Mối quan hệ của Mobileye với Ford đã trở nên sâu sắc hơn gần đây. Mobileye từng cung cấp máy ảnh, chip và phần mềm tự lái như một sản phẩm tất cả trong một. Bây giờ Mobileye sẽ bắt đầu tách ra một số chức năng của hệ thống và cho phép Ford xây dựng công nghệ của riêng mình dựa trên chúng.

Giám đốc điều hành Amnon Shashua của Mobileye cho hay: “Chúng tôi cung cấp tất cả các kết quả đầu ra cho Ford và họ sẽ chạy các thuật toán của riêng mình trên các kết quả đầu ra của chúng tôi”.

Các công ty chip có ít sự lựa chọn ngoài việc linh hoạt hơn khi họ phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh.

Phil Amsrud, nhà phân tích chính cấp cao của IHS Markit, cho biết, các nhà sản xuất ô tô đã dựa vào ba nhà cung cấp chính cho các chất bán dẫn điều khiển động cơ đốt cháy đơn giản hơn: Infineon, Renesas và NXP.

Tuy nhiên, thị trường của các công ty chip cung cấp máy tính công suất cao cho các nhà sản xuất phương tiện tương đối đông đúc, bao gồm các công ty Trung Quốc như Huawei Technologies Co Ltd và công ty thị giác máy tính Ambarella Inc đang chuyển sang lĩnh vực ô tô.