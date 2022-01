Chiến lược “Zero Covid” của Trung Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành ô tô toàn cầu

Cách tiếp cận “Zero Covid” của Trung Quốc đối đã khiến các nhà máy của Toyota Motor Corp và Volkswagen AG tiếp tục phải ngừng hoạt động trong tuần qua. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại đối với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu khi biến thể omicron bắt đầu lan rộng ở trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Theo hãng tin Bloomberg, nhà máy sản xuất của hai hãng ô tô bán chạy nhất ở Thiên Tân, cách Bắc Kinh 108 km về phía đông nam, đã phải tạm dừng kể từ ngày 10/1 khi chính quyền địa phương thực hiện nhiều đợt kiểm tra hàng loạt với 14 triệu cư dân của thành phố.

Những gián đoạn do chính sách Zero Covid nghiêm ngặt của Trung Quốc đang làm dấy lên những lo ngại lớn hơn, những tháng sắp tới sẽ như thế nào đối với các nhà sản xuất hoạt động tại Trung Quốc, do chính quyền nơi đây áp đặt các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt và kiểm tra xét nghiệm hàng loạt để loại bỏ căn bệnh lây nhiễm. Sự xung đột giữa các chính sách đó và biến thể omicron có thể gây thêm căng thẳng cho các chuỗi cung ứng vốn đang bị khủng hoảng, do đất nước này đóng vai trò là một cường quốc sản xuất.

Các nhà phân tích tại Fitch Solutions đã viết trong một báo cáo gần đây rằng chiến lược Zero Covid của Trung Quốc sẽ gây tác động lên toàn cầu do Trung Quốc có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu.

Fitch cho rằng việc phục hồi sản xuất ô tô trên toàn cầu hiện đang bị trì hoãn cho đến năm 2023 một phần do tỷ lệ nhiễm omicron mới cao và tình trạng phong tỏa cục bộ, “đặc biệt là ở Trung Quốc với chiến lược Zero Covid”.

Theo Tổ chức Quốc tế các nhà sản xuất xe cơ giới ở Trung Quốc, các nhà máy ô tô tại Trung Quốc của các tập đoàn xe hơi trong nước và nước ngoài sản xuất khoảng 25 triệu xe mỗi năm - chiếm khoảng 1/3 tổng số xe trên toàn cầu.

Mới cuối tuần qua, chính quyền thành phố Thiên Tân đã yêu cầu công dân của mình tiến hành đợt xét nghiệm thứ ba, phát hiện ra 59 trường hợp nhiễm virus mới. Với việc các công ty không thể tiếp tục hoạt động cho đến khi nhân viên có kết quả xét nghiệm âm tính và được chính quyền địa phương “bật đèn xanh”, các vòng kiểm tra, xét nghiệm Covid lặp đi lặp lại đang khiến các doanh nghiệp lo ngại.

Liên doanh của Toyota với tập đoàn Trung Quốc FAW Group Co. ở Thiên Tân có trụ sở tại quận Tây Khánh của thành phố, nơi đã phong tỏa một số khu vực lân cận do phát hiện các ca nhiễm Covid mới. Liên doanh chung có năng lực sản xuất hàng năm hơn 500.000 xe.

VW cho biết nhà máy của họ ở phía bên kia thành phố, nơi sản xuất khoảng 300.000 chiếc xe mỗi năm, bao gồm cả Audi Q3, đã tạm thời ngừng hoạt động do thiếu phụ tùng và đang chờ kết quả xét nghiệm của công nhân.

Biến thể omicron đã dẫn đến số ca mắc Covid mới kỷ lục trên khắp Châu Âu và Mỹ. Tại Trung Quốc, sau khi có dấu hiệu bùng phát virus, các thành phố đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân với số lần xét nghiệm lên tới 10 lần để kiểm soát tình hình.

Trung Quốc là nước đóng vai trò trung tâm trong nhiều chuỗi cung ứng phụ tùng ô tô, đặc biệt là đối với xe điện. Theo báo cáo của Fitch, các chính sách về Covid trong nước có thể sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu pin hiện có, gây ra “rủi ro lớn” đối với sản xuất xe điện.

Thật vậy, các liên kết đứt gãy trong chuỗi cung ứng phụ tùng ô tô đã xuất hiện ở Thiên Tân, một dấu hiệu cho thấy sự gián đoạn sản lượng có thể kéo dài ngay cả sau khi các quan chức thành phố cho phép hoạt động kinh doanh trở lại.

Một nhà cung cấp hộp số ô tô do VW và Rohm Co. kiểm soát nằm trong số các hoạt động đã bị tạm dừng vào tuần trước. Một số ca làm việc tại nhà máy sản xuất linh kiện VW đã tiếp tục trở lại vào ngày 13/1 và nhà sản xuất ô tô Đức cho biết họ hy vọng sẽ bắt kịp và sản xuất bù những sản lượng bị mất.