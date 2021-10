Chính quyền Mỹ “truy” Tesla do không thu hồi xe khi cập nhật hệ thống hỗ trợ tự lái

Tesla tiếp tục bị Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) yêu cầu làm rõ các vấn đề liên quan đến tai nạn liên quan đến hệ thống hỗ trợ tự lái.

Vào tháng 9, nhà sản xuất ô tô của Mỹ đã tung ra một bản nhật trực tuyến cho các phương tiện của mình, được cho là nhằm giúp các phương tiện phát hiện tốt hơn các phương tiện khẩn cấp dừng bên đường. Bản cập nhật có sau một cuộc điều tra mà NHTSA đã thực hiện liên quan đến hệ thống Autopilot khi xác định 12 vụ tai nạn liên quan.

Trong bức thư gần đây, theo Reuters, cơ quan quản lý đã yêu cầu câu trả lời từ nhà sản xuất ô tô về bản cập nhật, nêu rõ rằng luật yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải thu hồi "khi họ xác định phương tiện hoặc thiết bị mà họ sản xuất có lỗi liên quan đến an toàn của phương tiện cơ giới hoặc không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới áp dụng”.

NHTSA cho biết, các bản cập nhật được thiết kế để giúp xe Tesla phát hiện đèn xe khẩn cấp nhấp nháy trong điều kiện ánh sáng yếu. Điều đó cho thấy, cơ quan quản lý tin rằng Tesla nên ban hành lệnh thu hồi để tuân thủ luật pháp, mặc dù công ty phải sớm trả lời bức thư với lý do của mình cho đến thời hạn cuối vào ngày 1 tháng 11.

Cơ quan này cũng đưa ra câu hỏi về bản beta liên quan đến tính năng Tự lái hoàn toàn của công ty đã được phát hành vào tháng 10 năm 2020. Cụ thể, cơ quan quản lý đã đưa ra vấn đề với các giới hạn được báo cáo đối với người lái xe sử dụng chức năng này.

Đây chỉ là chương mới trong một câu chuyện liên quan đến việc ​​các quan chức Mỹ ngày càng quan tâm đặc biệt đến các hoạt động của Tesla.

Trước đó, Cơ quan quản lý an toàn tại Mỹ đã từng mở 30 cuộc điều tra đối với các vụ tai nạn liên quan đến xe Tesla, với 10 ca thiệt mạng kể từ năm 2016 khi nghi ngờ hệ thống hỗ trợ lái có liên quan. Cơ quan an toàn giao thông Mỹ cũng đã nhiều lần chỉ trích Tesla thiếu quan tâm an toàn hệ thống khi cho phép người lái bỏ tay ra khỏi vô lăng trong một khoảng thời gian nhất định.