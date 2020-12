Chú trọng đầu tư hạ tầng, Long An “hút” dự án đại đô thị

Cùng với việc cải cách hành chính, khơi thông tuyến giao thông trọng điểm cùng với đó là chính sách thu hút vốn trong và ngoài nước về địa phương. Long An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư.

LONG AN CẢI THIỆN HẠ TẦNG, THU HÚT ĐẦU TƯ

Long An là địa phương nằm trong vùng tam giác vàng đón xu thế giãn dân của Tp.HCM. Tận dụng lợi thế vị trí cửa ngõ giao thương, những năm qua, Long An đã và đang tập trung hoàn thiện hạ tầng để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, Long An đã hoàn thành nhiều quy hoạch quan trọng cho giai đoạn năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, tỉnh đã hoàn thành việc mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, Quốc lộ 62. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để triển khai 3 công trình trọng điểm: Đường tỉnh lộ 830 (đoạn Đức Hòa - Tân Tập - Cần Giuộc), đường Vành đai thành phố Tân An và đường tỉnh 827E (Trục hạ tầng giao thông - đô thị) kết nối Tiền Giang - Long An - Tp.HCM.

Tỉnh cũng chú trọng đầu tư, kêu gọi đầu tư các tuyến giao thông huyết mạch kết nối các Cụm, Khu công nghiệp với nhau, kết nối cảng Long An cùng các vùng kinh tế trọng điểm như Tp.HCM, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến tháng 11/2020, Long An nằm trong top 10 tỉnh thành thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước và dẫn đầu thu hút FDI tại Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông giúp Long An trở thành "thỏi nam châm" hút nguồn nhân lực từ các địa phương trên cả nước. Đây chính là tiền đề quan trọng để thúc đẩy các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển.

Mặc dù được sự ủng hộ từ chính quyền địa phương, tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại thị trường bất động sản Long An năm 2020, các dự án đất nền, nhà phố phục vụ nhu cầu an cư của các chuyên gia, công nhân lại trở nên khan hiếm.

THE SOL CITY - ĐÔ THỊ VỆ TINH CHUẨN SINH THÁI KHU TÂY

Trước tình trạng "khát" dự án trầm trọng, mới đây, khu Tây Tp.HCM vừa đón chào một dự án đại đô thị vệ tinh với quy mô diện tích lên đến 103ha, đem đến giải pháp an cư lý tưởng và giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung của thị trường địa ốc khu Tây.

Dự án mang tên The Sol City do Thắng Lợi Group hợp tác và phát triển. The Sol City thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng không chỉ bởi nguồn cung sản phẩm nhà ở dồi dào, mà còn vì quy hoạch theo mô hình đô thị vệ tinh kiểu mẫu, đồng bộ tiện ích nội ngoại khu và đem đến một không gian sống xanh theo chuẩn mực của các đô thị hiện đại trên thế giới.

Với quy mô hơn 103ha, thuộc Tp.HCM mở rộng và liền kề Phú Mỹ Hưng hoa lệ, The Sol City dễ dàng thu hút khách hàng và nhà đầu tư đổ về từ dòng chảy kết nối. Dự án kết nối trực tiếp với vành đai 3, 4, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A, Metro 3A, tuyến đường sắt Tp.HCM - Cần Thơ, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Cao tốc Tp.HCM - Trung Lương…

Ngoài ra, The Sol City còn chú trọng xây dựng một đô thị vệ tinh chuẩn sinh thái cho khu Tây Tp.HCM, khi hướng đến việc phát triển các tiện ích, thỏa mãn nhu cầu sống xanh nhưng vẫn hiện đại cho cư dân. Dự án dành riêng hơn 43.000m2 để phát triển 39 tiện ích thiết thực: Chuỗi tiện ích công viên ven sông, máng thu gom nước mưa làm hệ thống tưới cây xanh, hệ thống thùng rác phân loại, hệ thống Pin năng lượng mặt trời,…

Đặc biệt, The Sol City còn được giới đầu tư và người dân quan tâm khi đây là dự án đi theo mô hình đô thị vệ tinh "Township" - "thành phố trong thành phố", "đón đầu" xu hướng chuyển dịch về vùng ven khi đưa ra giải pháp an cư cho hàng triệu người dân thành phố.

Theo chia sẻ từ đại diện Thắng Lợi Group - đơn vị Hợp tác đầu tư và Phát triển dự án, hiện The Sol City đang được triển khai thi công chia làm 3 giai đoạn: The Sol Center (36 ha) xây dựng những tiện ích đầu tiên và đồng bộ hạ tầng, hoàn thiện những dãy nhà shophouse, nhà phố và biệt thự. Symtech Zone (54 ha) xây dựng các khu công nghiệp thương mại dịch vụ, Sky Gate (13 ha) phát triển những dãy nhà biệt thự, nhà phố diện tích lớn, dành cho chuyên gia.

Với chuỗi tiện ích hiện đại, đi cùng xu thế phát triển hướng đến đô thị vệ tinh xanh và thông minh, The Sol City được kỳ vọng sẽ góp phần làm sôi động thêm bức tranh thị trường bất động sản khu Tây Tp.HCM. Từ đó, mở ra cơ hội an cư, đầu tư cho người dân, chuyên gia cũng như giới đầu tư trong nước và quốc tế.