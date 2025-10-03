Classic Fine Foods Việt Nam và Bộ sưu tập ẩm thực mang đậm phong cách Châu Âu

Trong thế giới của những người sành sỏi, thực phẩm không đơn thuần là nguồn dinh dưỡng, mà là một trải nghiệm nghệ thuật, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tinh hoa của ẩm thực truyền thống.

Classic Fine Foods Việt Nam đã khẳng định vị thế là “Người tuyển chọn tinh hoa”, khi mang đến thị trường Việt Nam những nguyên liệu thực phẩm độc đáo của Châu Âu, nơi mà mỗi thương hiệu đều là một bản tuyên ngôn về chất lượng và sự tinh tế. Đây là hương vị của sự trường tồn, đích đến của mọi cuộc hành trình ẩm thực thăng hoa.

CLASSIC FINE FOODS ĐEM LẠI VỊ THẾ TINH HOA: NỀN TẢNG TẠO NÊN SỰ SANG TRỌNG TRÊN BÀN ĂN

Trong bối cảnh ẩm thực tại thị trường Việt Nam ngày càng tiến gần đến chuẩn mực ẩm thực đỉnh cao toàn cầu, nhu cầu về các nguyên liệu chính ngạch, có nguồn gốc được bảo chứng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Classic Fine Foods Việt Nam đã xuất hiện như một cầu nối vững chắc, trực tiếp hợp tác với các nhà sản xuất truyền thống để chuyển tải không chỉ sản phẩm, mà còn là triết lý ẩm thực của Châu Âu.

Classic Fine Foods hiểu rằng, đối với những khách hàng và các cơ sở HORECA cao cấp, sự tin cậy là tối quan trọng. Đó là lý do công ty xây dựng danh mục đối tác dựa trên tiêu chí Tuyển chọn tinh hoa – đó là mỗi thương hiệu đều phải trải qua thử thách của thời gian và sự kiểm định khắt khe nhất.

TUYỆT PHẨM PHÔ MAI VÀ SẢN PHẨM BƠ SỮA

Beillevaire là nhà sản xuất bơ sữa và phô mai thủ công cao cấp của Pháp, đặc biệt nổi tiếng với loại bơ làm từ sữa tươi, được khuấy bằng thùng gỗ truyền thống.

Granarolo là tập đoàn sữa và sản phẩm từ sữa lớn nhất và quan trọng nhất của Ý, với chuỗi cung ứng khép kín từ các trang trại hợp tác xã, cung cấp đa dạng phô mai, sữa và sữa chua.

Latteria Soresina là một hợp tác xã sữa nổi tiếng của Ý từ năm 1900, được biết đến là nhà sản xuất hàng đầu thế giới các sản phẩm đặc trưng như Grana Padano, Provolone và bơ.

Coombe Castle - Devon Cream Company là nhà xuất khẩu hàng đầu của Vương quốc Anh, nổi tiếng với các sản phẩm kem cao cấp (như Clotted Cream) và phô mai truyền thống của Anh và Ireland.

HƯƠNG VỊ TINH TẾ CỦA THỰC PHẨM CAO CẤP

Joselito là thương hiệu Tây Ban Nha nổi tiếng toàn cầu, được mệnh danh là nhà sản xuất Jamón Ibérico de Bellota (Đùi heo muối từ heo Iberico ăn quả sồi) ngon nhất thế giới, với quy trình ủ chín kéo dài và 100% tự nhiên.

La Prudencia là nhà sản xuất Tây Ban Nha chuyên về các sản phẩm thịt muối cao cấp từ giống heo Ibérico và Duroc, kết hợp truyền thống và công nghệ hiện đại.

Levoni là công ty Ý có lịch sử hơn 100 năm, chuyên sản xuất hơn 300 loại Salumi (thịt nguội kiểu Ý) truyền thống như Salami, Mortadella và Prosciutto.

Marcial là một thương hiệu Tây Ban Nha chuyên về sản phẩm Jamón Ibérico và thịt muối chất lượng cao.

Maison Duculty là một doanh nghiệp gia đình tại Pháp có truyền thống từ năm 1816, chuyên sản xuất thủ công các loại Charcuterie Sèche (thịt nguội khô) nổi tiếng, đặc biệt là Saucisson Sec.

CÁC SẢN PHẨM CHÂU ÂU TUYỂN CHỌN KHÁC

Bridor (Pháp): Là chìa khóa của mọi tiệm bánh và khách sạn 5 sao. Bridor cung cấp các sản phẩm bánh mì và bánh ngọt chuẩn Pháp ở dạng đông lạnh, đảm bảo sự nhất quán về chất lượng và hương vị au-bout-du-four (ngay khi ra lò) tuyệt vời nhất.

Ponthier (Pháp): Chuyên gia trong việc cung cấp trái cây đông lạnh và trái cây nghiền. Ponthier đảm bảo hương vị và màu sắc tự nhiên, là bệ phóng cho các đầu bếp sáng tạo nên những món tráng miệng và cốc tai đầy màu sắc.

Sanpellegrino (Ý): Nước khoáng có ga Sanpellegrino là biểu tượng của ẩm thực Ý, một phần của văn hóa ẩm thực tinh hoa trên toàn thế giới. Vị khoáng chất cân bằng cùng với bọt khí tinh tế của Sanpellegrino giúp nâng tầm mọi bữa ăn và làm phong phú thêm trải nghiệm về thức uống cao cấp.

Dammann Frères là một thương hiệu trà cao cấp và lâu đời của Pháp, với lịch sử từ năm 1692, nổi tiếng toàn cầu về sự tinh tế trong việc pha trộn các loại trà và thảo mộc, đặc biệt là các loại trà hương vị độc đáo như Jardin Bleu và L'Ôriental.

Alsa là thương hiệu của Pháp nổi tiếng với các sản phẩm làm bánh tiện lợi và các nguyên liệu dùng trong làm bánh như bột nở, đường vani và hỗn hợp làm món tráng miệng.

Louis François là một công ty Pháp có bề dày lịch sử từ năm 1908, chuyên sản xuất các nguyên liệu và sản phẩm chuyên dụng chất lượng cao dành cho các thợ làm bánh ngọt, làm kem và sô-cô-la chuyên nghiệp.

Với các dòng sản phẩm này, Classic Fine Foods tự tin đồng hành cùng khách hàng tạo nên vẻ đẹp của ẩm thực đỉnh cao.

