Thứ Sáu, 03/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Classic Fine Foods Việt Nam và Bộ sưu tập ẩm thực mang đậm phong cách Châu Âu

Tuấn Sơn

03/10/2025, 09:30

Trong thế giới của những người sành sỏi, thực phẩm không đơn thuần là nguồn dinh dưỡng, mà là một trải nghiệm nghệ thuật, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tinh hoa của ẩm thực truyền thống.

VnEconomy

Classic Fine Foods Việt Nam đã khẳng định vị thế là “Người tuyển chọn tinh hoa”, khi mang đến thị trường Việt Nam những nguyên liệu thực phẩm độc đáo của Châu Âu, nơi mà mỗi thương hiệu đều là một bản tuyên ngôn về chất lượng và sự tinh tế. Đây là hương vị của sự trường tồn, đích đến của mọi cuộc hành trình ẩm thực thăng hoa.

CLASSIC FINE FOODS ĐEM LẠI VỊ THẾ TINH HOA: NỀN TẢNG TẠO NÊN SỰ SANG TRỌNG TRÊN BÀN ĂN

Trong bối cảnh ẩm thực tại thị trường Việt Nam ngày càng tiến gần đến chuẩn mực ẩm thực đỉnh cao toàn cầu, nhu cầu về các nguyên liệu chính ngạch, có nguồn gốc được bảo chứng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Classic Fine Foods Việt Nam đã xuất hiện như một cầu nối vững chắc, trực tiếp hợp tác với các nhà sản xuất truyền thống để chuyển tải không chỉ sản phẩm, mà còn là triết lý ẩm thực của Châu Âu.

Classic Fine Foods hiểu rằng, đối với những khách hàng và các cơ sở HORECA cao cấp, sự tin cậy là tối quan trọng. Đó là lý do công ty xây dựng danh mục đối tác dựa trên tiêu chí Tuyển chọn tinh hoa – đó là mỗi thương hiệu đều phải trải qua thử thách của thời gian và sự kiểm định khắt khe nhất.

TUYỆT PHẨM PHÔ MAI VÀ SẢN PHẨM BƠ SỮA

Beillevaire là nhà sản xuất bơ sữa và phô mai thủ công cao cấp của Pháp, đặc biệt nổi tiếng với loại bơ làm từ sữa tươi, được khuấy bằng thùng gỗ truyền thống.

VnEconomy

Granarolo là tập đoàn sữa và sản phẩm từ sữa lớn nhất và quan trọng nhất của Ý, với chuỗi cung ứng khép kín từ các trang trại hợp tác xã, cung cấp đa dạng phô mai, sữa và sữa chua.

Latteria Soresina là một hợp tác xã sữa nổi tiếng của Ý từ năm 1900, được biết đến là nhà sản xuất hàng đầu thế giới các sản phẩm đặc trưng như Grana Padano, Provolone và bơ.

Coombe Castle - Devon Cream Company là nhà xuất khẩu hàng đầu của Vương quốc Anh, nổi tiếng với các sản phẩm kem cao cấp (như Clotted Cream) và phô mai truyền thống của Anh và Ireland.

HƯƠNG VỊ TINH TẾ CỦA THỰC PHẨM CAO CẤP

Joselito là thương hiệu Tây Ban Nha nổi tiếng toàn cầu, được mệnh danh là nhà sản xuất Jamón Ibérico de Bellota (Đùi heo muối từ heo Iberico ăn quả sồi) ngon nhất thế giới, với quy trình ủ chín kéo dài và 100% tự nhiên.

VnEconomy

La Prudencia là nhà sản xuất Tây Ban Nha chuyên về các sản phẩm thịt muối cao cấp từ giống heo Ibérico và Duroc, kết hợp truyền thống và công nghệ hiện đại.

Levoni là công ty Ý có lịch sử hơn 100 năm, chuyên sản xuất hơn 300 loại Salumi (thịt nguội kiểu Ý) truyền thống như Salami, Mortadella và Prosciutto.

Marcial là một thương hiệu Tây Ban Nha chuyên về sản phẩm Jamón Ibérico và thịt muối chất lượng cao.

Maison Duculty là một doanh nghiệp gia đình tại Pháp có truyền thống từ năm 1816, chuyên sản xuất thủ công các loại Charcuterie Sèche (thịt nguội khô) nổi tiếng, đặc biệt là Saucisson Sec.

CÁC SẢN PHẨM CHÂU ÂU TUYỂN CHỌN KHÁC

Bridor (Pháp): Là chìa khóa của mọi tiệm bánh và khách sạn 5 sao. Bridor cung cấp các sản phẩm bánh mì và bánh ngọt chuẩn Pháp ở dạng đông lạnh, đảm bảo sự nhất quán về chất lượng và hương vị au-bout-du-four (ngay khi ra lò) tuyệt vời nhất.

Ponthier (Pháp): Chuyên gia trong việc cung cấp trái cây đông lạnh và trái cây nghiền. Ponthier đảm bảo hương vị và màu sắc tự nhiên, là bệ phóng cho các đầu bếp sáng tạo nên những món tráng miệng và cốc tai đầy màu sắc.

VnEconomy

Sanpellegrino (Ý): Nước khoáng có ga Sanpellegrino là biểu tượng của ẩm thực Ý, một phần của văn hóa ẩm thực tinh hoa trên toàn thế giới. Vị khoáng chất cân bằng cùng với bọt khí tinh tế của Sanpellegrino giúp nâng tầm mọi bữa ăn và làm phong phú thêm trải nghiệm về thức uống cao cấp.

Dammann Frères là một thương hiệu trà cao cấp và lâu đời của Pháp, với lịch sử từ năm 1692, nổi tiếng toàn cầu về sự tinh tế trong việc pha trộn các loại trà và thảo mộc, đặc biệt là các loại trà hương vị độc đáo như Jardin Bleu và L'Ôriental.

Alsa là thương hiệu của Pháp nổi tiếng với các sản phẩm làm bánh tiện lợi và các nguyên liệu dùng trong làm bánh như bột nở, đường vani và hỗn hợp làm món tráng miệng.

Louis François là một công ty Pháp có bề dày lịch sử từ năm 1908, chuyên sản xuất các nguyên liệu và sản phẩm chuyên dụng chất lượng cao dành cho các thợ làm bánh ngọt, làm kem và sô-cô-la chuyên nghiệp.

Với các dòng sản phẩm này, Classic Fine Foods tự tin đồng hành cùng khách hàng tạo nên vẻ đẹp của ẩm thực đỉnh cao.

* Hãy khám phá danh mục sản phẩm đa dạng tại shop.classicfinefoods.vn hoặc liên hệ hotline (+84) 909 808 367.

Classic Fine Foods – Đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục đỉnh cao ẩm thực.

Từ khóa:

Classic Fine Foods

Đọc thêm

Vinh danh doanh nghiệp quan hệ nhà đầu tư tốt nhất (IR Awards) 2025

Vinh danh doanh nghiệp quan hệ nhà đầu tư tốt nhất (IR Awards) 2025

Từ 460 doanh nghiệp, Hội đồng bình chọn 36 doanh nghiệp xuất sắc nhất vào vòng chung khảo IR Awards 2025, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng công bố thông tin, minh bạch tài chính và quản trị công ty…

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Chiều ngày 2/10/2025, Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba với chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu" đã được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà quản lý...

Tỷ lệ nhập khẩu phần cứng cao không đồng nghĩa giá trị gia tăng của ngành kinh tế số Việt Nam thấp

Tỷ lệ nhập khẩu phần cứng cao không đồng nghĩa giá trị gia tăng của ngành kinh tế số Việt Nam thấp

Khi đo lường giá trị gia tăng của ngành kinh tế số, không thể đơn thuần nhìn vào tỷ lệ nhập khẩu phần cứng cao để kết luận giá trị gia tăng của ngành còn thấp...

Loạt kiến nghị đột phá về cơ chế vốn, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Loạt kiến nghị đột phá về cơ chế vốn, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

TS. Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đã đưa ra nhiều kiến nghị đột phá liên quan đến cải thiện điều kiện tiếp cận vốn, chính sách ưu đãi thuế và các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Diễn đàn VNEF 2025: Doanh nghiệp đề xuất giải pháp tăng cường nội lực, nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Diễn đàn VNEF 2025: Doanh nghiệp đề xuất giải pháp tăng cường nội lực, nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Để tạo sức bật trong giai đoạn mới, Việt Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng các mô hình kinh tế mới, đồng thời khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có về thị trường và công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế quốc gia....

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

eMagazine

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

eMagazine

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay

Tiêu điểm

2

Vinh danh doanh nghiệp quan hệ nhà đầu tư tốt nhất (IR Awards) 2025

Doanh nghiệp

3

Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh làm việc với doanh nghiệp triển khai hai tuyến đường sắt chiến lược

Đầu tư

4

Chiêu đãi nhân dịp Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Tiêu điểm

5

Warren Buffett có thể đang ấp ủ một “siêu thương vụ”

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy