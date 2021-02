Cộng đồng cư dân hạnh phúc là cái đích hướng tới

Là con cả của đại gia bất động sản kín tiếng Nguyễn Văn Thắng đang nắm giữ trong tay nhiều dự án quy mô lớn và có vị trí đắc địa từ Nam ra Bắc, song ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hdmon, chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nhận mình là "đại gia", vì bản thân tôi còn quá nhỏ bé so với những tầm vóc và sự đóng góp của những doanh nghiệp lớn khác..."

Được biết, anh đã xa quê hương cả năm nay. Tết này, anh sẽ dự định ăn Tết ở đâu?



Chưa bao giờ tôi nhận thấy việc tự do di chuyển, gặp gỡ gia đình và bạn bè đối tác lại khó khăn như hiện nay.

Tôi sang Canada từ tháng 2/2020 và bị kẹt ở đây cho đến lúc này. Hiện, dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ và nghiêm trọng tại châu Âu, châu Mỹ. Số lượng các chuyến bay giải cứu công dân của Chính phủ rất ít để có thể đáp ứng được hàng chục nghìn công dân Việt đang mắc kẹt ở nước ngoài. Ở Canada có rất nhiều trường hợp rất khó khăn đang bị kẹt lại và họ vẫn phải đợi để được sắp xếp các chuyến bay giải cứu của Chính phủ.

Mặc dù rất muốn về nhưng tôi nghĩ, mình là một trong những trường hợp ở cuối danh sách vì còn quá nhiều trường hợp khó khăn hơn tôi. Với tình hình Covid diễn biến phức tạp hiện nay, tôi tin rằng, qua cả Tết Nguyên đán tôi cũng chưa thể trở về Việt Nam.

Như vậy, đồng nghĩa với việc dịch Covid-19 mang lại cho anh nhiều trải nghiệm?

Có thể nói, Covid-19 đã thay đổi hoàn toàn thế giới. Trong năm 2020, nhân loại còn chứng kiến rất nhiều thảm họa trên toàn thế giới như thảm họa cháy rừng ở Úc và Mỹ, động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, các siêu bão tại Philippines, Việt Nam cũng là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề.

Bản thân tôi sẽ không thể quên năm 2020 với những trải nghiệm chưa bao giờ mình nghĩ tới. Là người quen được di chuyển, làm việc cường độ cao, thường xuyên gặp gỡ các đối tác, bạn bè và người thân nên khoảng thời gian bị lockdown đã mang lại cho tôi không ít khó khăn và tiêu cực. Song khi chứng kiến những người không may mắn, những doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai mang lại, tôi cảm thấy mình rất may mắn.

Tôi biết ơn với những gì mình đang có, biết ơn sự kỳ diệu của cuộc sống đã mang lại cho tôi sức khỏe và gia đình bình yên. Không thể phủ nhận, dịch Covid-19 là dịp để các gia đình bên nhau nhiều hơn. Trong đại dịch, tôi càng thấy tầm quan trọng của gia đình. Ngoài ra, tôi cũng đang học cách hưởng thụ những quãng thời gian trầm lắng, sống chậm hơn để học và đọc nhiều sách hơn nữa. Những điều mà hiếm khi tôi có được ở điều kiện bình thường khi Covid chưa xuất hiện.

Tôi cũng nhận thấy, chỉ làm nhiều điều thiện lành, sống có trách nhiệm và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội mới có thể mang lại cho mình cuộc sống tốt, chứ không phải kiếm thật nhiều tiền bằng mọi giá và nghĩ rằng tiền có thể mang lại cho chúng ta sự bình an.

Vì tiền bạc, vật chất không phải là nỗi quan tâm của một "đại thiếu gia" như anh...?

Bản thân tôi và các thành viên trong gia đình rất quý trọng những đồng tiền do chúng tôi làm ra vì đó là thành quả của cả một quá trình dài nỗ lực phấn đấu. Tôi tin rằng, tất cả các doanh nghiệp khác cũng đều phải trải qua những bầm dập, bão tố của thị trường cũng như phải cạnh tranh khốc liệt mới có thể đạt được thành công.

Tôi chưa bao giờ nhận mình là "đại gia" vì bản thân tôi còn quá nhỏ bé so với tầm vóc và sự đóng góp của những doanh nghiệp lớn khác. Tuy nhiên, tôi luôn tự hào vì những sản phẩm, thành quả của chúng tôi làm ra đều dựa trên nền tảng là minh bạch, trung thực và quan trọng nhất là luôn biết mình là ai để biết lựa sức mình.

Tôi cho rằng, không ai là không cần tiền song việc biết tiêu tiền hợp lý, đúng nơi, đúng chỗ rất cần thiết. Bản thân tôi luôn hài lòng với những gì mình đang có và chưa bao giờ tôi ngừng phấn đấu cho cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình để kiếm tiền bằng mọi giá.

Là thế hệ thứ hai của "đại gia" bất động sản, anh có chịu áp lực gì từ thế hệ trước?

Tôi là con trưởng trong gia đình nên những áp lực từ bố mẹ và công việc là điều không thể tránh khỏi. Bản thân tôi xây dựng gia đình từ rất sớm nên gia đình nhỏ với tôi cũng vô cùng quan trọng, cần dành nhiều sự quan tâm và vun đắp.

Tôi quan niệm rằng, áp lực từ cha mẹ là rất cần thiết để con cái phấn đấu trưởng thành. Trong xã hội hiện đại, không ít gia đình chiều chuộng con quá mức dẫn đến việc con cái họ quen tiêu xài và hưởng thụ. Chính vì thực trạng này nên rất nhiều doanh nghiệp khi chuyển giao việc quản lý kinh doanh cho thế hệ sau đã không thành công, dẫn đến sự đổ vỡ của cả một doanh nghiệp.

Tôi rất may mắn vì tìm được sự đồng cảm và tiếng nói chung trong cuộc sống cũng như công việc với cha mẹ nên không khó để vượt qua những trở ngại.

Đánh giá về thế hệ trẻ hiện nay thường có hai luồng dư luận. Bên thì quan ngại rằng đa số dường như chỉ biết hưởng thụ còn một bên thì hoàn toàn tin vào khả năng gánh vác và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Anh nghĩ sao về điều này?

Không thể phủ nhận thế hệ trẻ ngày nay rất nhanh nhạy và năng động. Tuy nhiên tôi cho rằng, chúng tôi cần phải học rất nhiều từ những kinh nghiệm, đức tính của các bậc tiền bối như sự nhẫn nhịn, kiên trì và quan trọng nhất là chịu được gian khổ. Những đức tính mà ít người trẻ được "ngậm thìa bạc" từ nhỏ hay còn gọi là thế hệ "rich kid" có thể hiểu và làm được.

Cũng đã đến lúc, thế hệ trẻ như chúng tôi cần phải quan tâm hơn đến việc bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường. Chúng ta được thiên nhiên ưu đãi nhưng chúng ta sẽ không thể phát triển bền vững nếu tiếp tục ngược đãi thiên nhiên như hiện nay.

Vậy anh học và làm những điều đó như thế nào?

Trước khi được cất nhắc làm trợ lý tổng giám đốc rồi trở thành phó chủ tịch tập đoàn, tôi đã trải qua nhiều công việc làm thuê từ những vị trí thấp nhất. Giai đoạn vất vả đã cho tôi nhiều trải nghiệm hữu ích. Tôi luôn đặt mình vào vị trí của người lao động, hiểu suy nghĩ của họ để điều hành hợp lý.

Tôi luôn quan sát và kế thừa phong cách của bố: trong công việc, ông luôn rõ ràng, quyết liệt. Do vậy, tôi luôn quán triệt tinh thần nói thật, làm thật, vừa làm, vừa tìm hiểu, vừa học tập, tiếp thu kinh nghiệm của những bậc cha anh và cố gắng chỉn chu trong từng chi tiết. Khi tôi giao việc gì thì phải có thời hạn hoàn thành, có tiến độ, cách thức thực hiện cụ thể...

Trong việc triển khai các dự án, tôi định hướng hợp tác với công ty thiết kế uy tín nhằm tạo ra không gian sống lý tưởng cho cư dân, hài hoà với thiên nhiên. Với tôi, thanh khoản chỉ là bước đầu, một cộng đồng dân cư hạnh phúc mới là cái đích cần hướng tới.

Những thời gian rảnh rỗi, tôi trực tiếp tham gia các phong trào thiện nguyện, hoặc cùng gia đình, bạn bè đi du lịch, khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, từ đó tôn trọng hơn những giá trị mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Theo anh, đâu là phẩm chất của một doanh nhân thành đạt?

Tôi cho rằng, quan niệm của sự thành đạt tùy thuộc vào góc nhìn của từng người. Đại đa số cho rằng doanh nhân thành đạt phải là người có nhiều tiền, quan hệ rộng, có tầm ảnh hưởng đến xã hội. Nhưng cũng có nhiều người quan niệm thước đo của sự thành đạt là những đóng góp cho xã hội. Những khái niệm trên đều có những khía cạnh đúng nhưng theo tôi, một doanh nhân thành đạt phải là một doanh nhân có gia đình hạnh phúc. Con cái của những doanh nhân đó cần phải được quan tâm và nuôi dạy tốt để tương lai có thể tiếp quản những thành tựu được thừa hưởng.

Anh có cho mình là một doanh nhân thành đạt?

Người khác nhìn vào thì cảm nhận như thế. Bản thân tôi luôn cố gắng làm tốt hơn ở mọi cương vị, dù là doanh nhân hay một người con, người chồng, người cha... trong gia đình.

Nói về công việc, những khó khăn của thị trường bất động sản cũng như đại dịch Covid thời gian qua đã mang lại thách thức gì cho Hdmon?

Hdmon chủ yếu kinh doanh về mảng bất động sản và nghỉ dưỡng nên chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn trong thời gian qua. Chúng tôi có nhiều đối tác nước ngoài nên từ lúc Chính phủ đóng cửa khẩu phòng dịch đã ảnh hưởng rất lớn đến việc giao dịch cũng như làm chậm quá trình triển khai các dự án của chúng tôi.

Ngoài ra, nền kinh tế thế giới vẫn đang trên đà suy thoái, các doanh nghiệp rất khó khăn do dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát. Việt Nam là một trong số ít những nước rất thành công trong việc phòng chống dịch Covid và tôi cho rằng, những doanh nghiệp như chúng tôi vẫn rất may mắn so với các doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng nặng nhất như hàng không hay du lịch.

Anh nhận định gì về diễn biến dịch bệnh, thị trường bất động sản cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong năm tới?

Tôi đã đọc và hoàn toàn đồng tình với nhận định của tỷ phú Bill Gate là tình hình dịch bệnh có thể được kiểm soát vào đầu năm 2022, sau khi đa số các nước có vắc-xin và tiến hành tiêm chủng trên diện rộng để tạo miễn dịch cộng đồng. Hy vọng rằng, Việt Nam cũng sẽ sớm được tiếp cận những nguồn vắc-xin an toàn để có thể phòng tránh dịch trong thời gian sớm nhất. Kinh tế Việt Nam sẽ không thể phát triển tiếp nếu không sớm mở của để đón các nhà đầu tư và du khách quốc tế.

Các chuyên gia đều đánh giá và nhận định cơ hội cho Việt Nam phát triển hậu dịch Covid là rất khả quan và nhiều tiềm năng. Hình ảnh phòng chống Covid nghiêm túc và hiệu quả của Chính phủ Việt Nam đã lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế. Chúng ta có thể thấy rõ bất động sản công nghiệp tại Việt Nam đang được các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm.

Tôi cho rằng, đây sẽ là một mũi nhọn của Việt Nam trong tương lai. Bên cạnh đó, du lịch của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục được đầu tư phát triển do những yếu tố đặc thù về cảnh đẹp thiên nhiên cũng như văn hóa đa dạng. Những kết quả về đầu tư bất động sản du lịch, về nâng cấp đường bộ và phát triển hàng không trong thời gian qua đã cho thấy điều đó.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Hdmon đạt 2.589 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.934 tỷ đồng. Trong tháng 6/2020, tập đoàn này đã nâng vốn điều lệ lên 3.750 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Nguyễn Văn Thắng đảm nhiệm.

Với nhận định trên, chiến lược của Hdmon trong giai đoạn tiếp theo là gì?

Chiến lược của Hdmon là luôn phát triển bền vững dựa trên nền tảng là minh bạch và trung thực. Ngoài ra, chúng tôi luôn khắt khe và kỹ lưỡng khi lựa chọn các dự án. Tôi tin rằng, việc biết lựa sức mình là rất quan trọng trong kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng tài chính và kinh nghiệm nhưng lại liều mình ôm những dự án lớn là một thực trạng rất phổ biến tại Việt Nam. Khi những rủi ro như dịch Covid-19 xảy ra thì việc đổ vỡ hay phá sản là khó tránh khỏi.

Bên cạnh đó, sự thành công hay thất bại của 1 dự án còn phụ thuộc vào 1 yếu tố rất quan trọng là các đối tác và các nhà thầu. Chắc chắn với một ekip làm việc dựa trên nền tảng chuyên nghiệp, trung thực thì kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Hdmon tự hào có thể nói rằng, chúng tôi đang có những cộng sự và đối tác rất chuyên nghiệp và uy tín.

Không thể về Việt Nam trực tiếp điều hành công ty, anh có lo ngại những vấn đề bất ngờ xảy khó có thể khắc phục kịp thời?

Chúng tôi có những quy trình vận hành và giám sát chặt chẽ nên mặc dù không ở Việt Nam, tôi vẫn có thể điều hành và giám sát công việc một cách hiệu quả. Quản lý rủi ro là một trong những vấn đề Hdmon rất quan tâm khi triển khai bất kể dự án nào. Chúng tôi luôn tìm cách giảm thiểu mọi rủi ro xuống mức thấp nhất bằng cách triển khai các công việc theo kế hoạch, giám sát chặt chẽ, biết lựa sức mình và không đầu tư dàn trải. Tuy nhiên, Covid-19 hay những tác động của thiên nhiên trong năm nay đã cho chúng ta thấy những kế hoạch hay toan tính của chúng ta đều quá nhỏ bé so với thiên nhiên vũ trụ.