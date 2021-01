Cotecccons hợp tác cùng Đất Xanh Group xây dựng dự án Opal Skyline

Tiếp theo sau cái bắt tay hợp tác cùng IFF Holdings, ngày 27/01/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tiếp tục ký kết hợp tác cùng Tập đoàn Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Group). Đây là sự kiện ghi dấu mối quan hệ giữa Coteccons và Đất Xanh Group nhằm hướng tới việc xây dựng dự án Khu căn hộ - Thương mại dịch vụ cao tầng Opal Skyline Nguyễn Văn Tiết tại trung tâm thành phố Thuận An, Bình Dương.

Sau khi chính thức trúng thầu và trở thành tổng thầu thi công dự án này trong tháng 1/2021 vừa qua, Coteccons và Đất Xanh Group đã đi đến việc ký kết hợp tác xây dựng. Dự án căn hộ Opal Skyline Bình Dương là dự án căn hộ thứ 4 nằm trong chuỗi các dự án căn hộ chung cư Opal của Đất Xanh Group đang triển khai xây dựng tại Thủ Đức và Bình Dương.

Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa mặt tiền đường Nguyễn Văn Tiết, con đường tập trung hầu như toàn bộ các cơ quan ban ngành của Thuận An, và cũng là nơi tập trung hầu hết các cơ sở dịch vụ cao cấp của khu vực từ bệnh viện, trường học đến chuỗi các siêu thị, nhà hàng, khách sạn,... khu căn hộ Opal Skyline chính thức triển khai xây dựng vào cuối năm 2020 với quy mô hơn 1.500 sản phẩm cao cấp bao gồm 404 căn 1 phòng ngủ; 946 căn 2 phòng ngủ; 156 căn 3 phòng ngủ và 24 căn thương mại dịch vụ. Opal Sky Line Bình Dương còn được chủ đầu tư trang bị hơn 25 tiện ích nội khu hiện đại cao cấp với thiết kế thoáng mát, diện tích nhỏ phù hợp cho nhu cầu nhà ở của người dân hiện nay.

Với gói thầu này, Coteccon đảm nhận vị trí tổng thầu thi công kết cấu phần ngầm và thân. Quy mô gói thầu bao gồm 1 tầng hầm, 2 tháp 36 tầng với tổng diện tích sàn hơn 160,000m2 sàn và tổng giá trị gói thầu lên tới 1.000 tỷ đồng. Cùng kinh nghiệm tích luỹ nhiều năm, đảm nhận thi công xây dựng biết bao dự án quy mô lớn như One Verandah, Kingdom 101, The Matrix One, The Marq, Metropole Thủ Thiêm, Hà Đô Centrosa,… Coteccons là cái tên đảm bảo cho chất lượng các công trình nhà ở, chung cư, khu dân cư mà các chủ đầu tư giao phó.

Tại buổi lễ ký kết hợp tác xây dựng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, Phạm Quân Lực, chia sẻ: "Việc thắng thầu dự án này cho thấy Coteccons là cái tên bảo chứng cho sự tin tưởng của các đối tác, các chủ đầu tư, đặc biệt như Đất Xanh Group đã tự tin giao phó dự án này cho chúng tôi thực hiện. Coteccons cam kết sử dụng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho dự án này."

Đại diện Đất Xanh Group, ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn, cũng cho biết: "Là đơn vị phát triển dự án, Đất Xanh luôn tìm kiếm sự hợp tác, liên kết với những đối tác giàu uy tín, kinh nghiệm cũng như tiềm lực, như Coteccons. Quá trình thương thảo để đi đến thống nhất của 2 đơn vị cũng diễn ra rất nhanh, thể hiện được thiện chí từ cả 2 phía. Từ sự thuận lợi đó, chúng ta có thể trông chờ vào những sự hợp tác khác cho những dự án sắp được triển khai của Đất Xanh."

Với nhu cầu nhà ở đang tăng cao, sự hợp tác xây dựng Khu căn hộ - Thương mại dịch vụ cao tầng Opal Skyline giữa Coteccons và Đất Xanh Group sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết đó và góp phần vào sự phát triển của khu vực thành phố Thuận An, Bình Dương.

Được biết, Coteccons được thành lập từ năm 2004, là một trong những thương hiệu uy tín bậc nhất trong lĩnh vực nhà thầu xây dựng khi luôn đặt các yếu tố: an toàn, chất lượng, tiến độ và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Năm 2018, Coteccons đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 Chủ đầu tư bất động sản - Nhà thầu xây dựng - Công ty vật liệu xây dựng uy tín do Vietnam Report bình chọn. Hợp tác lần này là bước ngoặt đánh đấu mối quan hệ hợp tác của 2 doanh nghiệp, không chỉ riêng tại dự án Opal Skyline và còn các dự án khác trong tương lai.