Đầu tư vào 20 doanh nghiệp, DATC phải trích lập dự phòng thua lỗ hàng trăm tỷ

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC vừa có báo cáo đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với nhiều điểm đáng lưu ý.

ĐẦU TƯ 604 TỶ ĐỒNG VÀO 20 DOANH NGHIỆP, DỰ PHÒNG 326 TỶ ĐỒNG

Theo đó, trong năm 2022, DATC ghi nhận tổng doanh thu 1.873 tỷ đồng đạt 113 kế hoạch được giao và lợi nhuận sau thuế đạt 260 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch được giao.

DATC đã ký hợp đồng mua và xử lý khoảng 5.023 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản là 1.743 tỷ đồng đạt 116% kế hoạch.

DATC cũng đã hoàn thành thủ tục tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 10 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 22,5 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2004 đến 31/12/2022, toàn công ty đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ của 2.724 doanh nghiệp trong đó có 1.063 doanh nghiệp trung ương và 1.661 doanh nghiệp địa phương với giá trị tiếp nhận 6.228,7 tỷ đồng.

Về tình hình đầu tư, tính đến ngày 31/12/2022, DATC còn duy trì vốn đầu tư tại 20 doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là 604,186 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư bằng hình thức chuyển nợ thành vốn góp tại 14 doanh nghiệp với số tiền 564,8 tỷ đồng chiếm 93,48% tổng giá trị đầu tư. Đầu tư trực tiếp bằng tiền mặt tại 30 doanh nghiệp với số tiền là 36,4 tỷ đồng chiếm 6,02% tổng giá trị đầu tư. Đầu tư theo hình thức khác tại 3 doanh nghiệp với số tiền 3 tỷ đồng chiếm 0,5% tổng giá trị đầu tư.

Đáng lưu ý, với khoản đầu tư này, hiện DATC đang phải trích lập dự phòng 326,1 tỷ đồng bằng một nửa so với tổng giá trị đầu tư.

Về tình hình lương thưởng của ban lãnh đạo doanh nghiệp, trong năm 2022, ông Lê Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT nhận về 705,5 triệu đồng tiền lương; 294,5 triệu đồng tiền thưởng. Như vậy, trong năm qua, ông Hải nhận về 1 tỷ đồng tiền lương thưởng, trung mình mỗi tháng thu nhập của ông Hải là 83,3 triệu đồng.

Ông Phạm Mạnh Thường Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT thu nhập 913 triệu đồng trong năm 2022; trung bình mỗi tháng là 76 triệu đồng. Ông Nguyễn Huy Lập - Thành viên HĐQT cũng thu về 803 triệu đồng. Ba Phó tổng giám đốc còn lại cũng thu nhập 800 triệu đồng trong năm 2022.

Tổng số lao động của DATC năm 2022 là 199 người, mức lương và thưởng trung bình là hơn 30 triệu đồng/người/tháng.

NỢ TRÁI PHIẾU HỐI PHIẾU GẤP 4 LẦN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Báo cáo tài chính năm 2022 của DATC cũng ghi nhận khoản phải thu và phải trả phát hành hối phiếu, trái phiếu khá lớn.

Hối phiếu (bill) là công cụ vay nợ ngắn hạn mang hình thức một văn bản yêu cầu người phát hành hối phiếu (con nợ) trả cho người hưởng hối phiếu (chủ nợ) một số tiền nhất định vào một thời điểm nhất định hay phải trả ngay khi nhận được hối phiếu, tức phải trả tiền cho người hưởng hối phiếu ngay khi anh ta yêu cầu.

Hối phiếu là "tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện". Người trả tiền hối phiếu phải trả theo đúng nội dung ghi trên tờ phiếu và không thể viện bất cứ lý do riêng nào của mình để từ chối trả tiền đối với người ký phát hối phiếu hay người thụ hưởng, trừ trường hợp hối phiếu được lập ra trái với các đạo luật chi phối nó.

Trong bản thuyết minh chi tiết các khoản phải thu ngắn hạn khác của DATC có đến 7.644 tỷ đồng phải thu do phát hành hối phiếu, trái phiếu và phải thu dài hạn phát hành trái phiếu hối phiếu là 14.699 tỷ đồng. Tổng phải thu với phát hành hối phiếu, trái phiếu đến 31/12/2022 lên đến trên 22.300 tỷ đồng.

Phải trả hối phiếu trái phiếu lên tới 22.700 tỷ đồng, gấp 4 lần vốn chủ sở hữu.

Báo cáo tài chính DATC cũng ghi nhận khoản phải trả liên quan hối phiếu, trái phiếu. Tổng “phải trả ngắn hạn khác” đến cuối năm 2022 hơn 8.200 tỷ đồng (tăng 6.200 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó phải trả do phát hành hối phiếu, trái phiếu hơn 8.000 tỷ đồng. Ngoài ra phải trả dài hạn khác đối với hối phiếu, trái phiếu 14.690 tỷ đồng, giảm gần 5.800 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng giá trị phải trả đối với hối phiếu, trái phiếu hơn 22.700 tỷ đồng, chiếm 98% tổng số nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2022 và gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu.