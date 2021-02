Năm 2020, thị trường văn phòng cho thuê gặp nhiều áp lực khi kinh tế gặp khó do tác động của đại dịch Covid 19, tỷ lệ trống tăng lên do khách thuê trả sàn, các dự án mới công suất thấp, các khách thuê chuyển xuống phân khúc thấp hơn hoặc chuyển sang nhà phố.

Bước sang năm 2021 dù còn đối diện nhiều thách thức, song theo Savills Việt Nam, thị trường văn phòng được kỳ vọng tăng trưởng ổn định hơn.

Theo The Economist, năm 2021, GDP Việt Nam dự báo tăng 5,2%, chậm hơn so với những năm gần đây do nền kinh tế chịu ảnh hưởng của Covid-19. FocusEconomics dự báo Việt Nam sẽ có tăng trưởng GDP đạt bình quân 6,7%/năm trong giai đoạn 2021- 2025 và tiếp tục là một trong những nền kinh tế dẫn đầu ở Đông Nam Á.

Điều tra của Chính phủ về Xu hướng Kinh doanh của các Doanh nghiệp ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 4/2020 cho thấy 41% đánh giá hoạt động kinh doanh tốt hơn quý trước; trong khi đó 35% cho rằng vẫn ổn định và 25% thừa nhận gặp khó khăn. Sự tự tin cải thiện đối với quý 1/2021 khi 43% kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ tốt lên, 38% giữ thái độ trung lập trong khi 19% dự báo khó khăn.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội kỳ vọng thị trường văn phòng tiếp tục phát triển ổn định vào năm 2021, với bối cảnh dịch bệnh Covid bớt nghiêm trọng, lượng du khách quốc tế tăng, bên cạnh các yếu tố thuận lợi về kinh tế và nhân khẩu học ở Việt Nam. Tăng trưởng của lĩnh vực văn phòng cho thuê chủ yếu được thúc đẩy bởi yếu tố khách hàng có trụ sở doanh nghiệp tại Việt Nam và họ có đủ tự tin để mở rộng kinh doanh tại Hà Nội.

Giá thuê gộp và công suất thuê trung bình duy trì ổn định theo quý, với sự gia nhập thị trường đáng chú ý của các dự án lớn như Capital Place ra mắt trong Q3/2020 và Century Tower ra mắt trong quý 4/2020 khiến khu vực Nội thành thay đổi đáng kể. Đáng chú ý, Savills ghi nhận có nhiều sự quan tâm đến thị trường văn phòng Hạng A từ các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản tại Hà Nội. Các chủ đầu tư và các công ty cũng đang tích cực triển khai hoạt động phát triển và đầu tư vào nguồn cung văn phòng chất lượng cao tại các thị trường lớn như Hà Nội và Tp.HCM.

Tình hình hoạt động của văn phòng cho thuê tại Hà Nội - Nguồn: Savills.

Thị trường văn phòng cho thuê ổn định còn nhờ sự ứng phó linh hoạt của doanh nghiệp, nhu cầu thuê của nhóm ngành dịch vụ, công nghệ thông tin và thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng.

“Đại dịch đang thúc đẩy nhu cầu đối với không gian văn phòng linh hoạt và sáng tạo hơn cùng môi trường thân thiện với nhân viên nhằm tăng năng suất và khả năng sáng tạo. Điều này đang thách thức các tòa nhà cũ. Các chủ nhà chủ động tạo sự khác biệt bằng các dịch vụ bổ sung và tuân thủ nghiêm ngặt về sức khỏe và an toàn sẽ tăng khả năng cạnh tranh. Các điều khoản thuê sẽ cần ứng biến nhanh chóng hơn nhằm hỗ trợ không gian linh hoạt”, bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại Savills Hà Nội nhận định.

Phân tích của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng chỉ ra rằng khả năng phục hồi kinh tế sẽ tăng nhu cầu sử dụng văn phòng hạng B,C từ các doanh nghiệp mới dẫn đến thị trường cho thuê văn phòng sẽ có dấu hiệu phục hồi một phần vào năm 2021.

Trong đó, văn phòng hạng A sẽ tiếp tục ổn định. Năm 2021 sẽ rất ít dự án văn phòng hạng A mới được cung cấp cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giá thuê cũng không có biến động tăng. Hoạt động cho thuê mặt bằng để bán hàng sẽ phục hồi, dự báo tăng trưởng khoảng 40% so với năm 2020. Tuy nhiên, Hiệp hội cũng khuyến cáo các chủ mặt bằng không nên tăng giá thuê, thậm chí nên có hỗ trợ để phục hồi bền vững sức khỏe của các doanh nghiệp thương mại.

Giá cho thuê văn phòng hạng A hiện dao động ở mức 25 $ - 50$/m2; Văn phòng hạng B có giá cho thuê dao động 15$ – 25$/m2; Văn phòng hạng C có giá cho thuê giá dao động 10$ – 15$/m2.