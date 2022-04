Doanh số các hãng xe đồng loạt tăng mạnh tại Việt Nam

Trong đó, Toyota tuyên bố là hãng bán ra nhiều ô tô nhất Việt Nam, với 8.097 xe, bao gồm cả dòng xe sang Lexus. Kết quả bán hàng này của Toyota trong tháng 3/2022 tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và đứng đầu toàn thị trường. Tổng số ô tô được Toyota Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc và tiêu thụ ở thị trường trong nước là 5.042 xe. Ngoài ra, có 2.935 xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước của Toyota được giao đến tay khách hàng.

Thành công trong tháng vừa qua của Toyota có sự đóng góp lớn nhất từ dòng xe Toyota Corolla Cross với 2.372 xe bán ra. Mẫu xe bán chạy số 2 của hãng xe Nhật chính là Vios với 2.228. Bộ đôi MPV mới ra mắt ngày 22/3 đã đạt doanh số lần lượt là 649 xe với mẫu Veloz Cross và 183 xe với Avanza Premio.

Toyota là hãng bán ra nhiều ô tô nhất thị trường, nhưng VinFast Fadil lại là mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong tháng qua. Mặc dù đã chính thức bị tuyên bố khai tử, song mẫu xe xăng có mức giá thấp nhất của VinFast vẫn đạt doanh số cao với 2.567 xe bán ra, đưa tổng doanh số của Fadil đạt 4.665 xe trong quý 1/2022. Tính tổng cộng, VinFast đã tiêu thụ 3.471 xe trong tháng 3, trong đó có 412 xe điện VF e34. Với kết quả kinh doanh này, số lượng xe VinFast bán ra thị trường trong tháng 3 cao gấp 3 lần so với tháng 2/2022.

Các dòng xe xăng của VinFast vẫn tiêu thụ mạnh được cho là nhờ các chương trình khuyến mãi, kích cầu mạnh của của nhà sản xuất, đặc biệt là VinFast Fadil với mức giá thấp nhất. Hiện tại, cả ba mẫu xe xăng gồm VinFast Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil đều đang được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ dành cho các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Với hai mẫu xe Lux, VinFast còn ưu đãi thêm 50% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng 20 triệu đồng tiền mặt cho tất cả khách hàng mua xe Lux A2.0; 80 triệu đồng cho Lux SA2.0 phiên bản Nâng cao và Cao cấp; 100 triệu đồng cho Lux SA2.0 phiên bản Tiêu chuẩn.

Honda cũng đạt mức doanh số bán hàng tốt trong tháng qua, với 3604 xe bán ra, tăng tới 96,9% so với tháng trước và tăng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Honda City là mẫu xe ô tô bán tốt nhất của Honda, đạt 1.744 xe bán ra, chiếm 48,4% tổng sản lượng bán ô tô của Honda Việt Nam trong tháng 03/2022.

Hãng xe Hàn Hyundai cũng gặt hái một tháng thành công rực rỡ ở thị trường Việt Nam. Tổng doanh số xe Hyundai tháng 3 đạt 7.069 xe, tăng trưởng 69,4% so với tháng 2/2022. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 3 với 2.031 xe đến tay khách hàng, cao gấp đôi so với tháng 2/2022. Hyundai Santa Fe đứng ở vị trí thứ 2 với 1.201 xe, tăng trưởng 51,5% so với tháng 2/2022.

Kết thúc quý I/2022, tổng số xe Hyundai bán ra trên thị trường đạt 18.670 xe, tăng trưởng 17,5% so với con số 15.886 xe bán ra của cùng kì quý I/2021. Đây là con số đáng ghi nhận cho 3 tháng đầu năm 2022, khi thị trường vẫn phải đối mặt với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cuộc khủng hoảng chất bán dẫn, thiếu chip cũng như nguồn cung linh kiện thiếu hụt khiến nhiều hãng xe bị ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, trong đó có thương hiệu Hyundai tại Việt Nam.

Kết quả kinh doanh tháng 3/2022 cho thấy nhiều khởi sắc trên thị trường ô tô Việt. Thực chất, nhiều người cho rằng thị trường ô tô Việt Nam đang ở trong cảnh “cầu vượt cung”. Việc doanh số các hãng xe thấp trong hai tháng đầu năm do nhiều yếu tố khách quan, như trùng vào dịp Tết Nguyên đán, khủng hoảng thiếu linh kiện, chip và đứt gãy chuỗi cung ứng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tình hình chính trị, kinh tế chung của toàn cầu. Nhu cầu mua ô tô ở Việt Nam được đánh giá vẫn rất cao. Thời gian qua, các hãng xe liên tục ra mắt xe mới và hầu hết các dòng xe đều thu hút sự chú ý của thị trường, song lại rơi vào cảnh khan hàng, khách đặt xe phải chờ nhiều tháng sau mới có xe. Thậm chí, nhiều mẫu xe bị đại lý làm giá, bán với mức giá cao hơn hoặc bán kèm gói phụ kiện.