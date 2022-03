Doanh số giảm mạnh, loạt xe “hot” bất ngờ bị "phế ngôi"

Tháng 2 thường là thời gian thấp điểm của thị trường ô tô, do trùng vào dịp nghỉ tết Nguyên đán. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2/2022, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.802 xe, giảm 26% so với tháng 1/2020, tăng 68% so với tháng 2/2021. Tất cả các hãng xe đều báo cáo doanh số sụt giảm mạnh. Những mẫu xe chủ lực của các hãng cũng đều chung đà lao dốc.

Mất vị trí trong top 10 xe bán chạy, VinFast Fadil bị Hyundai Grand i10 vượt qua

Hyundai Grand i10

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Hyundai Grand i10 chính thức vượt qua đối thủ Việt Nam, trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe hạng A. Trong tháng 2/2022, VinFast Fadil bán được 697 xe, giảm mạnh tới 704 xe so với tháng trước. Kết quả bán hàng này khiến VinFast Fadil bị đánh bật khỏi vị trí trong bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 2. Có thể chiến lược tập trung vào xe điện và ngừng sản xuất xe chạy xăng đã bắt đầu ảnh hưởng đến doanh số của các dòng xe xăng VinFast.

Trong khi đó, đã rất lâu rồi Hyundai Grand i10 mới vươn lên vị trí đứng đầu phân khúc. Kể từ khi VinFast Fadil bán ra, Grand i10 luôn phải ngậm ngùi với vị trí số 2. Hyundai Grand i10 cũng là mẫu xe hiếm hoi đạt mức doanh số dương trong tháng vừa qua, với 987 xe bán ra, tăng nhẹ 77 chiếc so với tháng 1. Do xu hướng giảm chung của toàn thị trường, nên dù doanh số không cao lắm, Grand i10 vẫn là mẫu xe bán chạy thứ 7 trong tháng.

Hiện tại, phiên bản Grand i10 bản cũ đang được các đại lý giảm giá tới 50 triệu đồng. Trong đó, giảm sâu nhất là hai phiên bản 1.2MT sedan tiêu chuẩn và 1.2MT sedan cùng giảm 50 triệu đồng, Grand i10 1.2MT đang giảm 32 triệu đồng, 1.2MT bản tiêu chuẩn giảm 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là phiên bản cũ, sản xuất năm 2021 và là hàng tồn nên các đại lý muốn xả hàng.

Hyundai Grand i10 đang phân phối 6 phiên bản, với giá bán giao động từ 360-455 triệu đồng.

Toyota Vios dẫn trước Hyundai Accent

Ở phân khúc xe hạng B, doanh số Hyundai Accent giảm mạnh tới 1.397 xe, nên với 1.001 xe bán ra trong tháng 2, Hyundai Accent đã bị đối thủ Toyota Vios vượt qua. Mặc dù chỉ bán hơn Accent 180 xe, song cũng đủ để Toyota Vios dẫn đầu phân khúc. Tuy nhiên, nếu cộng dồn doanh số 2 tháng đầu năm, Hyundai Accent vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với 3.399 xe bán ra, Toyota Vios đạt 2.627 xe, tạo khoảng cách khá hẹp so với kết quả 2.516 của Honda City.

Cuộc so găng giữa Toyota Vios và Hyundai Accent cũng là một câu chuyện hấp dẫn trên thị trường ô tô. Vốn là “vua doanh số”, tuy nhiên Toyota Vios đã tụt hạng dần dần trong năm qua và đến nay, mẫu xe này của hãng xe Nhật vẫn chật vật cạnh tranh với các đối thủ. Sự đổi mới thiết kế, trang bị công nghệ của hãng xe Hàn đã giúp Hyundai Accent thu hút khách hàng của Vios. Trong cả năm 2021, Hyundai Accent là mẫu xe bán chạy thứ 2 thị trường, với tổng số 19.956 xe bán ra. Trong khi đó, Toyota Vios có 19.931 xe bán ra trong năm qua.

"Vua bán tải" Ford Ranger bất ngờ bị phế ngôi

Một mẫu xe cũng gây nhiều bất ngờ khi bị hạ bệ trong tháng vừa qua là Ford Ranger, vốn được mệnh danh là “vua bán tải”. Tuy nhiên, trong tháng qua, Ford Ranger chỉ bán ra 230 xe, giảm tới 527 xe so với tháng 1/2022. Chính vì thế, Ford Ranger đã bị Mitsubishi Triton chiếm vị trí số 1 phân khúc. Mặc dù chỉ bán được 294 xe nhưng cũng đủ để mẫu xe Nhật Triton vượt trước Ranger.

Nguyên nhân Ford Ranger sụt giảm doanh số được cho là vì thiếu hụt linh kiện, mặc dù mẫu xe này đã chuyển sang lắp ráp trong nước. Ngoài ra, thông tin về thế hệ Ranger mới đã ra mắt toàn cầu có lẽ cũng phần nào khiến người tiêu dùng mang tâm lý chờ đợi để được mua phiên bản mới hơn, dù Ford Việt Nam chưa công bố thông tin nào về thời điểm đưa Ranger mới về Việt nam.

Hiện tại, Ford Ranger đang được bán ở Việt Nam với 5 phiên bản cùng 2 tùy chọn động cơ là Bi-Turbo 2.0L và Turbo 2.2L, đi kèm giá bán dao động 628-937 triệu đồng. Đối thủ Mitsubishi Triton có tổng cộng 4 phiên bản, giá khởi điểm 690 triệu đồng cho 4x4 MT và cao nhất là 885 triệu đồng đối với bản 4x4 AT Athlete.

Trong phân khúc bán tải, thậm chí Toyota Hilux còn không bán được xe nào trong tháng qua, và chỉ bán được 9 xe trong tháng 1/2022.