Ford Everest - Sự kết hợp hài hoà giữa vận hành và sự đa năng tiện dụng

Một mẫu xe tiên phong

Là hãng xe luôn đi đầu trong việc hào phóng cung cấp các trang bị công nghệ hiện đại nhất mà mình sở hữu, Ford Everest tại Việt Nam được hưởng lợi khi thừa hưởng hầu như toàn bộ các tính năng cao cấp không hề thua kém các thị trường lớn khác.

Không phải tự nhiên từ một thương hiệu không kém phần nổi tiếng với các dòng xe du lịch, Ford Motor đã có định hướng mới, tập trung dồn mọi thành tựu của mình vào dòng xe gầm cao. Điều này đến từ thực tế khi người tiêu dùng trên toàn thế giới đang có xu hướng chuyển dần sang các dòng xe có sự thích ứng tốt hơn, linh hoạt và đa dụng hơn.

Điều đó cũng khẳng định vì sao Ford Everest trên toàn thế giới và cả thị trường Việt Nam đều được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn hiện đại, những thành tựu về chế tạo động cơ vốn chỉ thấy trên các mẫu xe hạng sang cao cấp…

Với động cơ tăng áp kép phun nhiên liệu trực tiếp, hộp số 10 cấp hiện đại mạnh mẽ nhất phân khúc… hệ thống hỗ trợ an toàn thông minh với đầy đủ các tính năng hỗ trợ an toàn chủ động; cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, chưa kể các tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động, tự động đánh lái… Chưa bao giờ, Ford gây thất vọng với người tiêu dùng với danh sách các trang bị an toàn hiện đại trên những mẫu xe của mình.

Tuy nhiên, một mẫu xe mạnh mẽ cùng nhiều trang bị an toàn vẫn sẽ khó để thành công trên thị trường khi thiếu đi tính tiện nghi, sự thoải mái khi vận hành. Hơn ai hết, Ford hiểu rằng, những khách hàng lựa chọn dòng SUV 7 chỗ không đơn giản chỉ đòi hỏi một động cơ khoẻ, một hộp số êm ái tiết kiệm nhiên liệu mà hơn thế phải là những trang bị tiện nghi giúp thu hẹp những chuyến đi.

Tính thực dụng của người Mỹ

Người Mỹ vốn không thích sự hào nhoáng bóng bẩy bề ngoài, Ford Everest cũng vậy, ẩn chứa bên một mẫu xe “cơ bắp” là những trang thiết bị tiện nghi, tập trung tối đa vào việc mang tới cho người dùng những khoảng thời gian tận hưởng, thư giãn trên những cung đường.

Sẽ không có vị trí nào trên xe không có cửa gió điều hoà, hệ thống thông khí với hai giàn lạnh này đảm bảo cho toàn bộ người ngồi trên xe đều có luồng gió tươi mát - một điều cực kỳ quan trọng đối với thị trường nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam.

Không kể hàng ghế lái đương nhiên tiện nghi nhất, các vị trí hàng ghế thứ 2 và thứ ba đều có chỗ để chai nước, các vật dụng thiết yếu trong tầm tay (điện thoại chẳng hạn…), thống kê trên Ford Everest có tới 30 vị trí để đồ phục vụ cho 7 người ngồi trên xe. Và chưa kể, trong “cuộc sống số” hiện nay khiến tất cả mọi người luôn giữ kết nối online, hệ thống cửa sạc USB/12V, thậm chí là nguồn điện 230V cũng đã được trang bị sẵn trên Ford Everest, giúp tất cả luôn cập nhật thông tin một cách dễ dàng, không hề sợ việc phải trở thành người “tối cổ” trong thế giới thông tin phong phú và ngập tràn mọi lĩnh vực như hiện nay.

Đáng quan tâm, là một trong những mẫu xe duy nhất phân khúc SUV 7 chỗ trang bị hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, Ford Everest còn giúp người ngồi ở các hàng ghế sau cảm thấy thoải mái với khả năng thay đổi độ nghiêng lưng ghế, điều khiển này không chỉ giúp người ngồi có được sự thoải mái nhất, mà còn giúp tạo thêm không gian trong các trường hợp cần thiết cho hàng ghế thứ ba.

Ngoài ra, một điểm cộng cho mẫu xe này là việc Ford tặng luôn tính năng gập điện hàng ghế thứ 3 – một trang bị là thiết bị phải trả thêm tiền trên các mẫu xe hạng sang khác, để mang tới sự linh hoạt bố trí các vị trí ghế để tạo ra các khoảng không gian cần thiết; hành lý của những chuyến đi dài, cho những bộ đồ chơi golf trong dịp cuối tuần luôn là nhu cầu của những khách hàng trẻ và năng động.

Chưa kể, việc trang bị tính năng mở cửa khoang hành lý thông minh (đá cốp) sẽ hoàn toàn làm vừa lòng các hành khách khi khoảng không gian này được mở rộng 450 lít lên đến 1.050 lít khi gập các hàng ghế - thừa sức để các bộ gậy chơi golf cùng nhiều hành lí vật dụng khác…

Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu không nói về hệ thống giải trí SYNC 3 có mặt trên Ford Everest. Đây là trang bị được đánh giá là sự giao thoa giữa tính thực dụng của người Mỹ và nhu cầu giải trí phong phú của người châu Á: Điều khiển bằng giọng nói, truy cập điện thoại, điều khiển điều hoà, thực hiện cuộc gọi khẩn cấp…, và cả tìm địa điểm, truy cập hệ thống dẫn đường, chơi nhạc với trang bị 10 loa (nhiều nhất phân khúc)…

Ngoài ra, cũng sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến những tính năng trang bị nhỏ, nhưng vô cùng thiết yếu hỗ trợ cho người lái; hệ thống gương chiếu hậu ngoài có tính năng sấy, camera lùi đi kèm cảm biến đỗ xe trước/sau, hệ thống đèn pha/gạt nước tự động, gương chiếu hậu bên trong tự động chống chói…

Những trang bị nổi bật

Ford Everest là mẫu xe có độ cách âm tốt nhất phân khúc, độ ồn đo được khi chạy xe đang chạy với tốc độ vòng tua máy 800 vòng/phút chỉ là 39,3 dB (tương đương với các mẫu xe du lịch cao cấp chạy xăng) trong khi cũng với điều kiện đo này, độ ồn bên trong khoang động cơ sử dụng diesel này lên tới 74,8 dB. Điều này cho thấy khả năng cách âm thực sự ấn tượng của Everest.

Với các thương hiệu hạng sang và siêu xe, chỉ số NVH (Noise, Vibration, Harshness - tiếng ồn, độ rung và độ lì) vốn được coi tôn chỉ đánh giá đẳng cấp của mỗi chiếc xe, nhưng với Ford, giờ đây các chỉ số này đã được quan tâm từ lâu, và thành quả của những cải tiến và ứng dụng công nghệ đã mang đến cho Ford Everest một lợi thế không thể phủ nhận trước các đối thủ khác.

Sử dụng hệ thống treo trước là hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và thanh chống lắc; phía sau trang bị treo lò xo trụ, ống giảm chấm lớn và thanh ổn định kiểu Watt link đã giúp Ford Everest vận hành thực sự ổn định và êm ái. Ngoài ra, cũng cần đến sự hỗ trợ của bộ lốp Goodyear EfficientGrip SUV với công nghệ QuietTred (êm nhất trong các dòng lốp của Goodyear – thông tin nhà sản xuất), cũng giúp Ford Everest tăng cường độ cách âm khá tốt bên trong khoang lái và cả khi lăn bánh.

Sự kết hợp giữa những yếu tố trên mang lại một trải nghiệm vận hành trong đô thị mượt mà, linh hoạt. Cùng với đó là cảm giác chắc chắn, mạnh mẽ và ổn định trên những cung đường trường đèo dốc…

Đặc biệt, chỉ riêng Ford Everest có được là hệ thống báo chống trộm bằng cảm biến “Nhận diện xâm nhập” (Volumetric Burglar Alarm System), khi người lái đã khoá cửa xe chức năng báo chống trộm sẽ tự động kích hoạt chỉ sau vài giây. Hệ thống này không chỉ phát hiện các xâm nhập từ bên ngoài mà cả việc thay đổi trọng tâm, phát hiện việc kéo/cẩu xe, đặc biệt còn xác định được các chuyển động bên trong xe (bỏ quên vật nuôi…) và ngay lập tức phát ra cảnh báo để người dùng có thể nhanh chóng xử lý tình huống.

Cuối cùng, với Ford Everest, sẽ chẳng bao giờ còn nỗi lo về việc bị “bắn tốc độ” hay phạt nguội khi đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV hạng trung tại Việt Nam trang bị hệ thống hạn chế tốc độ. Tính năng này cho phép linh hoạt sử dụng trong cả hai trường hợp; chưa lăn bánh và đang tham gia giao thông để người dùng tuỳ chọn tốc độ theo từng điều kiện đường mà không lo đạp quá lố tốc độ cho phép.

Thị trường ô tô càng phát triển, người dùng ngày càng trở nên thông thái, xu hướng lựa chọn xe giờ cũng rõ ràng hơn, không đơn thuần một mẫu xe đẹp, có giá trị khi bán lại. Trước thực thế này, Ford Everest ngày càng khẳng định được vị thế của mình nhờ biết cách kết hợp hài hoà các yêu cầu về nâng cao thiết kế, kết hợp với công nghệ mới nhất, cùng các tính năng an toàn hiện đại nhất để đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Việt Nam.