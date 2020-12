Giá lăn bánh chi tiết Hyundai Accent 2021 tại Việt Nam

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, mẫu xe Hyundai Accent 2021 phiên bản mới lập tức tạo sức hút trên thị trường. Khảo sát tại một số đại lý Hyundai cho thấy, lượng người tiêu dùng ký hợp đồng đặt mua mẫu xe sedan cỡ B đang tăng vọt.



Trên thực tế, trước khi có phiên bản mới, Hyundai Accent đã là mẫu xe ô tô đắt khách thứ 2 trên thị trường, chỉ đứng sau chính đối thủ Toyota Vios. Bởi vậy, với một loạt nâng cấp đáng tiền, mẫu xe do TC Motor lắp ráp trong nước được kỳ vọng sẽ bám đuổi gắt gao Toyota Vios xét về sản lượng bán hàng.

Hiện tại, TC Motor đang cung cấp 4 phiên bản Hyundai Accent 2021 ra thị trường với mức giá bán lẻ khuyến nghị từ 426,1 triệu đồng đến 542,1 triệu đồng. Sau khi cộng các loại phí và lệ phí, giá lăn bánh của các phiên bản Hyundai Accent 2021 sẽ dao động từ 450 triệu đồng đến 597 triệu đồng tuỳ từng địa phương.

Trong đó, phiên bản cao cấp Accent 1.4L AT Đặc biệt có chi phí lăn bánh cao nhất tại Hà Nội do lệ phí trước bạ 12% và phí cấp biển số 20 triệu đồng. Phiên bản Tiêu chuẩn có chi phí lăn bánh thấp nhất tại các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội và Tp.HCM do lệ phí trước bạ chỉ ở mức 10% và phí cấp biển số chỉ là 1 triệu đồng.

GIÁ LĂN BÁNH PHIÊN BẢN HYUNDAI ACCENT 1.4L TIÊU CHUẨN





GIÁ LĂN BÁNH PHIÊN BẢN HYUNDAI ACCENT 1.4L MT





GIÁ LĂN BÁNH PHIÊN BẢN HYUNDAI ACCENT 1.4L AT





GIÁ LĂN BÁNH PHIÊN BẢN HYUNDAI ACCENT 1.4L AT ĐẶC BIỆT





GIÁ LĂN BÁNH HYUNDAI ACCENT 2021 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC





CÁCH TÍNH GIÁ LĂN BÁNH Ô TÔ TẠI VIỆT NAM