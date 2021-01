Giá trị vốn hoá UpCoM hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 9,73% so với cùng kỳ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, giao dịch trên thị trường UPCoM tháng 12 diễn ra sôi động với xu hướng tăng giá của phần lớn các cổ phiếu trên thị trường.



Cụ thể: tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đạt 74,45 điểm, tăng 11,29% so với cuối tháng trước, đồng thời đây cũng là phiên giao dịch có điểm chỉ số cao nhất tháng.

So với thời điểm cuối năm 2019, chỉ số UPCoM Index tăng 31,63%. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng 12 đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 10,63% so với tháng trước, và tăng 9,73% so với cuối năm 2019.

Toàn thị trường có hơn 1,3 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, tăng 94,32% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch 21,2 nghìn tỷ đồng, tăng 99,39%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 56,6 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 77,42% so với tháng trước và cao hơn 284% so khối lượng giao dịch bình quân phiên cả năm 2019. Giá trị giao dịch đạt hơn 920 tỷ đồng/phiên, tăng 82% so với tháng trước và cao hơn 211,6% so với giá trị giao dịch bình quân phiên cả năm 2019.

Về quy mô thị trường, trong tháng 12/2020, thị trường UPCoM có thêm 8 doanh nghiệp đăng ký giao dịch, 4 doanh nghiệp đăng ký giao dịch bổ sung, và 1 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch.

Tính đến hết ngày 31/12, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này đạt 909 doanh nghiệp với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt hơn 38 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch đạt 381 nghìn tỷ đồng.

HXN cho biết, có 5 mã cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 12/2020 là BSR với 197.513.048 cổ phiếu; KLB với 70.058.816 cổ phiếu; SBS với 64.487.040 cổ phiếu; AAS với 61.232.613 cổ phiếu và BVB với 47.152.736 cổ phiếu.

Cũng trong tháng 12 này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 36 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,3 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt 700 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 600 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 100 tỷ đồng trên thị trường UPCoM. Lũy kế cả năm 2020, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,1 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, 5 mã cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất là ACV với 2.572.952 cổ phiếu; MIG với 1.894.100 cổ phiếu; QNS với 1.637.250 cổ phiếu; VEA với 1.625.520 cổ phiếu; và LTG với 1.364.150 cổ phiếu. Đồng thời, 5 mã cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất gồm: MSR với 9.242.880 cổ phiếu; ACV với 1.809.280 cổ phiếu; VEA với 1.592.030 cổ phiếu; BSR 1.446.800 cổ phiếu; LTG với 1.288.900 cổ phiếu.