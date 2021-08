Giá xe Subaru Forester giảm hơn 200 triệu đồng

Đợt hỗ trợ lệ phí trước bạ đối với mẫu xe Subaru Forester sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 10/2021.

Theo đó, sau khi quy đổi, giá bán lẻ của phiên bản Forester i-L sẽ chỉ còn ở mức 899 triệu đồng, phiên bản Forester i-S có giá 1,049 tỷ đồng và phiên bản Forester i-S EyeSight có giá 1,144 tỷ đồng.

Cùng với động thái giảm giá bán, hãng xe Nhật Bản cũng nâng cấp thêm các tính năng cho phiên bản cao cấp nhất Forester i-S EyeSight, bao gồm chức năng gập gương tự động và khoá cửa tự động tích hợp cảnh báo an ninh. Trong khi đó, phiên bản Forester i-S được bổ sung màn hình đa phương tiện thế hệ mới có kết nối Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống quan sát toàn cảnh 360 độ nâng cấp.

Subaru Việt Nam cho biết, đợt hỗ trợ lệ phí trước bạ sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 10/2021 nhằm kích thức sức mua ô tô trên thị trường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Forester là mẫu xe SUV cỡ C cùng phân khúc với hai mẫu xe cũng đang được giảm giá khác là Honda CR-V và Mazda CX-5.

Cụ thể, Honda Việt Nam kết hợp cùng các đại lý áp dụng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Sau khi trừ phần hỗ trợ, giá bán lẻ của Honda CR-V giảm xuống còn từ 998 triệu đồng đến 1,138 tỷ đồng tại các địa phương áp dụng lệ phí trước bạ 12%. Tại TP.HCM và các địa phương áp dụng lệ phí trước bạ 10%, giá của mẫu xe Honda CR-V giảm xuống còn từ 898 triệu đồng đến 1,025 tỷ đồng.

Mẫu xe Mazda CX-5 được nhà sản xuất Thaco hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 50-55 triệu đồng. Tuy nhiên, động thái giảm giá chỉ áp dụng đối với các phiên bản sử dụng động cơ 2.0L. Sau khi trừ khoản hỗ trợ, giá bán lẻ của Mazda CX-5 các phiên bản động cơ 2.0L sẽ còn từ 839 - 919 triệu đồng.