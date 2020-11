Giải mã "hiện tượng" Kia Seltos và Toyota Corolla Cross

Top 10 xe ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2020 bất ngờ xuất hiện hai cái tên hoàn toàn mới là Kia Seltos và Toyota Corolla Cross. Cả hai mẫu xe này đều mới chỉ ra mắt thị trường trước đó chưa đầy hai tháng.



Xe gầm cao đô thị hay còn gọi là urban SUV vốn bị coi là phân khúc ô tô chỉ bán để… cho có. Phân khúc này cũng từng chứng kiến sự thất bại của Daihatsu Terios và gần đây nhất là Suzuki Vitara. Nếu như Terios buộc phải rời khỏi thị trường Việt Nam theo chân thương hiệu Daihatsu thì mẫu xe Vitara, dù từng được Suzuki đặt nhiều kỳ vọng, song do sản lượng èo uột nên cũng bị hãng xe này xoá tên khỏi danh mục sản phẩm.

Tuy nhiên, hai mẫu xe khác là Ford EcoSport và Hyundai Kona lại tạo nên một mảng màu rực rỡ trong bức tranh urban SUV. Rõ ràng, khi thị trường ô tô phát triển thì urban SUV chính là những lựa chọn ưu thế cho những người tiêu dùng có khả năng tài chính vừa phải và nhu cầu sử dụng đa dạng.

KIA SELTOS

Mẫu SUV đô thị Kia Seltos.

Tại thị trường ô tô Việt Nam, Kia nằm trong nhóm các thương hiệu sở hữu danh mục sản phẩm phong phú nhất. Ngoại trừ xe bán tải thì Kia đã tham gia vào hầu hết các phân khúc ô tô. Tất nhiên, urban SUV là phân khúc xe còn khuyết.

Cuối tháng 7/2020, tập đoàn Thaco chính thức tung ra thị trường "tân binh" của mình là Kia Seltos. Tại thời điểm ra mắt, Kia Seltos có 4 phiên bản 1.4 Deluxe, 1.4 Luxury, 1.6 Premium và 1.4 Premium với mức giá bán lẻ lần lượt là 589 triệu đồng, 649 triệu đồng, 699 triệu đồng và 719 triệu đồng.

Với khoảng giá bán lẻ trải rộng và dễ chịu, Kia Seltos nắm được không ít lợi thế cạnh tranh. Xét về sản phẩm, Kia Seltos cũng được đánh giá là mẫu xe có thiết kế bắt mắt và thời trang cùng kích thước xe rộng hơn đôi chút so với Ford EcoSport và Hyundai Kona.

Khi hai đối thủ vẫn đang ở thế hệ cũ, Kia Seltos tỏ ra vượt trội về trang bị công nghệ. Xe trang bị đèn pha LED, màn hình thông tin giải trí kích thước 10,25 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay.

Khoang nội thất của mẫu xe Hàn Quốc cũng rất hiện đại và bắt mắt.

Khi ra mắt thị trường, Kia Seltos có 2 tuỳ chọn động cơ. Trong đó, động cơ tăng áp 1.4L có công suất 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Các phiên bản sử dụng động cơ tăng áp được trang bị kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Kia Seltos có duy nhất một phiên bản sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 1.6L đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Sự mới mẻ của Kia Seltos đã gần như lập tức giúp mẫu xe này được thị trường đón nhận. Chỉ 10 ngày sau khi ra mắt, hệ thống phân phối Thaco Kia đã ghi nhận hơn 2.000 đơn đặt hàng, một con số kỷ lục của thương hiệu ô tô Hàn Quốc kể từ khi gia nhập thị trường ô tô Việt Nam.

Đáng chú ý là do lượng đơn đặt hàng lớn và tập trung nhiều vào phiên bản cao cấp 1.4 Premium nên các đại lý Kia đã lần lượt ngừng nhận đặt cọc với các phiên bản còn lại. Thậm chí sang đầu tháng 10/2020, Thaco Kia tiếp tục ngừng nhận đặt hàng phiên bản cuối cùng. Lý do chỉ vì do lượng khách đặt mua nhiều khiến cho năng lực lắp ráp của nhà máy bị quá tải. Việc ngừng nhận đặt cọc mới nhằm giúp Thaco Kia tập trung bàn giao xe sớm cho khách hàng đã ký hợp đồng. Đây có lẽ cùng là một trường hợp hiếm thấy tại thị trường ô tô Việt Nam.

TOYOTA COROLLA CROSS

Corolla Cross là mẫu xe đại diện cho sự thay đổi mạnh mẽ về phong cách của Toyota tại thị trường ô tô Việt Nam.

Mẫu xe "tân binh" của Toyota là một cái tên gây nhiều chú ý. Ngay khi ra mắt vào đầu tháng 8/2020, Corolla Cross đã tạo ấn tượng tốt về thiết kế. Trái ngược hẳn với kiểu thiết kế trung tính và có phần già nua, mộc mạc kiểu Toyota trước đây, Corolla Cross sở hữu kiểu dáng bề thế, trường xe, cơ bắp và hiện đại hơn hẳn.

Corolla Cross thể hiện một hình ảnh hoàn toàn mới của thương hiệu Toyota khi được trang bị vô số các tính năng hiện đại và thời thượng như cửa sổ trời chỉnh điện, thanh giá nóc, cụm đèn trước và cụm đèn sau công nghệ LED, điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế sau có thể ngả tới 6 độ, tựa tay hàng ghế sau với giá đỡ cốc, cửa gió điều hòa và cổng USB cho hành khách phía sau.

Trang bị an toàn cũng được xem là bước tiến vượt bậc nếu chỉ nhìn vào các mẫu xe Toyota trước đây. Hầu hết các trang bị an toàn mới đều hiện diện trên Toyota Corolla Cross, gồm hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPWS), camera toàn cảnh 360 độ, 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS),...

Nhưng đáng chú ý nhất chính là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS). Gói công nghệ này bao gồm: hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC), hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDA), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LTA) và hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHB).

Nhờ các tính năng này, gói công nghệ TSS được ví như "búa thần" của Corolla Cross. Đáng chú ý, Corolla Cross là mẫu xe cỡ nhỏ duy nhất được trang bị gói công nghệ hiện đại này. Ngay cả ở các phân khúc cao hơn cũng mới chỉ có Subaru Forester và Honda CR-V được trang bị gói công nghệ tương tự là Eyesight và Honda Sensing.

Toyota Corolla Cross có khoảng giá bán lẻ cao nhất phân khúc, từ 720 – 918 triệu đồng. Nghĩa là, ngay mức giá bán lẻ của phiên bản thấp nhất Corolla Cross 1.8G cũng dư… 1 triệu đồng nếu khách hàng lựa chọn phiên bản cao nhất của Kia Seltos. Thế nhưng, với lợi thế về thương hiệu và đặc biệt là thiết kế, trang bị công nghệ cùng "búa thần" TSS, Toyota Corolla Cross vẫn đạt được mức sản lượng bán hàng cao một cách đầy bất ngờ. Thậm chí, mẫu xe này còn lọt vào nhóm 10 mẫu xe đắt khách nhất thị trường tháng 10/2020 vừa qua.