Giám sát việc thực hiện lương, thưởng Tết 2021 cho người lao động

Đây là một trong những lưu ý của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa ban hành.



Cơ quan này cho biết, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ được thực hiện theo phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết với chủ đề "Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương".

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Việc tổ chức các hoạt động đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, ưu tiên lựa chọn đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, bão lũ, thiên tai; đoàn viên và người lao động thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, cơ quan này cùng yêu cầu công đoàn các cấp tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Đặc biệt, không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định cũng như hạn chế tranh chấp lao động và ngăn ngừa có hiệu quả đình công trái pháp luật.

Đồng thời, các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động đón Tết, vui xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và trở lại làm việc đúng thời gian quy định sau Tết Nguyên đán.

Đối với công nhân lao động phải trực, làm ca, kíp không có điều kiện nghỉ Tết thì phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, không để vi phạm các tệ nạn xã hội hoặc các hoạt động gây mất an ninh trật tự.

Công đoàn cơ sở cũng phải chủ động tham gia với người sử dụng lao động công khai và giám sát thực hiện kế hoạch trả tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi khác đảm bảo quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

Đối với việc thực hiện tiền lương tối thiểu vùng trong năm 2021, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng yêu cầu công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm tới.

Trước đó, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cũng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chưa tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021 theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, việc tăng lương sẽ xem xét ở một thời điểm thích hợp trong năm 2021, dự kiến khoảng quý 3.

Ngoài ra, công đoàn cơ sở cũng cần chủ động nắm tình hình và báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên về doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị phá sản, doanh nghiệp có chủ bỏ trốn chưa trả hoặc không trả được tiền lương, tiền thưởng trước Tết, ảnh hưởng đến đoàn viên và người lao động không có điều kiện đón Tết.