Trong báo cáo mới đây nhất gửi Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội nêu kết quả rà soát, kiểm tra, thanh tra các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai, chậm tiến độ, vi phạm pháp luật Đất đai, trong đó có Dự án Khách sạn Hoa Sen chậm tiến độ nhiều năm nay.

Theo báo cáo, Dự án Khách sạn Hoa Sen của Công ty TNHH MTV PT Khách sạn Hoa Sen được giao đất diện tích 45.983 m2 tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại kết luận thanh tra 1262/KL-STNMT-TTr ngày 17/5/2019 nêu rõ dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư, đề xuất UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án.

Công ty TNHH MTV Phát triển Hoa Sen được Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) thành lập năm 2016, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tháng 6/2017, Công ty Hoa Sen được KBC chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Mặt Trời Mọc. Đến tháng 1/2020, KBC lại công bố đã nhận chuyển nhượng lại Công ty Hoa Sen từ Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh và cử người đại diện phần vốn góp của KBC tại Công ty Hoa Sen là ông Lê Huy Vũ. Giá trị nhận chuyển nhượng 1.854 tỷ đồng. Như vậy trước đó, Mặt Trời Mọc đã chuyển nhượng dự án này cho Tân Hoàng Minh.

Theo giới thiệu, Dự án Diamond Rice Flower (tên cũ là Lotus hotel) nằm trên khu đất khoảng 4,2ha cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia bao gồm tổ hợp 1 tòa nhà 100 tầng (chiều cao khoảng 400m) và 1 tòa cao 80 tầng (cao 320m) và 1 tòa 15 tầng. Dự án do Foster and Partners –Vương Quốc Anh thiết kế với kiến trúc độc đáo mang hình dáng của bông lúa. Nếu dự án được xây dựng sẽ trở thành toà tháp cao nhất Việt Nam.

Ngoài dự án Khách sạn Hoa Sen trên, UBND Thành phố Hà Nội cho biết còn hàng chục dự án khác cũng đang có các vi phạm như chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai theo quy định, tự ý cho thuê, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, liên doanh, liên kết không đúng quy định. Các dự án có nguyên nhân khách quan như được xem xét điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch hoặc các dự án chậm tiến độ nhưng chưa đến thời hạn phải xử lý theo quy định của Luật đất đai 2013. Sở Tài nguyên Môi trường kiến nghị và đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể tại kết luận thanh tra với từng dự án.



Các dự án này gồm: Dự án Tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở 148 Giảng võ, Ba Đình của Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam được giao đất năm 2001. Dự án thuộc diện phải thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch của dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 3/7/2019 Sở Tài nguyên Môi trường đã có kết luận thanh tra 1900. Đến nay, Công ty đang liên hệ với Sở Quy hoạch Kiến trúc thực hiện các thủ tục điều chỉnh về quy hoạch chi tiết 1/500.

Dự án Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn (An Khánh, Hoài Đức) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội - Geleximco diện tích 407 ha, được giao đất từ năm 2007 và hàng loạt dự án khác của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HuD) như Dự án Khu đô thị Nam An Khánh; ô đất CC3 và CC1 khu đô thị Mỹ Đình 2 cũng nằm trong danh sách của UBND thành phố Hà Nội.

Dự án Khu đô thị mới An Khánh - An Thượng (Nam An Khánh mở rộng khu 1 - A) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô được giao đất năm 2007 diện tích 300 ha. Ngày 24/10/2018 có quyết định điều chỉnh quy hoạch tổng thể. Kết luận Thanh tra tháng 7/2019 nêu rõ chưa điều chỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Yêu cầu công ty hoàn thiện hồ sơ dể được xem xét, thẩm định trình UBND thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Khẩn trương đầu tư xây dựng công trình theo đúng quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

UBND Thành phố cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các dự án chậm triển khai đã thanh tra, kiểm tra kết luận, UBND Thành phố đã chỉ đạo xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng theo dự án đầu tư được phê duyệt hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng chây ỳ, không chấp hành quyết định xử lý, tiếp tục vi phạm thì kiên quyết lập hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.