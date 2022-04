Hàng loạt ô tô tăng giá bán

Xe tăng giá vì nhà sản xuất điều chỉnh giá bán

Nhiều đại lý ô tô Toyota đang tư vấn khách hàng nên “chốt” sớm những mẫu xe đã ưng ý, bởi vì hãng xe Nhật sẽ đồng loạt điều chỉnh giá bán theo hướng tăng lên, áp dụng các hầu hết mẫu xe đang bán. Theo thông tin, Toyota sẽ tăng giá cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu, với mức tăng giao động từ 5-6 triệu đồng đối với xe lắp ráp và 16-40 triệu đồng đối với xe nhập khẩu.

Hiện tại, Toyota có hai dòng xe lắp ráp là Vios và Innova được điều chỉnh tăng giá. Tất cả các phiên bản xe Toyota Vios sẽ đồng loạt tăng giá 5 triệu đồng, đưa giá xe Vios lên từ 483-635 triệu đồng. Trong khi đó, xe Innova sẽ tăng giá 5 triệu đồng với các phiên bản E, G và V, riêng bản Venturer tăng 6 triệu đồng.

Các dòng xe nhập khẩu của Toyota tăng giá khá mạnh, từ 16 đến 40 triệu đồng. Trong đó những mẫu xe “hot” như Toyota Corolla Cross tăng 16 triệu đồng tất cả các phiên bản, đẩy giá xe lên từ 746-939 triệu đồng. Xe Toyota Raize tăng 20 triệu đồng, giá mới là 547 triệu đồng. Hai mẫu xe có mức điều chỉnh giá tăng cao nhất lên 40 triệu đồng là Toyota Land Cruiser và Alphard. Toyota Camry cũng điều chỉnh tăng từ 18-21 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Toyota Corolla Altis 2022 và bộ đôi MPV mới ra Avanza Premio và Veloz Cross không có sự điều chỉnh giá. Một số mẫu xe không thay đổi giá là Wigo và Fortuner, Hilux, Rush.

Tình trạng khan hiếm linh kiện và chip đang ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường ô tô Việt Nam.

Không chỉ Toyota, một thương hiệu ô tô Nhật Bản khác là Suzuki cũng đã điều chỉnh, tăng giá bán một số dòng xe. Cụ thể, các mẫu xe Suzuki Ertiga, Swift, Ciaz, đều được điều chỉnh tăng thêm từ 5,9 -10 triệu đồng. Đây là những mẫu xe mới đã được cập nhật để đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thân thiện với môi trường.

Xe tăng giá vì khan hàng, đại lý tự điều chỉnh

Thực tế, trước khi nhà sản xuất chính thức công bố tăng giá, khách hàng đã phải mua nhiều mẫu xe với mức giá cao hơn giá niêm yết, hoặc phải mua thêm phụ kiện. Những mẫu xe của Toyota như Raize, Veloz Cross được nhập khẩu từ Indonesia về khá ít, gây ra hiện tượng khan hàng. Khách hàng mua xe buộc phải mua thêm gói phụ kiện có giá từ 30-50 triệu đồng.

Không chỉ có xe Toyota mới bị bán ra theo hình thức “bia kèm lạc”, các dòng xe khác thu hút sự chú ý trên thị trường cũng có tình trạng tương tự. Mẫu SUV đô thị Hyundai Creta ra mắt giữa tháng 3/2022, các đại lý đã bán xe với mức giá cao hơn giá niêm yết. PHiên bản tiêu chuẩn của Creta có giá bán 620 triệu đồng, song được đại lý bán ra cao hơn khoảng 15 triệu đồng; phiên bản đặc biệt có giá niêm yết 670 triệu đồng và được bán ra với giá khoảng 690 triệu đồng; phiên bản cao cấp bán ra với giá 760 triệu đồng, cao hơn 30 triệu đồng so với “giá gốc”.

Cá biệt, có những mẫu xe ô tô được bán với mức giá chênh 200-300 triệu đồng so với giá niêm yết. Ford Explorer ra mắt từ đầu tháng 1, nhưng lượng xe về đại lý và giao hàng vẫn rất ít. Hồi tháng 2, Ford Explorer được bán ra chênh 200 triệu đồng. Tình trạng khan hiếm xe ngày càng tồi tệ, hiện tại Ford Explorer đã được bán ra với mức giá chênh tới 300 triệu đồng, tùy đại lý.

Nguồn cung khan hiếm đã ảnh hưởng lớn đến doanh số bán ra hàng tháng của thị trường. Hồi tháng 2/2022, các hãng xe hầu hết đều báo cáo doanh số bán hàng sụt giảm. Nguyên nhân được cho là do tháng 2 dương lịch trùng với dịp tết Nguyên đán. Tuy nhiên, một phần nguyên nhân nữa là do khan hiếm nguồn cung đối với một số mẫu xe “hot”. Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô công bố, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ 22.802 xe ô tô, giảm 26% so với tháng 1/2022. Hàng loạt mẫu xe bán chạy đã nhận kết quả bán hàng sụt giảm mạnh trong thời điểm này.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 02/2022 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng mạnh tới 102,3% so với lượng nhập khẩu của tháng trước. Trong đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn là dòng xe chiếm tỷ trọng ô tô nhập khẩu cao nhất. Trong tháng 02/2022, có 8.046 chiếc ô tô từ 9 chỗ trở xuống được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, tăng mạnh 100,7% (tương đương tới 4.038 chiếc) so với tháng trước. Số lượng xe nhập khẩu về nước tăng mạnh có thể giải cơn khát ô tô của thị trường Việt, song với tình trạng khan hiếm chip và linh kiện, đứt gãy chuỗi cung ứng trên thị trường ô tô toàn cầu, thị trường vẫn chưa thể cân bằng cung-cầu, giá các dòng xe có thể sẽ tiếp tục tăng.