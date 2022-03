Hàng loạt xe mới liên tục ra mắt trong tháng 3, người dùng Việt "ngập" lựa chọn

MG5

Mẫu MG5 sẽ chỉ 1 phiên bản duy nhất có giá bán rất cạnh tranh: 579 triệu đồng. MG5 là đối thủ nằm trong phân khúc sedan hạng C cùng với KIA Cerato, Honda Civic, Mazda 3, Hyundai Elantra và Toyota Corolla Altis.

Ra mắt sớm nhất trong tháng 3, thương hiệu đến từ Trung Quốc đã chính thức giới thiệu tới thị trường Việt Nam mẫu xe MG5 hoàn toàn mới. Đây là mẫu sedan hạng C, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ, thời trang và có lối sống hiện đại

MG Việt Nam đặt kì vọng rất nhiều vào sản phẩm MG5 của mình. Hãng hi vọng cái tên mới có thể gây đột phá trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

MG5 hoàn toàn mới dễ dàng thu hút sự chú ý của khách hàng với thiết kế tổng thể theo phong cách coupe. Thiết kế thể thao trên kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.675mm x 1.842 x 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm giúp cho MG5 có một dáng vẻ thanh thoát và năng động.

Thân xe được áp dụng thiết kế theo kiểu dáng thuôn dài với nhiều đường gân nổi sắc nét, giúp cho tính thể thao được duy trì xuyên suốt trên chiếc xe. Phần mui xe có phần mái vuốt xuống tận đuôi, đường viền trang trí cửa sổ được mạ crôm toàn phần, phần đuôi xe hơi hướng lên và khoảng sáng gầm xe được thiết kế hợp lý, mang lại dáng vẻ thể thao ấn tượng. MG5 hoàn toàn mới còn có hơn 20 tính năng an toàn chủ động và an toàn bị động được tích hợp trên xe.

Tuy là mẫu xe đến từ thương hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn SAIC (Trung Quốc) nhưng MG5 cũng được nhập khẩu từ Thái Lan giống như các mẫu xe khác từng xuất hiện tại Việt Nam là HS và ZS. Giống như các sản phẩm khác của MG đang được phân phối tại Việt Nam, MG5 hoàn toàn mới được áp dụng 5 năm bảo hành, không giới hạn số kilomet và 5 năm miễn phí dịch vụ cứu hộ MG Care 24/7.

Toyota Corolla Altis 2022

Toyota Corolla Altis 2022 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HV (hybrid), có giá bán lần lượt: 719, 765, 860 triệu đồng.

Ở thế hệ mới này, Toyota Corolla Altis 2022 được nhập khẩu từ Thái Lan, thay vì lắp ráp như trước đây và có nhiều thay đổi từ ngoại hình đến nội thất và trang bị đi kèm. So với thế hệ cũ, giá bán Corolla Altis 2022 rẻ hơn và có thêm bản hybrid.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ 1.8L, cho công suất tối đa 138 mã lực đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Đáng chú ý ở lần ra mắt này, Toyota Corolla Altis có phiên bản hybrid là 1.8HV. Phiên bản này sử dụng kết hợp giữa động cơ 1.8L hút khí tự nhiên kết hợp động cơ điện, cho tổng công suất 122 mã lực đi kèm hộp số e-CVT.

Ngoài những trang bị an toàn cơ bản, Corolla Altis mới cũng sở hữu hàng loạt tính năng tiên tiến hỗ trợ người lái bao gồm: Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS), camera lùi, 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Thêm vào đó, mẫu xe còn được trang bị gói hỗ trợ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS). Gói này gồm các tính năng: Cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình chủ động và đèn pha tự động (AHB).

Hyundai Creta

Ngày 15/3, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) giới thiệu mẫu xe Hyundai Creta thế hệ hoàn toàn mới với 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp, với mức giá lần lượt 620 triệu đồng, 670 triệu đồng và 730 triệu đồng. Xe thuộc phân khúc crossover cỡ B, cạnh tranh với Kia Seltos, Honda HR-V.

Trước khi đi vào sản xuất, lắp ráp trong nước từ 2023, Creta mới được nhập khẩu chính hãng Indonesia. Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Hyundai Indonesia còn xuất khẩu Creta sang thị trường Thái Lan. Creta mới bán ra ở Việt Nam thuộc thế hệ thứ hai, xe giới thiệu lần đầu tiên ở Indonesia từ giữa tháng 11/2021.

Hyundai Creta có kích thước Dài x Rộng x Cao tương ứng 4.315 x 1.790 x 1.660(mm) cùng khoảng sáng gầm xe 200 (mm), chiếc xe có kích thước nhỏ hơn, được coi là “tiểu Tucson”.

Creta được tích hợp động cơ Smartstream 1,5 lít, công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 143,8 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước với hộp số iVT (hộp số vô cấp CVT do Hyundai phát triển).

Subaru BRZ

Ngày 21/3, Motor Image Việt Nam, Nhà phân phối độc quyền xe Subaru tại Việt Nam chính thức ra mắt và trưng bày mẫu xe Subaru BRZ Hoàn Toàn Mới Thế hệ 2 với giá bán 1,899 tỷ đồng (đã gồm 10% VAT).

BRZ Thế hệ 2 có thiết kế thân xe dạng coupe dài hơn 25mm và thấp hơn 10mm, dáng xe trông vững chãi hơn nhờ chiều dài cơ sở được kéo dài thêm 5mm với chiều rộng vệt bánh sau tăng thêm 10mm và mâm xe tăng từ 17-inch lên 18-inch.

Khoang lái BRZ đậm chất thể thao cùng cách bố trí nội thất đơn giản kế thừa từ thế hệ trước, nhưng được trang bị các tính năng tiên tiến hơn, tiện dụng hơn và cũng đủ sự tiện nghi cần thiết cho người sử dụng.

Về tính năng an toàn, Subaru BRZ được trang bị 7 túi khí, khung xe gia cường hình nhẫn, hệ thống cân bằng điện tử thân xe (VDC), đèn pha Liếc theo góc lái (SRH), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

BRZ sử dụng động cơ 4 xy-lanh hút khí tự nhiên 2.4L, sản sinh sức mạnh 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Toyota Avanza Premio và Veloz Cross

Không như các hãng khác, ngày 22/3, Toyota Việt Nam đã ra mắt một lúc hai mẫu xe mới là bộ đôi Avanza Premio và Veloz Cross trong phân khúc MPV hoàn toàn mới với giá bán từ 548 triệu đến 696 triệu đồng.

Đây là 2 mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về phân phối giống như mẫu xe tiền nhiệm Toyota Avanza. Toyota Veloz Cross bán tại Việt Nam với 2 phiên bản, có giá là 648 cho bản thường và 688 triệu cho phiên bản Top. Toyota Avanza Premio có giá bán mềm hơn ở mức 548 triệu đồng cho bản MT và 588 triệu đồng cho bản CVT.

Sức mạnh của Veloz Cross là khối động cơ 1.5L, công suất cực đại 105Hp tại vòng tua 6000 vòng/phút cùng hộp số D-CVT cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu với 6,3 l/100km đường hỗn hợp. Veloz Cross CVT Top được trang bị hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense.

Trong khi đó, Avanza Premio hoàn toàn mới lột xác hoàn toàn với kích thước tổng thể lớn hơn so với phiên bản cũ khi dài hơn 205 mm, rộng hơn 70 mm và thấp hơn 40 mm, nhưng khoảng sáng gầm xe tăng thêm 10 mm so với đời cũ. So với đời cũ, Avanza Premio 2022 sở hữu thiết kế mới có phần cứng cáp, góc cạnh hơn.

Avanza Premio sở hữu khoang nội thất hoàn toàn mới, khu vực điều khiển trung tâm được đặt cao, trang bị màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 8 inch, cụm đồng hồ optitron và màn hình hiển thị đa thông tin 4.2 inch. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng được trang bị gương chiếu hậu gập mở tự động tích hợp đèn báo rẽ, kết nối điện thoại thông minh, sạc USB cho cả 3 hàng ghế, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, khởi động bằng nút bấm.