Báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, đã có 10.039 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước trong tháng 2/2021, đạt giá trị hơn 209 triệu USD.



Con số này cao hơn đáng kể so với dự tính được Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó. Hồi cuối tháng 2/2021, lượng ô tô nhập khẩu được cơ quan thống kê quốc gia ước tính chỉ khoảng 6.000 chiếc với mức giá trị khoảng 191 triệu USD. Các con số ước tính hằng tháng được Tổng cục Thống kê tính toán dựa trên chính số lượng tờ khai nhập khẩu được thực hiện trong giai đoạn 15 ngày đầu của tháng do Tổng cục Hải quan cung cấp.

Như vậy, so với tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 2/2021 đã tăng 20,3% về lượng dù giảm nhẹ 1,6% về giá trị.

Cộng dồn 2 tháng đầu năm, tổng lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam đạt 18.367 chiếc, tương ứng là mức giá trị hơn 423 triệu USD.

Nếu so với cuối năm 2020, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đầu năm 2021 gần như đương nhiên giảm do tính chất giai đoạn của thị trường. Trên thực tế, các tháng cuối năm luôn là giai đoạn sôi động của không chỉ thị trường ô tô do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao. Trong khi đó, sức mua ở giai đoạn đầu năm đối với hầu hết mọi loại hàng hoá tiêu dùng đều sẽ sụt giảm. Ranh giới phân định thường thể hiện rõ nét ở dịp Tết nguyên đán.

Điểm đáng chú ý là so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc cộng dồn 2 tháng đầu năm nay đã tăng trưởng 23,7% về lượng và tăng 22,4% về giá trị.

Đây là tỷ lệ tăng trưởng được đánh giá là cao khi đặt trong bối cảnh thị trường vẫn đang chịu những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19. Giai đoạn 2 tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 vẫn chưa bùng phát tại Việt Nam. Trong khi đó, giai đoạn 2 tháng đầu năm nay, nhiều địa phương thậm chí đã phải thực hiện giãn cách nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát.

Hiện tượng tăng trưởng của kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái trên thực tế cũng không hoàn toàn khó hiểu. Mặc dù dịch Covid-19 vẫn chưa được dập tắt, đặc biệt là ở nhiều nước trên thế giới, nền kinh tế vẫn cần phát triển trong bối cảnh "bình thường mới".

Riêng với thị trường ô tô, nhu cầu mua sắm và sử dụng xe của người dân và doanh nghiệp vẫn luôn rất cao nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh và đi lại. Do đó, cùng với nỗ lực cung ứng của các nhà sản xuất ô tô trong nước, các hãng xe nhập khẩu cũng cần đáp ứng sức mua của thị trường bằng các hợp đồng nhập khẩu mới.

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU Ô TÔ NGUYÊN CHIẾC 4 THÁNG GẦN ĐÂY