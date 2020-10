HSG: Lãi sau thuế đạt 1.151 tỷđồng, lớn gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/7/2020 đến ngày 30/9/2020).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4 đạt 450 tỷ đồng, lớn gấp 5,4 lần so với cùng kỳ; lũy kế niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/10/2019 đến ngày 30/9/2020) đạt 1.151 tỷ đồng, lớn gấp 3,2 lần so với cùng kỳ niên độ tài chính 2018-2019.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 4 niên độ tài chính 2019-2020 tăng 456 tỷ đồng là do lợi nhuận gộp tăng 696 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng đáng kể; các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

Chi phí bán hàng của HSG trong quý vừa qua ghi nhận tăng 361 tỷ đồng do trích trước các khoản lương thưởng của niên độ tài chính 2019-2020, đồng thời các hoạt động xuất khẩu tăng trưởng rất tốt trong quý vừa qua kéo theo chi phí xuất khẩu và chi phí vận chuyển cũng tăng so với quý 4 niên độ tài chính kỳ trước.

Trong niên độ tài chính 2019-2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 790 tỷ đồng, tương ứng tăng 219% so với niên độ tài chính 2018-2019. Nguyên nhân chính là do lợi nhuận gộp tăng 1.422 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp tăng và chi phí tài chính giảm 148 tỷ đồng do dư nợ vay ngân hàng giảm.

HSG cho biết đây là kết quả của việc tái cấu trúc công ty, thay đổi chiến lược kinh doanh, tập trung cải thiện trình độ kỹ thuật công nghệ, nâng cấp chất lượng sản phẩm, bán hàng vào các thị trường và mặt hàng có biên lợi nhuận cao, khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của hệ thống chi nhánh và cửa hàng trên toàn quốc để tìm kiếm lợi nhuận tối đa. Đồng thời dư nợ vay ngân hàng đã giảm 1.506 tỷ đồng, từ mức 9.692 tỷ đồng về mức 8.186 tỷ đồng.