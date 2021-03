Ixora Ho Tram by Fusion: Thiên đường nghỉ dưỡng bên bờ biển

Dự án thành phần mới nhất của khu phức hợp nghỉ dưỡng 164ha Ho Tram Strip vừa được giới thiệu ra thị trường - Ixora Ho Tram by Fusion - ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng bởi những lợi thế then chốt mang tính chiến lược.

VỊ TRÍ THUẬN LỢI, CÁCH TP.HCM CHƯA ĐẾN HAI GIỜ DI CHUYỂN

Nằm trên dải biển dài nguyên sơ và thơ mộng của Hồ Tràm, thủ phủ mới của ngành du lịch nghỉ dưỡng, Ixora Ho Tram by Fusion được mong đợi sẽ là điểm đến mới hấp dẫn trong khu vực, thu hút một lượng lớn du khách đến từ Tp.HCM với hơn 16 triệu dân và các tỉnh thành lân cận. Đó là chưa kể đến lượng khách quốc tế khổng lồ khi mà sân bay quốc tế Long Thành, chỉ cách dự án 50 phút lái xe, được đưa vào sử dụng với công suất phục vụ dự kiến 100 triệu lượt khách mỗi năm.

Ixora Ho Tram by Fusion tận hưởng lợi thế từ cơ sở hạ tầng hiện hữu và trong tương lai như đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Xuyên Mộc mở rộng 42m. Ngoài ra, dự án này còn nằm trong quần thể khu nghỉ dưỡng phức hợp rộng 164 ha Ho Tram Strip bao gồm căn hộ khách sạn, biệt thự biển, khách sạn, sân golf, các dịch vụ vui chơi giải trí và casino, được phát triển bởi chủ đầu tư Ho Tram Project Company Ltd., công ty con của Asian Coast Development (ACDL) danh tiếng trên thị trường.

Từ vị trí dự án, du khách dễ dàng tiếp cận và tận hưởng các tiện nghi đẳng cấp của các dự án thành phần khác trong khu phức hợp như khách sạn InterContinental Grand Ho Tram, khách sạn Holiday Inn Resort Ho Tram Beach sắp đưa vào vận hành, sân golf The Bluffs đẳng cấp quốc tế được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman và đặc biệt là công viên nước giải trí kề bên sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Như vậy, đến với Ixora Ho Tram by Fusion, du khách không chỉ hòa mình cùng thiên nhiên trong lành mà còn dễ dàng tận hưởng một thiên đường nghỉ dưỡng vui chơi giải trí có chất lượng và đẳng cấp quốc tế Ho Tram Strip - một điểm đến của du khách toàn cầu và là công trình mang tính biểu tượng của cả khu vực.

QUY TỤ CÁC CHUYÊN GIA QUỐC TẾ GIÀU KINH NGHIỆM VÀ TÂM HUYẾT

Với chiến lược đầu tư dài hạn vào ACDL, Lodgis Hospitality Holdings - liên doanh giữa Quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân hàng đầu thế giới Warburg Pincus và Công ty quản lý đầu tư hàng đầu Việt Nam, VinaCapital - đã quy tụ một đội ngũ tham gia phát triển và xây dựng dự án với nhiều tâm huyết và kinh nghiệm, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này thực sự mang đến một lợi thế vô cùng khác biệt và nổi bật cho Ixora Ho Tram by Fusion, qua đó thể hiện sự tâm huyết của chủ đầu tư với mong muốn đưa du lịch nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm nói riêng, và Việt Nam nói chung lên một tầm cao mới, mang vẻ đẹp của Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu.

Trân quý vẻ đẹp nguyên sơ của Hồ Tràm, đội ngũ tư vấn và thiết kế đã lấy cảm hứng sáng tạo đến từ những chất liệu đương đại lấp lánh nét đẹp của cuộc sống thường nhật bên bờ biển, từ đó, phác họa lên không gian nội thất sang trọng và tinh tế, khiến Ixora Ho Tram by Fusion mang vẻ đẹp rất riêng của Fusion Hotels & Resorts, thương hiệu vận hành dự án sau này.

Ixora Ho Tram by Fusion gồm 164 các căn hộ khách sạn đều sở hữu ban công riêng và có tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp cùng 46 ngôi biệt thự sang trọng bên bờ biển. Tất cả đều được bàn giao hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào vận hành với sự chăm chút tỉ mẩn đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Đây là một trong những lợi thế mang tính chiến lược của dự án, giúp giải quyết bài toán về thời gian và công sức cho khách hàng. Đối với các nhà đầu tư am hiểu và tinh tường, việc bàn giao một sản phẩm nghỉ dưỡng với đầy đủ nội thất và trang thiết bị phục vụ cho việc vận hành sau này thực sự là một ưu điểm cực kỳ quan trọng. Điều này lý giải vì sao Ixora Ho Tram by Fusion nhanh chóng thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ thị trường.

THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG DÀNH RIÊNG CHO BẠN

Mỗi chi tiết của Ixora Ho Tram by Fusion đều được chủ đầu tư tâm huyết nghiên cứu và chọn lọc với mong muốn đưa dự án lên một tầm cao mới với chất lượng quốc tế và khi ra mắt thị trường, Ixora Ho Tram by Fusion nhanh chóng chinh phục được sự hài lòng và yêu thích của khách hàng, ngay cả với các nhà đầu tư khó tính nhất.

Từ vị trí chiến lược cách Tp.HCM hai giờ lái xe và nằm trong quần thể khu phức hợp Ho Tram Strip, thiết kế sang trọng và thông minh cùng việc bàn giao hoàn thiện nội thất với đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng phục vụ việc vận hành sau này cho đến việc quy tụ các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm tham gia xây dựng dự án, Ixora Ho Tram by Fusion thực sự là một lựa chọn hấp dẫn và hết sức thuyết phục.